Pasa a Comisión Instructora la solicitud de desafuero contra diputada de Morena

Redacción InfoNorte

Ciudad Victoria.- El Congreso de Tamaulipas aceptó hoy la solicitud de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) para quitarle la inmunidad procesal a la diputada Úrsula Patricia Salazar Mojica (Morena), que fue enviada a la Comisión Instructora.

La solicitud de desafuero por parte de la FECC es para iniciar un juicio por la presunta comisión del delito de cohecho, luego de a través de un peritaje oficial se confirmó que la voz en los audios de presuntos “moches”, para presuntamente inflar facturas, si corresponden a la diputada de Morena; ella ha rechazado que sea su voz.

En caso de aprobarse el dictamen de la Comisión Instructora se deberá aprobar en el pleno del Congreso, por las dos terceras partes de diputados.

Durante la sesión de hoy, en la tribuna del Congreso del Estado, la diputada Leticia Sánchez Guillermo solicitó a la legisladora de morena Úrsula Salazar que pida licencia a su cargo, a fin de que enfrente su situación legal “por andar pidiendo moches”, expresó.

Dijo que no se puede seguir mintiendo ante una verdad tan evidente y comprobable; a la propuesta se sumó la diputada Nancy Ruíz, quien recientemente se separó de la bancada de Morena.

Sánchez Guillermo recalcó que la actual coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Úrsula Salazar Mojica, ha violentado los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, “quienes la conocemos y hemos escuchado los audios que son la prueba del delito y que andan circulando en las redes sociales, sabemos que es su voz, aunque lo niegue, no se puede tapar el sol con un dedo”, agregó.

En rueda de prensa, el Grupo Parlamentario del PAN rechazó las acusaciones de corte político contra esta bancada, ya que los políticos de Morena calificaron como “guerra sucia” la solicitud de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para que se dé inicio a la Declaración de procedencia por enjuiciamiento penal en contra de la diputada Salazar Mojica.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Félix García Aguiar, señaló al interior de la Comisión Instructora, pudiera ser citado el Fiscal Especializado para comparecer e informe sobre las pruebas periciales con las que se demuestra que los audios a que hace referencia la solicitud y la voz de la diputada Úrsula Salazar son los mismos.

El diputado y presidente del PAN en Tamaulipas, Luis René Cantú Galván, aseguró que los errores de Morena son consecuencia de su nerviosísimo, por las recientes acusaciones que se han dado a conocer en los medios.