Martha Isabel Alvarado



Qué triste caso



.-Por fin, dan reversa a la Ley de Aguas

.-Aprueba Congreso la Iniciativa de AVA

.-Ejecutivo designará Jefes de Comapas

.-Morena va con Guadiana para Coahuila



Por lo visto, el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA tomó por el lado amable, el hecho de que el candidato afín a su gestión, ABELARDO IBARRA VILLANUEVA no haya ganado las elecciones de la sección 30 del SNTE efectuadas el fin de semana.



En conferencia de prensa que encabezó ayer, el mandatario saludó de buen grado la victoria del profesor ARNULFO RODRÍGUEZ TREVIÑO, quien repite en el liderazgo del SNTE, que ya ejerció anteriormente, de 2007 a 2012.



Villarreal Anaya dio lectura al siguiente mensaje, en relación a la votación realizada en el SNTE:



“Por primera vez, a partir de la reforma laboral, se realizó la elección mediante el voto libre y directo, en la cual participaron más de sesenta mil maestros y maestras, me da mucho gusto que ganó quien decidió el gremio”, expresó Villarreal Anaya.



A lo cual agregó: “Felicito al ganador, profesor Arnulfo Rodríguez y aplaudo este proceso transparente, donde se da la bienvenida a la democracia sindical”.



De su ronco pecho (ya sin leer el papel), Villarreal Anaya expresó:



“El magisterio tiene mucho conocimiento de quienes lo conforman y, por tanto, a quién tenerle la confianza de ser su dirigente. Finalmente se tomó esa decisión por parte de ellos en un voto libre y secreto”.



El gobernador dijo que será respetuoso de la decisión que tomó el magisterio, y anticipó que asistirá a la ceremonia que tendrá lugar hoy a las 12:00 del mediodía, en la cual rendirá protesta Arnulfo Rodríguez para el período 2022-2026.



En nuestra anterior entrega comentamos que, durante largos años en Tamaulipas, procesos como el que se vivió en la sección 30 del SNTE el fin de semana, no escapaban a la injerencia de la Secretaría General de Gobierno.



Todo parece indicar que en los tiempos de la 4-T tamaulipeca no es así, pues de lo contrario, los operadores del gobierno estatal, empezando por HÉCTOR VILLEGAS GONZÁLEZ, El Calabazo, se habrían activado para “hacer ganar” a ABELARDO IBARRA de la planilla Naranja.



El triunfo del profesor Arnulfo Rodríguez cayó muy bien en el ánimo de muchos, por ser una especie de ‘tercero en discordia’.



Es decir, que la balanza no se inclinó a favor del ‘gallo’ del gobierno estatal morenista, Abelardo Ibarra, pero tampoco del candidato de la planilla blanca NAHIM HAMSCHO, presuntamente, ‘apuntalado’ por el Senador ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA y los remanentes del anterior gobierno panista.



Sólo que por eso sea, que el gobernador Villarreal Anaya, tomó el resultado por el lado amable, sin apasionamiento.



Lo que sí, se ve difícil que ante este ‘descalabro’ de la sección 30 del SNTE, le pidan la renuncia al Secretario General de Gobierno, surgido de la égida ‘carmonista’.



Por otro lado, el que, suponemos, hizo tremendo ‘berrinche’, fue el subsecretario de Seguridad del gobierno federal, RICARDO MEJÍA BERDEJA, pues luego de casi un año de andar haciendo ‘campaña’ en Coahuila, con miras a obtener la candidatura de Morena a gobernador, resulta que no ‘levantó’ en las encuestas.



Pese a ser el favorito de Palacio Nacional para dicha candidatura, con todo el apoyo de AMLO y de su vocero JESÚS RAMÍREZ, Mejía Berdeja no pasó del tercer lugar de las encuestas, de acuerdo a los números que dio a conocer ayer el propio MARIO DELGADO en conferencia de prensa.



Como era de esperarse, Mejía Berdeja no acudió al acto en que se leyeron los resultados, mostrando un dejo de intolerancia. Quien sí lo hizo, fue el tercer aspirante en discordia, el ex panista LUIS FERNANDO SALAZAR, y no se diga quien fue declarado ganador de las encuestas, el Senador ARMANDO GUADIANA, que mostraba una sonrisa de oreja a oreja, debajo de su característico sombrero.



Qué triste el caso de Mejía Berdeja: “no da el kilo” como subsecretario de Seguridad, a juzgar por las crecientes cifras de violencia. Y tampoco creció para lograr la candidatura.



Finalmente anotaremos que, por fin, se aprobó en el Congreso Local la reforma a la Ley de Aguas del Estado, de modo que el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ya podrá designar a los gerentes generales de los organismos de Agua y Drenaje.



En Matamoros no han podido quitar ni al del ‘perico’.



CONTRAFUEGO: “A veces se gana y a veces… se aprende”.

Hasta la próxima.