Martha Isabel Alvarado



¿Un tamaulipeco presidenciable?



.-Reciben a AVA como ‘rock star’ en Palacio

.-Promete Gobernador hacer las cosas bien

.-Al PAN, ya le hizo mella no tener el Poder

.-Desangeladas, asambleas del Partido azul



La novedad, es que el ex dirigente nacional del PRI y actual coordinador de los diputados federales de la bancada tricolor en San Lázaro, RUBÉN MOREIRA VALDEZ, ‘destapó’ a un tamaulipeco como probable ‘gallo’ de su Partido a la Presidencia de México.



Se trata del tampiqueño JOSÉ ÁNGEL GURRÍA TREVIÑO, de 72 años de edad, ex Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).



“Es bien visto por el PAN y por el PRD, partidos que lo han invitado a varios de sus eventos, porque es un hombre interesante, con amplia trayectoria y experiencia”, dijo Moreira Valdez.



Señaló además el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados, que Gurría sería la mejor carta de la alianza “Va por México” integrada por PRI, PAN y PRD, para 2024.



Otras figuras del PRI que han ventilado sus aspiraciones presidenciales son BEATRIZ PAREDES RANGEL y ENRIQUE DE LA MADRID, así como los ex gobernadores OMAR FAYAD de Hidalgo y ALEJANDRO MURAT de Oaxaca.



Murat y Fayad, traen a cuestas el inconveniente de haber perdido las elecciones en sus respectivos estados, bajo la sospecha de “rindieron la plaza” a Morena y al presidente LÓPEZ OBRADOR, por así convenir a sus intereses políticos particulares.



Los mejorcitos de dicho bloque, serían Gurría y Beatriz Paredes.

De acuerdo lo dicho por Rubén Moreira, el tamaulipeco Gurría destaca entre el resto de los aspirantes, “por su experiencia como exsecretario de Hacienda, de Relaciones Exteriores, ex director general de Nacional Financiera y del Bancomext, entre otros cargos”.



La última vez que un tamaulipeco ‘levantó la mano’ para buscar la Presidencia de México, fue en 2017, cuando RODOLFO SANTOS DÁVILA intentó contender como candidato independiente, junto con 38 aspirantes más que buscaban competir por esa vía.



A final de cuentas, quien sí consiguió reunir las firmas (aunque luego tuvo problemas legales por la forma en que lo hizo y los recursos que utilizó) fue JAIME RODRÍGUEZ, “El Bronco”. El resto de la historia ya es de sobra conocida.



En Tamaulipas, algo que prácticamente pasó desapercibido, fueron las Asambleas Municipales del PAN para elegir dirigentes locales y consejeros estatales, mismas que se llevaron a cabo el domingo.



Resulta innegable que, al PAN tamaulipeco, en forma inmediata le hizo mella el hecho de ya no estar en posesión del gobierno estatal, como lo estuvo hasta hace 4 días.



Dicho lo cual por casos como el de Reynosa en que, de 1720 miembros activos, celebraron la asamblea con la asistencia de sólo 51, con todo y que en la misma hicieron acto de presencia el dirigente estatal LUIS “Cachorro” CANTÚ y el Senador ISMAEL CABEZA DE VACA.



En la asamblea de Reynosa no hubo cobertura de medios de comunicación. Según comentan nuestros compañeros reporteros, no fueron requeridos.



Tampoco hubo reportes mediáticos de la asamblea de Matamoros, donde acudieron 280 miembros activos, la mitad del padrón panista de esa Heroica Ciudad. Mientras que, en Altamira, sólo hubo 40 de un padrón de 500.

La única plaza donde el PAN mostró fortaleza en la celebración de su asamblea, fue Tampico, de la cual resultó ungida como nueva presidenta del Comité Municipal, NORA GÓMEZ GONZÁLEZ, actual diputada local por el distrito 22.



Una vez más, CHUCHO NADER NASRALLAH demostró con el triunfo de Nora Gómez, que es el panista mejor posicionado en el estado, el mismo que en las elecciones de 2021 ganó la reelección por la presidencia municipal, derrotando de calle a OLGA SOSA RUIZ, entonces candidata de Morena.



Cabe mencionar que la otra dama que aspiraba a la dirigencia del PAN en Tampico, ROSARIO GONZÁLEZ, declinó a favor de NORA GÓMEZ, generando con ello un mensaje de unidad en esa plaza.



Hoy por la tarde estará en Matamoros el Embajador de Estados Unidos en México, KEN SALAZAR para participar en una reunión de Seguridad organizada por las Oficina del Consulado a cargo de YOLANDA PARRA, en la que se tiene prevista la asistencia del gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.



Podría decirse que VILLARREAL ANAYA arrancó muy bien la semana, pues al llegar a su base laboral, que es el Palacio de Gobierno, fue recibido con porras y aplausos, como un auténtico “rock star”, ante lo cual, el flamante titular del Poder Ejecutivo Local manifestó: “Vamos a hacer bien las cosas por Tamaulipas”.



CONTRAFUEGO: ‘La luna de miel’, llaman a los primeros 100 días.

