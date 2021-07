Deja CFE sin agua a Victoria

Por Alberto de la Garza

A pesar del intenso calor que se ha sentido en los últimos días en la ciudad y las acciones que se toman de limpieza debido al covid-19, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizó de manera arbitraria el mantenimiento a sus instalaciones que afectan al 70 por ciento de los hogares la capital de Tamaulipas.

En entrevista, Gustavo Rivera Rodríguez, gerente general de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) Victoria, señaló que desde el pasado miércoles recibieron la notificación por parte de la paraestatal para informarles sobre el corte de luz en la planta potabilizadora y rebombeo ubicada sobre la carretera a Soto la Marina y que afecta a miles de familias al quedarse sin el vital líquido en los momentos más importantes.

“Tengo entendido que CFE es una empresa que trabaja las 24 horas del día, pero no dan pie ni lugar a un acuerdo para ver cual es la hora más adecuada para efectuar este tipo de acciones, nosotros hubiéramos propuesto algún horario preferente para no afectar tanto a la población porque esto es una negligencia que está cometiendo la Comisión”, señaló.

Agregó: “Estamos en pandemia, estamos en canícula y además la mayor parte de la población está de vacaciones, es decir, están en sus domicilios, este horario que impusieron se nos complica mucho el abasto para la ciudad y más con este tipo de situaciones, todas las instalaciones de Comapa que utilizamos para prestar el servicio a la comunidad requieren de energía eléctrica”.

Además reconoció que el Superintendente de la CFE no muestra disposición para poder platicar con ellos, “hace aproximadamente 10 días estuve en las instalaciones en una nefasta reunión donde no dan tramo para poder platicar con ellos, estas hablando con una pared cuando tratas de llegar a algún acuerdo”.

Es importante mencionar que la Planta Potabilizadora surte el 70 por ciento del abasto a la ciudad, afectando la Comisión Federal de Electricidad al punto central de abasto de la ciudad impactando al sector oriente desde la carretera a Matamoros hacia la Torre Bicentenario como son las Aztecas, Pajaritos, el centro de la ciudad, así como también algunas colonias de la parte poniente ya que el Tanque Cofrades sufre la falta de agua.

“Insisto, yo no estoy en contra de los mantenimientos, bienvenidos sean, porque eso nos garantiza un mejor suministro en el futuro, pero porque no lo hacen en horas en que no se vea tan afectada la población”, finalizó.