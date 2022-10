Martha Isabel Alvarado



Apapacho presidencial



.-Consiente AMLO, al gobierno de AVA

.-Promete Presidente visita, en 15 días

.-Adán Augusto visitará Congreso local

.-Monreal: “No zopilotear lo de Fortino”



No se podrá quejar el gobernador de Tamaulipas AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, ante lo ‘apapachado’ que lo trae el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, que incluso le da ‘consejos’.



Según comentó AMLO en su conferencia mañanera de este lunes, durante la reunión que sostuvo con Villarreal Anaya el fin de semana en Ciudad Madero durante la visita de inspección que hizo a la refinería de esa localidad, le sugirió no hablar con el gobernador de Texas GREG ABBOTT.



Dijo el presidente: “porque Abbot está buscando reelegirse y como bandera de campaña tiene el perseguir migrantes”.



Por cierto, durante su estancia en Ciudad Madero, López Obrador anunció que en breve visitará Tamaulipas, concretamente llegará a Ciudad Victoria, acompañado de todo su gabinete. Así lo dijo:



“Voy a regresar en quince días a Ciudad Victoria con todo el gabinete a apoyar al gobernador, va a tener todo nuestro apoyo”.



Acto seguido, y hasta en tres ocasiones, el presidente repitió la frase: “Fue una bendición que ganara Américo Villarreal en Tamaulipas.



Qué mejor que cuando se realice dicha visita de AMLO y su gabinete, por ahí del 24 de octubre, traigan consigo beneficios concretos, como algunos proyectos que hacen falta en ciudades como Reynosa y Matamoros para evitar las inundaciones, por citar un ejemplo. Aunado a la escasez de agua para consumo humano en Victoria.



Además de los proyectos en materia de carreteras y otros enfocados a generar empleos, que el gobernador Villarreal Anaya presentó a AMLO durante su reunión del domingo en el sur del estado.



Otro estelar del gobierno de la “4-T” que estaría próximo a visitar Tamaulipas, es el Secretario de Gobernación ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, que estuvo por acá el pasado 1 de octubre en la Toma de Protesta del gobernador Villarreal Anaya.



Según lo anunció el titular de la SEGOB, tan pronto la Cámara de Diputados apruebe la reforma de las Fuerzas Armadas que proviene del Senado, él llevaría a cabo una gira por los 32 estados del país para visitar sus Congresos locales.



La intención de su gira, según manifiesta el funcionario federal, sería ‘cabildear’ para que los Congresos de los estados brinden su aval a la reforma en mención.



Cabe la pregunta: ¿Será necesario que haga personalmente dicho ‘cabildeo’ el Secretario de Gobernación?.



Anteriormente, la SEGOB contaba con una subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, pero al parecer la suprimió el gobierno de la “4-T”, y sólo quedaron la de Derechos Humanos a cargo de ALEJANDRO ENCINAS y la de Desarrollo Democrático y Participación Social encomendada a CÉSAR YÁÑEZ CENTENO.



Dicen los malpensados que Adán Augusto planea una gira por los 32 estados, para ‘placearse’, más que para ‘cabildear’ una ley. ¿Será?.



Cabe recordar que un tamaulipeco ocupó dicho cargo de subsecretario de Enlace Legislativo del otrora Secretario de Gobernación MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG, durante el gobierno de ENRIQUE PEÑA NIETO. Se trata del talentoso abogado de origen reynosense FELIPE SOLÍS ACERO.



Por otro lado, se tiene previsto que hoy martes en el pleno del Senado de la República, se rinda un homenaje a la memoria del extinto legislador por Tamaulipas, FAUSTINO LÓPEZ VARGAS y de su esposa PILAR HERNÁNDEZ, acaecidos el pasado sábado.



En el marco de los servicios funerarios del Senador Faustino López y su esposa, efectuados en Tampico el fin de semana, el coordinador de los Senadores de Morena, RICARDO MONREAL, en entrevista, dijo lo siguiente:



“Me causa mucha tristeza no ver a los dirigentes nacionales de su Partido, no ver al gobierno que él construyó, no ver a legisladores, me da mucha tristeza, porque el Poder deshumaniza”.



Respecto a la vacante que deja Faustino López y el procedimiento para cubrirla, Monreal rehusó abundar en comentarios, diciendo: “No hay que ‘zopilotear’, esperemos al menos el novenario”.



Podría decirse que, ante la muerte de Faustino López, la ex alcaldesa de Reynosa MAKI ORTIZ perdió a un fiel aliado.



CONTRAFUEGO: En política, los huecos no existen.

Hasta la próxima.