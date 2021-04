Estoy listo y vamos con fuerza: Carlos Fernández

Redacción InfoNorte

En las instalaciones del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional se realizó la entrega de la constancia que acredita a Carlos Fernández Altamirano, como candidato a Diputado local por el Distrito 20 de Ciudad Madero.

“Esta tarde recibo con muchísimo gusto la Constancia que me acredita como Candidato de Acción Nacional a Diputado Local por el Distrito 20 de Ciudad Madero y con esto… ¡ya estamos listos!”, aseguró Fernández Altamirano.

El candidato agradeció el apoyo de militantes y simpatizantes panistas para realizar una campaña de altura y con propuestas basadas en las necesidades de los maderenses.

“Que no se nos olvide, Acción Nacional vino a ponerle alto a la inseguridad del sur y todo Tamaulipas. Los vientos de cambio no son de paso, estos vientos son permanentes, Acción Nacional en Tamaulipas está trabajando, Acción Nacional está unido, Acción Nacional está en acción con sus jóvenes, con sus mujeres, con sus hombres, pero sobre todo, Acción Nacional está en el corazón de su gente”.

Acompañado por la candidata a la diputación por el Distrito 19, Elizabeth Humphrey y a la alcaldía de Madero, Jaime Turrubiates; el presidente del CEM del PAN Madero, Jesús Castro realizó la entrega del documento.

“Hoy doy un paso al frente, y no voy solo, voy de la mano de Dios, me acompaña mi esposa Mariana, mis padres, mi familia, y miles de maderenses que quieren una mejor ciudad. Y que les quede claro a los de enfrente, nosotros no miramos al pasado para echar culpas, no ponemos pretextos, no nos van a doblar. Vamos a ganar porque a ciudad madero le han visto la cara con una “falsa esperanza”, y no los queremos aquí, los vamos a sacar, y se demostrará que nosotros sabemos gobernar con acciones”, refirió.

Carlos Fernández Altamirano aseguro que durante su campaña no solo hará el compromiso de hacer propuestas para llevarlas al Congreso, pues trabajará para convertirás en hechos y realidades para que a Madero y su gente se le respete y reciba el trato que se merece.

“Haré lo que siempre he dicho, trabajar con fuerza y en un solo equipo, en su servidor las vanidades, ni el oportunismo caben, para Carlos Fernández ser representante de Acción Nacional es un orgullo, esta candidatura no es solamente es mía, si no de todos ustedes”, puntualizó.

En candidato aseguró que a partir del 19 de abril saldrán a hacer una campaña de altura y convencidos del triunfo.

“Vamos a salir a ganar esta contienda, esta campaña es de todos los maderenses, vamos a salir a caminar poniendo como un solo equipo por nuestra ciudad, con un solo objetivo hacer un equipo fuerte, para un Madero fuerte, para un Madero Unido”, puntualizó.