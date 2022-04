Martha Isabel Alvarado



Ansiedad, angustia, y desesperación



.-Todo listo en Tamaulipas, para la Consulta

.-Estados donde habrá elecciones, obligados

.-Esposa ‘desesperada’ por una gubernatura

.-Los 43 votos Tricolores, que ‘anhela’ AMLO



Para la consulta sobre la Revocación de Mandato a realizarse el próximo domingo 10 de abril, en Tamaulipas se instalarán un total de mil 653 casillas, 9 de ellas especiales, con una lista nominal de 2 millones 740 mil 258 ciudadanos.



El horario en que operarán tales casillas será el que todos conocemos: de 8:00 de la mañana a las 6:00 de la tarde.



A juzgar por la ansiedad, angustia y desesperación que priva en el líder moral de la “4-T” y los colaboradores “machuchones” de su gabinete, todo apunta a que la consulta del domingo podría ser otro gran fracaso.



¿Por qué decimos que otro?. Por el registro que se tiene de lo ocurrido con la consulta para enjuiciar a los ex presidentes de México, efectuada el 1 de agosto de 2021.



¿Lo recuerdan?. De un padrón de 93 millones 597 mil 559 electores, a la mera hora, solo participó el 6.474 por ciento de los ciudadanos, quedando muy lejos del 40 por ciento que le habría dado el carácter de vinculante.



En aquella consulta del 2021, los de la “4-T” esperaban captar 37 millones 439 mil 23 votos, los necesarios para hacerla vinculante, pero en los hechos se acopiaron solamente 7 millones 212 mil 741 sufragios.



De todos modos, AMLO calificó la consulta de 2021, como “un éxito”.

Veremos qué tanto responden el próximo domingo los simpatizantes del presidente LÓPEZ OBRADOR y de la “4-T”. De más está decir, que se espera que los estados con mayor participación en dicha consulta, sean los que tendrán elecciones el próximo 5 de junio, entre ellos, Tamaulipas (donde Morena tiene 12 alcaldes y 16 diputados locales).



No es por intrigar, pero la sospecha es que ninguno de los ‘genios’ del equipo de AMLO, se percató de que la fecha de la consulta sobre Revocación de Mandato coincidiría con los días de Semana Santa, que son días de asueto para algunos, y ‘días de guardar’ para otros. El 10 de abril es Domingo de Ramos.



¿Será que alguien que tenga manera de irse a la playa, prefiera quedarse a buscar su casilla para acudir a la consulta, considerada por muchos un ‘capricho’ presidencial?.



Será el sereno, pero hasta una ley exprés aprobó el Senado de la República para permitirles a los funcionarios vinculados a Morena (de los tres niveles de gobierno), promover la dichosa consulta.



Incluso el más ‘recatado’ de los integrantes del gabinete presidencial, el que se había mostrado como el más juicioso del equipo: ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, Secretario de Gobernación, le entró al frenesí de promover la consulta sobre Revocación, incurriendo en algunos excesos. ¿Acaso porque ‘huele’ el fracaso que viene?.



Qué ironía, que el presidente López Obrador es el mayormente interesado en que haya una votación copiosa en una consulta originalmente diseñada…para removerlo del cargo. El mundo al revés.



Otro que anda ‘metidazo’ promoviendo la consulta de Revocación, en Coahuila, para lo cual pidió vacaciones, es el Sub Secretario de Seguridad Pública Federal, RICARDO MEJÍA BERDEJA. En tanto que su jefa, ROSA ICELA RODRÍGUEZ, se encuentra aislada por un segundo contagio de Covid. El primero, casi la mata.



El pasado fin de semana, se registraron 223 asesinatos en el país, mientras que no se sabe quién cuida ‘el changarro’ de la SSP.



A propósito de Coahuila, la ex primera dama de ese estado, CAROLINA VIGGIANO, esposa del ex gobernador RUBÉN MOREIRA VALDEZ, actual coordinador de los diputados federales del PRI, ya fue ungida formalmente candidata del Partido Tricolor a la gubernatura de Hidalgo, a contrapelo del gobernador saliente, OMAR FAYAD.



De acuerdo a una encuesta publicada ayer por el periódico “Reforma”, la candidata de la alianza PRI, PAN, PRD, CAROLINA VIGGIANO arranca con 35 por ciento de intención del voto, contra 55 por ciento de JULIO MENCHACA, de la alianza Morena, PT y Nueva Alianza.



El PRI lleva 93 años gobernando Hidalgo, allí nunca ha habido alternancia. ¿Qué habrá de cierto, de que Rubén Moreira ‘canjearía’ los votos de los diputados federales del PRI que AMLO necesita (53) para la aprobación de su Reforma Eléctrica, por la gubernatura para su ‘vieja’?. Por lo pronto, “Alito” ya dijo que no, no, y no a la Reforma.



Por su parte, el precandidato de la alianza PRI, PAN, PRD al gobierno de Tamaulipas, CÉSAR VERÁSTEGUI, El Truco, aprovechó su estancia en Reynosa para hablar con dos mujeres ex Senadoras de la República: AMIRA GÓMEZ TUEME y MAKI ORTIZ, según trascendió. Ya abundaremos al respecto.



CONTRAFUEGO: Un ‘capricho’ de mil 692 millones de pesos.

