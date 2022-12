Marco Antonio Vázquez Villanueva

Brincando en una pata…

Brincando en una pata la burocracia y clase trabajadora del país comenzó a recibir aguinaldos, quienes han tenido suerte recibirán 90 días de aguinaldo, otros suertudos un mes, el promedio 20 días o una quincena, aunque igual habrá quienes apenas obtendrán algo simbólico como si esa prestación no estuviera contemplada en la Ley.

Ahora, como no ando de buenas lo haré enojar, pero, en defensa propia, le suplico comprenda que la única idea es llevarlo a reflexionar, a comprender la urgencia de participar en serio en la política y buscar siempre un país más igualitario.

¿Sabe usted cuánto gana la alta burocracia del país en aguinaldo?, va, un Magistrado de la Suprema Corte y los consejeros del Instituto Nacional Electoral se presume superarán el medio millón de pesos de ingreso de fin de año, se estima que los Senadores y los Diputados federales más de 450 mil pesos, ¿ya comparó?

Exacto, la alta burocracia del país, los mencionados y muchos más, recibirá cientos de miles de pesos, si, es mucho dinero si nos atenemos a lo que hacen, además si comparamos, hablamos de que un trabajador de cualquier maquiladora o empresa necesitaría un mínimo de cinco años trabajando y sin gastar un peso para juntar lo que ellos reciben cualquier diciembre.

Los aguinaldos de los poderosos son por lo menos 20 veces más en comparación de un maestro de recién ingreso y le recuerdo que un profesor tiene derecho a 90 días de aguinaldo al año, es decir, tres meses de su sueldo.

Pero, le decía, nomás quiero hacerlo enojar, la verdad no se trata de indignarnos y ya, menos de sentir envidias o coraje, se trata de entender que pronto tenemos que participar en la política, elegir a los mejores en busca, no de que le reduzcan el sueldo o prestaciones a la clase política privilegiada, no, sino para que lo desquiten y, mejor aún, para que a todos nos vaya mejor.

A eso me refiero, que el país sea más equitativo no se dará por gracia ni voluntad de los gobernantes, ellos están muy bien, nunca padecen hambre ni sufren cuando un familiar se les enferma porque los dejan en los mejores médicos y, créalo, por nada del mundo pretenden perder esos privilegios, entonces, para hacer a este México diferente la única fórmula efectiva es participar en cada elección, obligando a los políticos a hacer compromisos reales con el pueblo, no simulando ni dejándose convencer por una despensa, en síntesis, actuar con visión de Estado y no como los hombres del poder que en su mayoría solo ve por sus carteras o intereses de sus grupos.

¿Ya decidió su voto para la próxima elección de senador?, no, pues empiece a investigar, revise esos aguinaldos y se enterará porque la urgencia de tener mejores políticos y de no equivocarnos, vaya pues, bien por quienes reciben buenos aguinaldos, pero créalo, son tiempos de reflexionar y no para brincar en una pata.

COMBATIR DE LA DELINCUENCIA DE VERDAD…

Hace muchos años lo quisieron perjudicar, lo acusaron de todo, y hasta le atacaron en su persona, con argucias legaloides, él y su familia fueron fastidiados por politiquerías baratas de malos funcionarios de aquel entonces, y lo hicieron hasta que pudieron, hasta que la ley local y federal le dieron la razón y confirmaron la mala fe en su contra, ya no pudieron afectarlo más, no directamente.

Se reincorporó de inmediato, dice que tuvo que trabajar más que todos hasta que las autoridades y compañeros confirmaron su capacidad, “desde siempre ha sido un comenzar de nuevo”, y así ha ido escalando diversos puestos, en todos, afirma, le ponían lupa no solo a su trabajo, también a su persona, hasta en la forma como vivía él y su familia.

Ahora, aprobando exámenes de control y confianza de autoridades locales y los que se aplican por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, Willy Zúñiga Castillo, de quien le hablamos, es rector de la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas y quien habla de la nueva estrategia para combatir la delincuencia.

“Solo se trata de investigar a fondo el delito, aprovechar, no dejar ir los recursos que estamos formando con maestrías y doctorados, a los mismos estudiantes de las licenciaturas, eso sí será combatir la delincuencia de verdad, no simulaciones”.

