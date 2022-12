Martha Isabel Alvarado



El alumno supera a su ‘maestra’



.-Ojo, con la sesión de hoy en el Congreso

.-‘Makito’ insaciable; su punto ‘G’ lo delata

.-Podrían “revivir” hoy, cobro al transporte

.-AMLO pega ‘descobijada’ a Mejía Berdeja



Habrá que estar pendientes a la sesión que hoy tendrá lugar en el Congreso de Tamaulipas, en la que se abordarán diversos temas de la mayor importancia.



Se supone que hoy ‘bajan la cortina’ del 2022 los integrantes de la 65 legislatura tamaulipeca, pero si fuera necesario sesionarían mañana jueves, según se sabe.



A principios de esta semana nos enteramos que el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA no había enviado aún la iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, que daría viabilidad a dos de sus proyectos.



Es decir, la iniciativa para elevar a rango de Secretarías: la Comisión Estatal del Agua y la Comisión de Energía. Quizá el Ejecutivo Estatal tenga previsto enviarla el 2023.



Por cuanto hace al famoso inciso “G” del artículo 20 de la Ley de Ingresos del municipio de Reynosa para el Ejercicio Fiscal 2023, a ese sí hay que ponerle mucho ojo.



Se trata del cobro que el Ayuntamiento de Reynosa a cargo de CARLOS PEÑA ORTIZ pretende hacer al transporte de carga que realice maniobras por la zona centro de la ciudad (las calles Aldama, Bravo y Ocampo, entre otras) mediante la expedición de permisos por parte de la delegación de Tránsito.



¿Logrará salirse con la suya “Makito, con el aval de los diputados?.



Para los que tachaban de ‘avariciosa’ a la ex alcaldesa de Reynosa MAKI ORTIZ, ahí tienen que su retoño la está superando.



Bien dice conocida frase, que el alumno supera al maestro.



El dichoso inciso “G” de la Ley de Ingresos de Reynosa, fue desechado ayer en Comisiones, a propuesta de la diputada Priista ALEJANDRA CÁRDENAS, con voto de unanimidad.



Sin embargo, en el punto número 7 del Orden del Día de la sesión de hoy (miércoles), relacionado con la expedición de la Ley de Ingresos de Reynosa, podrían “revivirlo”, y en su caso, aprobarlo.



No hace mucho, los diputados locales avalaron el incremento de las tablas catastrales de Reynosa, a raíz de lo cual se duplicó el cobro del Impuesto predial y en el caso de algunas empresas maquiladoras, se cuadruplicó.



No es por intrigar, pero el ‘padrino’ que hizo posible la llegada de Carlos Peña Ortiz al gobierno municipal de Reynosa, a estas alturas debe sentirse horrorizado de este pequeño “Frankenstein”.



Por otro lado, no nos equivocamos al comentar en este espacio que las cosas se podrían poner “color de hormiga”, en el tema de la designación del candidato de Morena al gobierno de Coahuila.



El dirigente nacional de ese Partido, MARIO DELGADO, declaró ganador de las encuestas de aquella entidad al Senador y ganadero taurino, ARMANDO GUADIANA, y en la misma conferencia de prensa dijo que el subsecretario de Seguridad Pública Federal, RICARDO MEJÍA BERDEJA había aceptado el resultado. Pero más tarde se supo que no fue así.



El propio Mejía Berdeja publicó un video en Facebook, rechazando tajantemente la designación de Guadiana, e incluso sentenció que pelearía la candidatura.



Seguro no se la esperaba Mejía Berdeja, que el propio AMLO le pusiera música a la fiesta en su conferencia mañanera, diciendo: “Yo estoy totalmente de acuerdo con el método y el que participa en una encuesta tiene que aceptar el resultado”.



Agregó: “Yo no me voy a estar metiendo a conciliar. Pero no pasa nada, hasta en el caso de que alguien se inconformara y dijera ‘me voy’, no pasa nada, porque para tomar una decisión de ruptura se necesita una causa, no se puede ser un rebelde sin causa”.



Cualquiera diría que dichas palabras del presidente LÓPEZ OBRADOR, fueron el ‘acta de defunción’ de las aspiraciones de Mejía Berdeja por el gobierno de Coahuila, pero los de Morena son impredecibles, en el bando guinda todo puede suceder.



Finalmente anotaremos, que “le dieron las gracias” a GABRIEL GUERRA como gerente general de la Comapa de Tampico, cargo que desde ayer asumió FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ CASANOVA, quien según se sabe ha fungido como delegado de Gobernación en varios estados y viene muy bien recomendado, presuntamente, por el general AUDUMARO MARTÍNEZ.



CONTRAFUEGO: “Diciembre me gustó pa’ que te vayas”.

Hasta la próxima.