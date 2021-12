Martha Isabel Alvarado



Las mentiras salen caras



.-La ‘gastritis’ que ‘mató’ a Morena en N.L.

.-Semejanzas entre Clara Luz y Maki Ortiz

.-Colosio, tercero en encuesta sobre 2024

.-Canciller supera a la ‘corcholata’ favorita



Bien dice conocida frase: “La mentira y el engaño, tienen fecha de caducidad”. Y en política, tratar de ocultar la verdad, las más de las veces, puede traer consigo un alto costo.



Aquí muy cerca, en el vecino estado de Nuevo León, acabamos de ver el caso de la ex Priista CLARA LUZ FLORES CARRALES, a quien Morena la dio la gran oportunidad de ser su abanderada en la disputa por la gubernatura.



En los albores del proceso electoral de Nuevo León (febrero 2021), CLARA LUZ aparecía en franca delantera en las encuestas, con un 25 por ciento de las preferencias, seguida del PRI y su candidato, ADRIÁN DE LA GARZA, con 19 por ciento.



Vueltas que da la vida, y la política. Al ahora gobernador SAMUEL GARCÍA SEPÚLVEDA, de Movimiento Ciudadano, en el arranque de dicha contienda, las encuestas le atribuían un raquítico 8 por ciento de las preferencias.



Todo parecía “miel sobre hojuelas” para Clara Luz Flores en aquellos días, no se diga, con el ‘torque’ de la marca Morena apalancándola.



El 24 de marzo pasado, el periodista JULIO ASTILLERO entrevistó a Clara Luz y le preguntó sobre sus vínculos con la secta NXIVM, encabezada por el norteamericano KETITH RANIERE, condenado a 120 años de prisión en Nueva York, como presunto responsable de gran número de casos de tráfico y explotación sexual.



A ese respecto, Clara Luz respondió: “Yo no sé que sea NXIVM…conozco unas pastillas”, seguramente, en alusión a las pastillas “Nexium”, recomendadas por los médicos para el tratamiento de la gastritis.



Y nada. Lo que seguramente no se esperaba Clara Luz, era que saliera a la luz un video donde ella aparecía dialogando, en sesión privada, con el mismísimo Keith Rainiere, presuntamente, pidiéndole consejos sobre gobernanza.



El ‘castillo de naipes’ de Clara Luz se vino abajo. El resto de la historia, es de todos conocida.



Lo anterior viene al caso, ante la actitud asumida por la ¿ex panista? MAKI ORTIZ, respecto al ahora extinto empresario SERGIO CARMONA, presunto ‘financiador’ de algunas campañas de Morena, a quien prácticamente ella negó conocer, así como haber tenido trato con él.



Incluso, la ex alcaldesa lanzó un ‘exhorto’ a los que presuntamente sí hicieron ‘compromisos’ con el ahora occiso, casi casi exigiéndoles que ‘confesaran’ su ‘pecado’.



¿Por qué haría eso Maki Ortiz, si ella sabe que alternó con el señor Carmona, siendo aún alcaldesa, en febrero pasado, en la propia casa del extinto empresario radicado en San Pedro Garza García, N.L.?.



Qué extraña actitud la de la ahora ex alcaldesa, sabiendo que hubo testigos de su encuentro con el señor Carmona, quien según se sabe, era partidario de grabar ese tipo de reuniones.



No habría que descartar que surja por allí un video, que en un momento dado ponga en evidencia a Maki Ortiz. En el caso de Clara Luz, cuando salió su video con Rainiere, ella quiso ofrecer disculpas públicamente por haber mentido…pero el daño ya estaba hecho.



Dice conocido adagio: “El que tiene tejado de vidrio, no tire piedras al de su vecino”.

Ya que hablamos del vecino estado de Nuevo León, vaya sorpresa, el que haya aparecido el joven alcalde de Monterrey, LUIS DONALDO COLOSIO RIOJAS, de 36 años, muy bien ‘rankeado’ en la encuesta publicada ayer por los periódicos “El Norte” y “Reforma”.



Dicha encuesta, “Rumbo al 2024”, coloca como puntero al Canciller MARCELO EBRARD con 31 por ciento de las preferencias, lo cual es una novedad, pues, aunque sea por 1 punto, rebasa por primera vez a la jefa de gobierno de la CDMX, CLAUDIA SHEINBAUM, a la que se atribuye un 30 por ciento. ¿Será que está perdiendo terreno la “corcholata” favorita de AMLO?.



En tercera posición de la encuesta, aparece LUIS DONALDO COLOSIO RIOJAS, con 27 por ciento, superando al ex candidato presidencial del PAN, RICARDO ANAYA que trae 16 puntos, así como al Senador RICARDO MONREAL que aparece con 12 por ciento y al gobernador de Nuevo León, SAMUEL GARCÍA que trae 10 puntos.



No hay que olvidar lo que se dice de las encuestas, que “son una foto del momento”.



CONTRAFUEGO: ‘Lo que no descubre el agua, lo descubre el tiempo’.

Hasta la próxima.