“Trátese de quien se trate” el asesinato de Antonio no quedará impune: AMLO

Ciudad de México.- El asesinato del periodista Antonio De la Cruz no quedará impune, así estén involucrados el gobernador o alguno de sus funcionarios o cualquier grupo, “cero impunidad ante este crimen”, afirmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador este día durante la conferencia mañanera.

El presidente fue enfático al informar a la nación sobre el artero crimen que quitó la vida al periodista, y mantiene grave a una de sus hijas.

Al hablar a la gente de Tamaulipas, el presidente dijo “estamos trabajando con la Secretaría de la Defensa Nacional , la Marina y la Guardia Nacional y, aún con diferencias con el gobierno del estado, cuando se trata de seguridad, se busca la coordinación y en este caso, de este lamentable homicidio, se tomó la decisión de atraer el caso”.

Informó que “se tomó la decisión de atraer el asunto, porque en efecto, el periodista hablaba de cuestiones agropecuarias e incendios forestales; pero también hay testimonios y se pudo conocer que hubo cuestionamientos y señalamientos hacia las autoridades locales”.

Tras confirmar que la investigación la desarrolla el Gobierno Federal, con un equipo especializado para hacer una averiguación a fondo y evitar que puedan realizarse acciones que desvíen la verdad de los hechos, sostuvo que así se impedirá “que haya influyentísimo, que se quiera tapar a los asesinos”

Se comprometió, además, a dar con los responsables, trátese de quien se trate, pues este crimen no quedará impune.

“No hay impunidad, sea quien sea, cero impunidad, trátese de quien se trate; no se protege a nadie, así como no se fabrican delitos, tampoco hay impunidad, no tenemos compromisos con grupos de interés creados”, dijo enérgico ante los cuestionamientos que el periodista Carlos Juárez llevó a la Mañanera, donde también se expuso que al periodista asesinado, Antonio de la Cruz, se le había intimidado y pedido bajar de sus redes sociales las críticas que publicaba hacia el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca.

López Obrador señaló que lo bueno de la democracia, cuando el pueblo elige, es que no se tienen compromisos con nadie, “porque cuando el gobernante llega apoyado por una mafia de poder político o poder económico, hay complicidades, hay componendas”.

“No existe la impunidad para nadie y en este caso, espero que pronto tengamos resultados para informar a la gente”, concluyó.