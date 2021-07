Martha Isabel Alvarado



Le llueve sobre mojado



.-Margarita Zavala, la legisladora más votada

.-Y Calderón, el más ‘tundido’, por su silencio

.-Maki y co-expulsados, ‘tarde pero sin sueño’

.-El socavón de Matamoros, fue nota mundial



Vaya si le ha ‘llovido’ en las ‘benditas’ redes sociales, al ex Presidente de México, FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, por su extraño silencio en torno a la reciente detención de LUIS CÁRDENAS PALOMINO, quien fuera su cercano colaborador, bajo el cargo de Jefe de Seguridad Regional de la ahora extinta Policía Federal.



Como es sabido, Calderón se mantiene sumamente activo a través de su cuenta de Twitter, las más de las veces ‘enmendándole la plana’ al actual gobierno federal, pero sobre el tema de Cárdenas Palomino, se sustrajo del debate público.



El detenido, que se encuentra acusado de tortura, era nada menos que el segundo de a bordo del Secretario de Seguridad Pública del sexenio calderonista, GENARO GARCÍA LUNA, quien se encuentra tras las rejas en Estados Unidos.



De allí la importancia de la captura de este ex funcionario, misma que se concretó el pasado lunes, en apego a la orden de un Juez radicado en la Ciudad de México.



Como era de esperarse, esta detención fue tema obligado en las conferencias mañaneras de AMLO de esta semana, dado que Genaro García Luna es una de las ‘figuras’ a las que más recurre el Presidente, para ‘ilustrar’ sus comentarios, cuando habla de corrupción.



Seguramente Felipe la pensó bien, de no ‘enredarse’ en un tema tan delicado, pues en casa, ahora, la única que tiene fuero es Margarita.

Por cierto, ahora que doña MARGARITA ZAVALA regresó al PAN, resulta que su gran amiga, la alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTIZ, fue expulsada de las filas del panismo.



Podría decirse que Margarita regresó por la puerta grande, ganando una diputación federal, en este caso la del distrito 10, asentada en la alcaldía “Miguel Hidalgo”, con un total de 86 mil 850 votos, que le dieron la calificación como la legisladora más votada de todo el país.



Margarita derrotó 2 a 1 a su competidor de Morena en ese distrito, JAVIER HIDALGO. Y ahí sí, de inmediato, Felipe Calderón publicó: “Merecido triunfo, gran trabajo”, y otras frases por el estilo.



Retomando el punto de la expulsión de MAKI ORTIZ de las filas del PAN, cabe anotar que ella no fue la única a la que le sacó ‘tarjeta roja’ la dirigencia del Partido albiazul. Hay otros panistas de Reynosa, que asimismo fueron defenestrados.



Estamos hablando de: DELFINO RAMÍREZ MAYA, JOSÉ ANTONIO CHAVEZ HERRERA, JOSÉ ALFREDO PEÑA RODRÍGUEZ, KARLA KARINA GALAVIZ GARCÍA, MARCO ANTONIO MONTALVO, MARÍA DEL ROCÍO LÓPEZ GARCÍA, MARÍA LUISA TAVAREZ SALDAÑA, NANCY ESPERANZA RÍOS, y NOHEMÍ ALEMÁN HERNÁNDEZ.



Como se podrá observar, la expulsión de Alemán Hernández demoró un “poquito”, por parte de la dirigencia albiazul, tomando en cuenta que, en septiembre de 2020, ella renunció al PAN y se unió a Morena.



Dicen los díceres, que Nohemí Alemán se animó a aventarles el arpa a los del PAN, porque en aquellos días la alcaldesa MAKI ORTIZ le prometió que sería su sucesora, bajo las siglas de Morena, que le conseguiría la candidatura con los ‘machuchones’ de este Partido.



Y vaya que esto último de ‘talonear’ la candidatura de Morena, sí que lo hizo la alcaldesa…pero para su hijito CARLOS PEÑA, quien además traía un ‘padrino’ muy pudiente para efecto de costear su campaña. El resto de la historia, es de todos conocida.



Con todo y que su hijo ganó la alcaldía, y con ello, lograr que el presupuesto municipal de Reynosa quede en familia, lo que no debe haberle dejado muy buen sabor de boca a Maki Ortiz, es que, a la hora de la verdad, el alcalde de Matamoros, MARIO LÓPEZ, “La Borrega”, haya obtenido más votos que su “Makito”.



Ya puede presumir “La Borrega” de que, con sus 108 mil 160 votos, superó a CARLOS VÍCTOR PEÑA que contabilizó 101 mil 178 sufragios, sumando los votos de Morena y el PT. Y podrá añadir Mario López, que alcanzó este logro con un padrón electoral más chico que el de Reynosa.



Ya que hablamos de Matamoros, a lo que sí deberá ponerle mucha atención el alcalde Mario López, es al tema de los mentados ‘caídos’ del drenaje, al tenor de lo acontecido esta semana, en que un socavón que se formó en las calles Jaime Nunó y Plan de Ayutla.



El tremendo hoyo “se tragó” una camioneta, y casi acaba con la vida de una familia, la cual se salvó gracias al oportuno auxilio que les brindaron otros automovilistas que transitaban por la zona. Muy mal, por cierto, los elementos de Tránsito y Vialidad, que habiéndose enterado minutos antes de este socavón, debido a un percance previo, no colocaron señalización de peligro.



CONTRAFUEGO: Los números son fríos, pero algunos ‘calientan’.

Hasta la próxima.