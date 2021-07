Pide Salud Tamaulipas reforzar medidas preventivas ante avance de variantes de Covid-19

Redacción InfoNorte

Ciudad Victoria.- Aunque Tamaulipas no ha registrado hasta este martes ningún caso de la variante DELTA de Covid-19, que es aún más contagiosa y transmisible que otras variantes, la secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa, pidió a la ciudadanía no relajar las medidas de seguridad sanitaria, principalmente entre la población infantil y jóvenes, que aún no cuentan con ninguna dosis de la vacuna.

Y es que hasta la fecha, la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha reconocido cuatro variantes de preocupación del virus SARS-CoV-2, denominadas así al demostrar ser más contagiosas y presentar mutaciones que pudieran eludir o reducir el efecto de las vacunas o la inmunidad natural adquirida después de la infección.

La titular de la SST reveló que en Tamaulipas se ha comprobado la circulación de las variantes Alfa, detectada por primera vez en Reino Unido, la variante Beta de Sudáfrica y la variante Gamma de Brasil.

Respecto a la variante Delta, identificada en la India por primera vez, se ha confirmado su presencia en diferentes entidades del país, por lo que no se descarta su eventual circulación en Tamaulipas, dijo.

Molina Gamboa dio a conocer que la pandemia en el estado está conformada por 60 mil 847 casos positivos, de los cuales 53 mil 024 se han recuperado, 5 mil 430 han perdido la vida y 2 mil 393 continúan activos.

Ante ello, insistió en su llamado a no relajar las medidas de prevención, evitar salidas innecesarias, fiestas o sitios aglomerados, tener especial cuidado con los más vulnerables a complicaciones graves, que los jóvenes no se confíen y atiendan recomendaciones como el uso del cubrebocas, el lavado frecuente de manos y la sana distancia.