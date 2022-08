Martha Isabel Alvarado

Cuestión de estilos

.-Arrancan los procesos para la transición

.-Jesús Lavín, encabezaría equipo de AVA

.-No hubo pasarela de nombres ni figuras

.-Erasmo González, “pegándole al macizo”

No hubo muchas novedades que digamos, durante el evento con el que el gobernador electo de Tamaulipas, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA dio arranque a los procesos del relevo constitucional rumbo a los trabajos de la entrega-recepción que iniciará el 1 de septiembre próximo.

A propósito del nombre del evento: “Presentación del comité de enlace para la Entrega-Recepción 2022-2028”, quizá hubo quienes imaginaron que habría una pasarela de nombres y personajes. Pero a la mera hora no hubo tal. ¿Será cuestión de estilos?.

El único que subió al estrado, fue JESÚS LAVÍN VERÁSTEGUI, que reiteradamente agradeció al gobernador electo la oportunidad de formar parte del equipo de transición.

Según se sabe, será el propio Lavín Verástegui quien encabece el equipo de 10 personas designado por Villarreal Anaya para la recepción del gobierno estatal.

De acuerdo a un trascendido, el asesor del equipo “americanista”, será el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, SANTIAGO NIETO CASTILLO, quien ya lleva buen rato ‘clavado’ en los temas de Tamaulipas.

De los que estarían llamados a formar parte de la nueva administración estatal, uno de los más solicitados previo al inicio del evento, y al término del mismo, fue el Doctor VICENTE JOEL HERNÁNDEZ NAVARRO, a quien muchos que ya le ven cara de Secretario de Salud, le solicitaron una selfie, a lo cual accedió, mostrando en todo momento una actitud afable.

Por si quedaba una pizca de duda acerca de si la ex alcaldesa de Reynosa MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ sería llamada a la Secretaría de Salud con Villarreal Anaya, todo hace suponer que no.

Quizá ni siquiera le hayan llamado a la ex alcaldesa de Reynosa para invitarla al evento, a juzgar porque no hizo acto de presencia en el mismo. Y vaya que ella no se pierde una.

Otros ausentes del evento encabezado por el gobernador electo, fueron: el alcalde de Madero, ADRIÁN OSEGUERA, a quien quizá le sigue dando “para abajo” que Morena haya perdido las elecciones del 6 de junio pasado en el municipio a su cargo.

Así como el alcalde de Matamoros, MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ, La Borrega, que tal vez tuvo algo más importante qué hacer, o no quiso arriesgarse a que lo cuestionaran por acudir a esta actividad en horario de labores.

Tampoco se dejó ver en este evento, el ex ‘súper delegado’ del gobierno de la “4-T” en Tamaulipas, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, “JR”, que el 10 de agosto pasado se reunió en privado con el gobernador electo. ¿Acaso no le concedieron algo que pidió?.

La que sí estuvo, fue la diputada federal CLAUDIA HERNÁNDEZ SÁENZ, coequipera de “JR”, por cierto, elegantemente vestida.

Casi todos los alcaldes asistentes al evento: CARMEN LILIA CANTUROSAS de Nuevo Laredo, NATALY GARCÍA de Diaz Ordaz, EDUARDO GATTÁS de Ciudad Victoria, ARMANDO MARTÍNEZ de Altamira y CARLOS PEÑA ORTIZ de Reynosa, lucieron un look casual elegante, excepto HÉCTOR VILLEGAS, “El Calabazo”, de Río Bravo, quien llegó en jeans y apenas se quitó la gorra al momento de entonar el himno nacional.

La verdad, “El Calabazo” no tiene ‘pinta’ de Secretario General de Gobierno, por mucho que digan que el diputado federal de Ciudad Madero, ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, lo anda ‘apadrinando’ para que busque esa posición.

A todo esto, Erasmo González asumió una actitud de “no me echen al agua porque me ahogo”, cuando los periodistas le preguntaron a la salida del evento de ayer, qué cargo ocuparía en el próximo gobierno de Tamaulipas.

Dijo el ex Priista considerado ‘edecán’ oficial de MARIO DELGADO en Tamaulipas, que tiene muchos deberes que cumplir como presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, entre otros, el Paquete Económico del 2023. ¿Será?.

Muchos Priistas o ¿ex Priistas? se apersonaron en el evento del hotel “Las Fuentes” encabezado por Américo Villarreal, hasta el ex alcalde de Reynosa HUMBERTO VALDEZ RICHAUD, que probablemente esté buscando también un espacio en el organigrama gubernamental.

CONTRAFUEGO: Si no quieren Priistas, que busquen extraterrestres.

Hasta la próxima.