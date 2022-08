Martha Isabel Alvarado



Morena, nuevo ciclo



.-‘Humo guinda’ en Morena, Yuriria presidenta

.-Las diputadas locales, vestidas y alborotadas

.-Santiago Nieto se cree patrón del Legislativo

.-Que el Gobernador CDV, ‘estrena’ asesor VIP



Varias diputadas locales de Morena se ‘alborotaron’ allá por finales del mes de julio, el 27 para ser más exactos, cuando Morena lanzó su convocatoria para renovar dirigencias estatales, y quedó establecido que los Comités de 16 de los 32 estados del país, quedarían a cargo de mujeres.



En Tamaulipas, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas, de acuerdo a dicha convocatoria, serían mujeres las presidentas estatales.



Varias diputadas locales de Morena ‘se calentaron’, creyendo tener posibilidades de acceder a la presidencia del CDE morenista, pero ya vemos que ‘los nuevos dueños del balón’, no consideraron con tales aptitudes a ninguna de ellas.



El fin de semana circularon versiones en el sentido de que LUCERO DIOSDADY MARTÍNEZ de Tampico, y VERÓNICA CASTILLO de Reynosa, eran las finalistas para la dirigencia estatal morenista.



Sin embargo, al mediodía de ayer, el vocero del CEN de Morena, DIEGO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, en conferencia de prensa, dio a conocer los nombres de los integrantes del nuevo Comité Ejecutivo de Morena en Tamaulipas, los que según dijo, fueron elegidos por unanimidad, bajo el consenso de los 90 consejeros estatales.



La nueva dirigente estatal de Morena es YURIRIA ITURBE VÁZQUEZ, que en las pasadas elecciones de 2021 contendió como suplente del profesor JUAN VITAL ROMÁN MARTÍNEZ, quien resultó ganador en la disputa del distrito 15 con cabecera en Ciudad Victoria.



En 2016, YURIRIA ITURBE fue candidata de Morena a la presidencia municipal de Victoria. En aquellos comicios el Priista OSCAR ALMARAZ SMER resultó ganador con un total de 49 mil 561 votos.



Podría decirse que Yuriria no ‘pintó’ en esa elección, ni hizo ‘ruido’. Más bien, el que se inconformó en forma por demás estridente, fue el ocupante del segundo lugar de la tabla, ARTURO SOTO ALEMÁN, del PAN, que contabilizó 45 mil 732 sufragios.



Aunque Soto Alemán pidió el recuento: voto por voto, casilla por casilla, a final de cuentas no pasó de un ‘berrinche’ y Almaraz despachó durante ese período en la presidencia municipal.



Las cosas han cambiado para Morena, porque ahora es el Partido en el gobierno y primera fuerza política del estado, con todo y que sus diputados locales salieron con una “batea de babas”, al no poder mantener la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso, ganada a raíz de su triunfo en las urnas.



A decir verdad, el perfil de Lucero Diosdady Martínez López nos pareció muy completo, por el hecho de ser abogada con maestría en Seguridad Pública y activista de Amnistía Internacional México, entre otras prendas, pero a final de cuentas, Morena le encomendó la cartera de Capacitación y Formación Política.



El nuevo Secretario General del CDE de Morena, es RÓMULO CÉSAR PÉREZ SÁNCHEZ, quien en el reciente proceso interno de ese Partido para elegir congresistas celebrado los días 30 y 31 del mes pasado, quedó en segundo lugar en el distrito 05, con mil 506 votos, por debajo de AMÉRICO VILLARREAL SANTIAGO que logró 2 mil 663.



En tercer lugar del distrito 05, abajito de Rómulo Pérez Sánchez, lo ganó NORBERTO BARRÓN BARRAGÁN, con mil 218 votos quien, por cierto, actualmente se desempeña como secretario particular del gobernador electo, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

Digamos que, en la asignación de las nuevas posiciones en el Comité Estatal de Morena, no hubo sorpresas; si acaso, sorprendidos.



Varias diputadas locales, se quedaron ‘vestidas y alborotadas’, “como novias de rancho”.



Para los que comentan que en días recientes es mucho más marcada la participación del gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA en redes sociales, especialmente en Twitter, con casos que mueven fibras sensibles, como el del pequeño JUAN PABLO, radicado en el municipio de Padilla, a quien el mandatario le cumplió su sueño de tener una cuatrimoto.



Quizá eso se deba a que, según ha trascendido, el gobernante tamaulipeco estrena un asesor de altos vuelos en esa materia, como lo es JUAN CARLOS LIMÓN de la empresa “By Power”, que durante algún tiempo fue mentor de ENRIQUE PEÑA NIETO, en ese ramo.



El que se vio mal, pretendiendo decir a los diputados locales del PAN en Tamaulipas, qué hacer y qué no hacer, fue el ex titular de la UIF, SANTIAGO NIETO, con expresiones como “no reformen leyes de manera inconstitucional”. El Legislativo es un Poder independiente, para bien o para mal. En todo caso, que el susodicho litigue los casos en las instancias correspondientes.



CONTRAFUEGO: El acomplejado es más peligroso que un ignorante.

Hasta la próxima.