Dice que la orden del gobernador, la encomienda, es formar nuevos elementos en el área de seguridad mientras que a los policías ya en activo se les capacite en todo lo que requieran para brindar un mejor servicio a la sociedad.

“Humanismo, atender el problema que nos aqueja, pero privilegiando siempre las buenas condiciones de nuestros elementos, sobre todo, no cometer errores que vayan a afectar a personas inocentes”.

La USJT, aunque parezca nueva, alberga más de 500 estudiantes en este momento, policías en activo y también jóvenes con intenciones de participar en la corrección del fenómeno de inseguridad, de justicia, además, tiene maestrías y hasta un doctorado avalados por instituciones federales.

“Se trata de capacitarnos, de prepararnos, de hacer convenios y entrenarnos en las mejores instituciones nacionales e internacionales para luego pulir lo mejor posible a los elementos que atienden a la sociedad, eso es combatir de verdad la delincuencia, no solo atacar el delito, sino conocer su origen y proponer respuestas”, expresa Zúñiga Castillo y, por lo menos, hay que darle el beneficio de la duda…

LE APRUEBAN PRESUPUESTO A LA UAT… La Asamblea Universitaria aprobó el proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos 2023 de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), que presentó el rector Guillermo Mendoza Cavazos ante el pleno del máximo órgano de gobierno de esta casa de estudios.

La reunión, que se desarrolló en el Salón Panorámico del Centro de Excelencia del Campus Victoria, fue presidida por el C. P. Guillermo Mendoza Cavazos y contó con la asistencia virtual de los directores y representantes asambleístas de las veintiséis dependencias académicas de la Universidad.

También estuvieron el secretario general, Dr. Eduardo Arvizu Sánchez, y el decano de la UAT, C. P. Luis Navarro Roso, así como integrantes del gabinete de la Administración Central.

En su mensaje, el rector Guillermo Mendoza agradeció a los miembros de la Asamblea Universitaria el apoyo para la realización de los proyectos que son esenciales para el desarrollo estratégico de la Universidad, y que fueron planteados desde el inicio de su gestión.

Dijo que este ha sido un año de mucho trabajo y de metas cumplidas, tales como la primera Feria Universitaria del Libro o los acercamientos con los estudiantes a través de la gira ADN UAT, entre otras actividades.

Destacó la puesta en marcha de los trabajos que darán forma al nuevo modelo educativo de la UAT y reiteró que el año 2023 vendrá lleno de retos y de propuestas de trabajo:

“Los retos para el 2023 vienen más fuertes; será más el trabajo que estamos proyectando, como la actualización de los planes y programas de estudio, que es muy importante”.

En seguimiento al orden del día, conforme a la fracción VII del artículo 22 del Estatuto Orgánico, la Asamblea autorizó el presupuesto anual de ingresos y egresos 2023, cuyos rubros fueron detallados por el rector y que, con anterioridad, fue analizado y aprobado por el Patronato Universitario.

Además, se ratificó al titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UAT, conforme al artículo 84 del Estatuto Orgánico en vigor. En primera instancia, en el mismo escenario se desarrolló la reunión del Patronato Universitario, donde el rector Mendoza Cavazos estuvo acompañado del secretario general, Dr. Eduardo Arvizu Sánchez; así como del secretario de Finanzas, Mtro. Franklin Huerta Castro; y del titular del Órgano Interno de Control, Dr. Humberto de la Garza Almazán.

Por el Patronato Universitario asistió presencialmente el Dr. Francisco Rivera Cortez, representante por Ciudad Mante, y a distancia participaron el Mtro. Salvador Salazar Herrera desde el Campus Tampico; el Ing. Arturo Garza Uribe desde la Facultad de Medicina de Matamoros; y el C. P. Glafiro Montemayor Quintanilla desde Nuevo Laredo.

En dicha sesión, el rector rindió el Informe de los Estados Financieros al tercer trimestre del año 2022; además, se realizó el análisis y aprobación de los estados financieros y las modificaciones del presupuesto de ingresos y egresos al tercer trimestre de 2022 por el Patronato Universitario, con fundamento en el Estatuto Orgánico en vigor.

