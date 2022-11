Marco Antonio Vázquez Villanueva

La torpe oposición…

¿Por qué PRI, PAN, PRD, secuaces y organismos que les acompañan se prestan a realizar marchas “para salvar al INE” a sabiendas que la única lucha que vale es en el Congreso de la Unión?, la respuesta es sencilla, porque son torpes.

Están cayendo, ¿acaso por conveniencia de algunos liderazgos nefastos?, en el juego del Presidente que a diferencia de sus opositores que andan en la tonteja, como pollos descabezados o bebés jugando a la política, sabe bien que no habrá reforma (ojalá no me equivoque), pero está haciendo una campaña muy efectiva a favor de su partido, Andrés Manuel sabe que cuando esto termine tendrá a quien culpar del presunto saqueo del país, del “exceso” de Diputados y Senadores que prometió eliminar, de la burocracia del INE que prometió golpear y dejar sin presupuesto, con esas acusaciones podrán salir a pedir el voto en el Estado de México y en Coahuila el próximo año y luego en el 2024 para ganar, otra vez, de calle la elección presidencial, el Senado y la Cámara de Diputados.

La verdad es que dicha propuesta no es ni siquiera del agrado de los legisladores plurinominales de Morena que saben, por experiencia propia, que de otra manera los partidos en el poder no tendrían contrapesos para evitar esta clase de atropellos y muchos otros.

Vaya pues, parece que la reforma electoral es solo un acto de campaña del presidente y su partido en el que han caído torpemente todos, ya que, a menos que se dé una traición muy grande en el bloque opositor, la propuesta está muerta, le insisto, y ni van a cabildear mucho porque ni a ellos, a los Diputados y Senadores pluris de Morena, les parece buena idea quedarse sin chamba o tener que someterse al escrutinio público para volver a la zona dorada de la política.

Lo más triste para el país es que si en verdad la reforma electoral se reduce a manifestaciones a favor o en contra del INE pues sí que estamos bien jodidos, una reforma de esta envergadura, de semejante trascendencia debe ser más amplia y solo puede llevarse a cabo con estudios de fondo, con análisis profundos en todos lo ámbitos y tomando en cuenta las necesidades del país, lo que desea la población y sea factible y no lo que se pretenda imponer con información a medias que brindan unos y otros.

¿Para que reformar una ley que funciona?, en democracia es donde menos problemas tenemos en este México lindo y querido, en los últimos 20 años hemos padecido gobiernos de tres corrientes distintas, de la derecha como el PAN, de centro izquierda como quieren ubicar al PRI y de la izquierda como se quiere ubicar Morena, ningún gobierno cumplió con las características para colocarlos ideológicamente en alguno de esos sitios, todos hacen las cosas a la mexicana, pero eso es punto y a aparte, se trata solo presentar la prueba de que todo funciona bien en cuanto al arbitro electoral y la democracia en el país y es más que ilustrativa.

La verdad es que en este tema también el INE, junto con muchos organismos, solo parecen comparsa del presidente, invariablemente se prestan a su juego y quizá eso es lo que haya que cambiar, pero es más sencillo que eliminar recursos o legisladores, solo se tiene que obligar una democratización de los partidos políticos y legislar para crear un instituto independiente capaz de aplicar pruebas de control y confianza a todo aquel que pretenda ser funcionario público, de elección o no, y así garantizaríamos que lleguen al gobierno lo que realmente quieren las mayorías y, mejor aún, con un mínimo de garantías de decencia y que no están locos ni son mariguanos, eso provocaría una elección mejor a las autoridades electorales y por añadidura en poco tiempo podríamos abaratar costos de elecciones y de gobiernos.

La verdad, le insisto, es que la oposición es demasiado torpe, los chamaquea tan fácilmente que hasta sospechas levantan y los que realmente odian al presidente están peor, no son capaces ni de observar que una marcha es inútil, que solo sirve para desacreditarlos más y seguir haciendo crecer el movimiento de su presunto enemigo

La torpe oposición en realidad pone en peligro a México, un presidente omnipotente es peligroso, pero que los desacrediten tan fácilmente, a quienes pueden ser su contrapeso, lo es más…

MODERNIZAN Y CREAN NUEVOS PROGRAMAS DE POSTGRADO EN LA UAT… En sesión ordinaria, la Asamblea de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) aprobó modificaciones a los reglamentos de estudios de posgrado y de personal académico, así como la apertura y cambio de estatus de programas de posgrado.

La reunión se desarrolló de manera virtual en la Sala de Juntas de la rectoría, y fue presidida por el rector C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, quien estuvo acompañado por el Dr. Eduardo Arvizu Sánchez, secretario general; así como por el C. P. Luis Navarro Roso, decano de la UAT.

Además, estuvieron presentes la Dra. Rosa Issel Acosta González, secretaria académica; la Dra. Mariana Zerón Félix, secretaria de Investigación y Posgrado; y la Dra. Cinthya Patricia Ibarra González, secretaria de Gestión Escolar.

En su mensaje, Mendoza Cavazos dijo que las reformas que se han planteado en diferentes áreas obedecen al trabajo para hacer más eficientes los procesos tanto en materia administrativa como académica.

Dichos esfuerzos, afirmó, están coordinados con las acciones encaminadas al fortalecimiento de los programas académicos y los servicios educativos que se ofrecen a los jóvenes en la entidad.

Como parte del orden del día, a solicitud de la Secretaría de Investigación y Posgrado, se aprobó la apertura de los siguientes programas académicos en la modalidad de escolarizados y con orientación profesionalizante: Especialidad de Enfermería en Cuidados de Heridas, Estomas y Abscesos Vasculares, en la Facultad de Enfermería Victoria; la Maestría en Tecnologías para el Aprendizaje, en la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante; y la Maestría en Innovación Educativa y Tecnologías para el Aprendizaje, de la Unidad Académica Multidisciplinaria Valle Hermoso.

La Asamblea Universitaria aprobó también la apertura del Doctorado en una Sola Salud, orientado a la investigación, así como la actualización de la Especialidad en Reproducción Animal; ambos programas para la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

De igual manera, se aprobó la actualización de la Maestría en Medicina Familiar, que tiene como sede hospitalaria la Unidad de Medicina Familiar No. 77, del IMSS, y como dependencia académica a la Facultad de Medicina de Tampico.

En otros acuerdos, los integrantes del órgano universitario aprobaron la reapertura de la Maestría en Enfermería, en la Unidad Académica Multidisciplinaria Matamoros; mientras que cuatro programas de maestría entraron en el rubro de cambio de estatus, de vigente a liquidación.

Fue aprobada también la propuesta de cambio de nombre de la Facultad de Ingeniería “Arturo Narro Siller”, que en lo sucesivo se denominará Facultad de Ingeniería Tampico; y finalmente, se autorizaron modificaciones en los reglamentos de estudios de posgrado y de personal académico.

