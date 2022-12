Marco Antonio Vázquez Villanueva

Una elección muy costosa…

Al interior de los partidos políticos el ambiente está caliente y le suben más la temperatura tantos ilusos que se quiere apuntar para aparecer en las boletas de votación que se dará el próximo 19 de febrero.

Increíble, pero sobran soñadores, políticos que creen poder sacar de su modo espíritu navideño a los ciudadanos tamaulipecos para, en lugar de pensar en Santa Claus o los Reyes Magos, se coloquen la camiseta de un candidato o la bandera de los partidos que les representan.

Y no solo batallarán los aspirantes a un escaño con la Navidad en su lucha por atraer a los ciudadanos al periodo de elección extraordinaria para Senador, no, luego de esta dificultad se atravesarán los tamales del Día de la Candelaria, después el delirio por el Día del amor y la amistad, en resumen, si a los ciudadanos no les importa en lo mínimo una elección de senador, porque no saben para que sirve uno de esos, pues menos les interesará en medio de tanta fiesta.

Triste, pero el empecinamiento de los partidos políticos de llevar a cabo una elección extraordinaria para elegir un Senador que represente a Tamaulipas saldrá muy caro, el ruido que se haga respecto a ese proceso será solo para dividir a los tamaulipecos, para tratar de arrancarnos la confianza en un nuevo gobierno que ha nacido con mucha esperanza, luego el costo mayor será alejarnos de la política nuevamente.

Mire si no, de entrada, la elección comenzó desangelada, nadie les pone atención a las precampañas, el mundial tiene acaparada la atención del respetable al grado que le podría garantizar que muy pocos saben que ya estamos en pleno proceso porque están preocupados por Messi, CR7, Mbapee, la poderosa selección brasileira o la sorpresiva Marruecos.

Eso es lo grave, que los ciudadanos estemos más preocupados por lo intrascendente mientras que lo importante, el Senado es donde se diseñan leyes para nuestro bienestar y desarrollo, pues eso ni siquiera sabemos qué es ni con qué se come.

Si, de ello también tienen culpa los partidos que abaratan la elección poniendo de aspirantes a personajes que a veces deberían estar tras las rejas más que con la posibilidad de ocupar el enorme cargo de representante de los tamaulipecos en el Senado o, simple, a políticos que no obtendrían ni el voto de su familia porque ya han pasado de moda o porque nunca han mostrado seriedad en esa actividad que es la más importante en la vida de los pueblos.

Y si, en estas condiciones se pronostican heladas, pero las elecciones de Senador para el próximo febrero, porque es probable que el voto a emitirse sea el más caro en toda la historia de México, tan solo el INE estima un gasto de 200 millones para organizar un proceso en el que, y acuérdese de lo que le digo, se prevé que no vote ni el 20 por ciento de los ciudadanos y ahí viene lo grave para los partidos políticos que les quedará claro que nadie los quiere, que no llegan a ser competencia ni para seres imaginarios como Santa Claus o cupido, pero el golpe nos será solo para ellos que seguirán gastando alegremente dinero público, no, el daño mayor lo sufriremos los tamaulipecos que otra vez, se quiera o no, nos dividiremos y quizá hasta nos alejaremos de la política que es donde se toman las decisiones, lo dicho, tendremos unas elecciones muy costosas…

AFIRMAN EN SALUD QUE AHORA SI GARANTIZARAN MEDICAMENTOS… Para garantizar el abasto de medicamentos en los hospitales, centros de salud y Jurisdicciones Sanitarias, el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, por instrucciones del Gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, inició de manera simultánea la entrega de medicinas y material quirúrgico en las unidades de la dependencia estatal, cuya inversión supera los 358 millones de pesos.

Como lo ha dicho el gobernador Américo Villarreal, una de las prioridades para esta administración es la salud, por ello es que giró indicaciones para que de manera inmediata, se proceda a la entrega de medicamentos en los 19 hospitales, 12 Jurisdicciones Sanitarias, los 2 centros de oncología y 300 centros de salud que existen en el estado, mencionó Hernández Navarro.

