Pepe Braña propondrá la creación del INDEP en Tamaulipas

Redacción InfoNorte

Ciudad Victoria. -Al llegar al Congreso de Tamaulipas, Pepe Braña gestionará la creación del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (INDEP), a fin de que los vienes incautados a servidores públicos que hicieron uso indebido de su función, sean subastados y lo recuperado se destine a fortalecer los servicios públicos y programas sociales.

El candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia en Tamaulipas, dijo que en sus recorridos por el distrito 14, el tema del combate a la corrupción ha sido uno de los más sensibles para la ciudadanía.

“Me queda muy claro que lo que las personas del distrito 14 quieren, es justicia, están cansadas de escuchar promesas y ver como los políticos se enriquecen en un par de años y la ciudad va en retroceso”.

“Por eso, me he comprometido a proponer en el Congreso del Estado la creación del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Que lo que se recupere no se pierda y que pasé a manos de los ciudadanos. Quieren que se destine a los servicios públicos y a programas sociales”, señaló.

Pepe Braña, informó a los ciudadanos lo anterior, este miércoles durante los recorridos que realizó en compañía de su compañero de fórmula Marte Ruíz Nava, en las colonias Miguel Alemán, por la mañana y Framboyanes por la tarde.