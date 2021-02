Analistas exponen en la UAT el impacto ecológico en la economía

Redacción InfoNorte

La Facultad de Comercio y Administración Victoria (FCAV) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), en colaboración con el Colegio de Economistas y Especialistas de Tamaulipas y la Revista Universitaria Divulgación Económica, presentaron la conferencia virtual “ESG Investing: rendimientos en pro del planeta”, con el propósito de abordar la temática del impacto ecológico en la economía.

La exposición del tema estuvo a cargo del Mtro. Víctor Manuel Castillo Delgadillo, analista financiero, especialista en sustentabilidad y riesgo climático, y profesor investigador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) campus Toluca.

La actividad fue moderada por el Dr. Arturo Briseño García, profesor investigador e integrante del cuerpo académico Competitividad Económica, Social y Ambiental de las Organizaciones en la FCAV-UAT, quien destacó los esfuerzos de la universidad por estar a la vanguardia en los temas que tienen impacto en la economía.

En el desarrollo de la conferencia, el Mtro. Víctor M. Castillo, se refirió al proceso de toma de decisiones de las compañías para invertir en lo relacionado a evitar la contaminación industrial por altas emisiones de dióxido de carbono (Co2), considerado como el principal factor del calentamiento global.

Dijo que aunque parezca absurdo, no todas las compañías son susceptibles a invertir para ser socialmente responsables, esto debido a que muchas veces sus riesgos no giran en torno a la ecología.

Asimismo, comentó que en México y otros países, existen huecos legales en torno a la responsabilidad social, básicamente porque no existen datos exactos de las emisiones de carbono en las industrias.

Cabe señalar, que el concepto ESG (por sus siglas en inglés, environmental, social, and governance), en materia de administración se refiere a considerar factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo, ya sea de manera conjunta o separada.

Los criterios ESG abarcan diversos campos, tales como las emisiones de carbono, el impacto ambiental, la ciudadanía corporativa y el desarrollo de capital humano. También adquieren importancia por sí solos considerando la amenaza global que representa el cambio climático.