Dijo que la prioridad, se dio a los 19 hospitales y 2 centros de oncología, para dar cobertura inmediata y atender las necesidades de los pacientes, ya que son parte importante en el gobierno de la transformación, que busca el bienestar de las familias tamaulipecas.

El secretario de Salud, dijo que el contrato para garantizar el abasto de medicinas estará vigente de diciembre 2022 a marzo del 2023, para asegurar la atención a la población tamaulipeca, en cada una de las unidades médicas de la Secretaría de Salud.

En la entrega de los medicamentos y material quirúrgico a las unidades médicas, mismo que dio inicio en el centro oncológico, el hospital infantil, civil y general de ciudad Victoria, el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, fue acompañado por los subsecretarios Gabriel de la Garza Garza, José Luis Garza Ruíz y Eduardo Martínez Bermea.

UNIRAN ESFUERZOS GOBIERNO Y UAT… Como parte de las actividades para conmemorar el 72 aniversario de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), el gobernador, Dr. Américo Villarreal Anaya, y el rector, C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, firmaron un convenio de colaboración que, en el marco de las relaciones entre el Gobierno de Tamaulipas y la UAT, dará un nuevo impulso a la generación de programas y proyectos en beneficio de la comunidad y el desarrollo de la entidad.

En su visita a la casa de estudios, el Dr. Américo Villarreal presidió la ceremonia de honores a la Bandera y la apertura de la nueva plazoleta cívica de la Universidad, además del festejo por el 72 aniversario de la UAT ante miles de estudiantes quienes le brindaron una emotiva bienvenida en el Gimnasio Multidisciplinario del Centro Universitario de Victoria.

En ese contexto se llevó a cabo la firma del convenio marco de colaboración, donde Villarreal Anaya hizo patente el respaldo al trabajo académico y científico de la UAT. Dijo que la firma del acuerdo busca fortalecer la formación universitaria y preparar a los ciudadanos para los retos futuros.

Asimismo, conminó a la comunidad académica y estudiantil a estar atenta al conocimiento que se genera cotidianamente en el mundo.

Resaltó la pertinencia de la información que se debe trasmitir a quienes están en la etapa de formación universitaria “para que sus conocimientos estén al día y participando activamente en las soluciones de los problemas que nos aquejan como sociedad”.

Señaló que existen retos muy puntuales en el estado en sectores como el agropecuario o el comercio internacional, donde Tamaulipas debe jugar un papel protagonista, apoyado en las futuras generaciones.

“Yo me comprometo hoy, aquí, con ustedes, en este emotivo evento y después de ver esta historia tan pródiga, de crecimiento y de avance, en estos 72 años de esta hermosa casa de estudios, para que todos los aquí presentes formemos parte en este momento histórico, de una coyuntura en que creamos una nueva forma de llevar las cosas a través de nuestra Universidad”, indicó.

“Cuenten irrestrictamente con el apoyo del Gobierno del Estado para poder seguir avanzando y triunfando en lo que necesitamos en nuestra casa académica, para los retos que están por enfrentar las nuevas generaciones de tamaulipecos y de tamaulipecas”, expresó.

Puntualizó también que con ese esfuerzo conjunto se dejará huella, privilegiando los más altos estándares de calidad académica, pero, sobre todo, educando a los jóvenes con los valores: “verdad, belleza y probidad”.

Por su parte, el Rector Guillermo Mendoza Cavazos agradeció al gobernador por su disposición para compartir ese momento histórico y por apoyar los proyectos de la UAT, que tendrán un mayor impacto en la sociedad, de la mano de las secretarías y dependencias de su administración.

Explicó que el convenio formaliza las acciones en materia de investigación aplicada y, con ello, se reforzarán proyectos en materia de salud y trabajos dirigidos a la productividad del agro.

Asimismo, destacó la participación del mandatario en el aniversario de la UAT, luego de subrayar que comienza un nuevo capítulo en la historia de la Universidad, cuna de logros y metas, de retos y oportunidades: “Señor gobernador, cuente usted con la Universidad Autónoma de Tamaulipas como su mejor aliada”, concluyó.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com