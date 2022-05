Martha Isabel Alvarado



Samuel, calladito y bonito



.-El abanderado Naranja, sólo y su alma

.-Samuel García, no ‘toca’ caso Carmona

.-Truco sobre Maki: “Está en su derecho”

.-Claudia Sheinbaum, acudiría a Reynosa



Llama la atención que, hasta ahora, ningún “machuchón” de Movimiento Ciudadano haya venido a Tamaulipas a ‘cobijar’ al candidato del Partido Naranja al gobierno estatal, ARTURO DIEZ GUTIÉRREZ NAVARRO.



Fuera del dirigente nacional de dicho Partido, DANTE DELGADO RANNAURO, quien visitó nuestra entidad el pasado fin de semana, ninguna figura estelar del MC, se ha prodigado con DIEZ GUTIÉRREZ.



Estamos hablando de los gobernadores: ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ de Jalisco y SAMUEL GARCÍA SEPÚLVEDA de Nuevo León, sobre todo este último, que está más en corto.



Al término de su participación en un Foro organizado por lo que pretende ser el Consejo Coordinador Empresarial de Reynosa, así se lo preguntamos a Diez Gutiérrez:



¿Por qué no ha venido Samuel García a hacer campaña contigo a Tamaulipas, acaso habrá algo de temor de que le pregunten sobre el caso Carmona?.



No hay que olvidar que el empresario de Reynosa, SERGIO CARMONA ANGULO fue asesinado en San Pedro Garza García, Nuevo León, el 22 de noviembre pasado, y aunque ya pasaron más de 4 meses desde ese suceso, Samuel García no ha dicho una sola palabra del tema.



Tampoco ha reportado el ‘gobernator’, avances en la investigación.

A decir de Arturo Diez, no existe temor alguno por parte de Samuel, de tocar tan espinoso tema: “Nombre, para nada, ha estado chambeando, lo he dejado trabajar allá en Nuevo León, ya va a venir”, dijo, aunque no precisó fecha.



Durante su participación en el Foro ya mencionado, Diez Gutiérrez dijo textual: “en Tamaulipas, estamos mil veces mejor que Nuevo León, porque allá no tienen agua, y nosotros sí”.



Tal vez no sabe, o no recuerda, el candidato a gobernador del MC, que una crisis de falta de agua acecha a Tamaulipas, tan es así, que no hace mucho, el diputado local del PRI, EDGARDO MELHEM SALINAS, planteó un punto de Acuerdo en el Congreso del Estado, tendiente a buscar solución a este grave problema.



De la carencia de agua en Ciudad Victoria, de la cual fue alcalde Diez Gutiérrez de 2008 a 2010, mejor ni hablamos.



Por su parte, el abanderado de la alianza PRI, PAN, PRD, CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, El Truco, cambió los pantalones vaqueros y el sombrero tejano por un traje “Gianfranco Dunna”, obviamente, en color azul, para asistir a la cita con los del Consejo Coordinador Empresarial de Reynosa.



Como el CCE (o lo que busca convertirse en tal cosa), no tienen presidente ni dirigente formal, pues como ya lo hemos publicado aquí, no se han constituido legalmente aún bajo esa denominación, el que se vio muy activo recibiendo a los candidatos a gobernador, fue el representante de CANIRAC Reynosa, BLADIMIR CORTEZ RAMÍREZ.



‘Batallaron’ un poco los del CCE para ‘organizar’ a los representantes de los medios de comunicación que cubrieron el evento. Una de las señoritas edecanes salió a la puerta a decirle a la raza reporteril: “Entrando, a la derecha, están los corrales”, cosa que algunos tomamos con humor.



Ya luego, salió la dirigente de Coparmex Reynosa, VALENTINA LÓPEZ, a enmendar la plana, con mucho más oficio, invitando a los periodistas a pasar al recinto, bajo el orden preestablecido por los organizadores. ¡Qué diferencia!.



Respecto a la adhesión de MAKI ORTIZ y su hijo, el alcalde de Reynosa CARLOS PEÑA ORTIZ, y el ofrecimiento de la Secretaría Estatal de Salud que él había puesto sobre la mesa para la ex alcaldesa, “El Truco”, manifestó a su llegada al Foro: “Es un derecho legítimo de ellos, en este caso de la Doctora, es la ventaja de la democracia que tenemos en México”.



De manera extraoficial nos hemos enterado, que a la adhesión de Maki y su hijo, incluso le daría Morena un toque ‘festivo’, por cuanto se haría pública, con todas las de la ley, el próximo domingo, en un acto que encabezaría en Reynosa CLAUDIA SHEINBAUM, quien por cierto debe estar “que no la calienta ni el sol”.



Lo anterior, luego de que el Diario español “El País”, publicó el tercer peritaje de la empresa DNV, el cual refiere que el desplome de la Línea 12 del Metro tuvo que ver con la falta de mantenimiento, como una de varias causales. ¡Uff!.



¿Veremos a MAKI ORTIZ abrazada de Claudia Sheibaum, como antes la veíamos con MARGARITA ZAVALA?.



Hasta la próxima.