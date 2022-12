Marco Antonio Vázquez Villanueva

El JR, las razones…

No causó ninguna sorpresa que José Ramón Gómez Leal sea el candidato de Morena en la elección extraordinaria para Senador por Tamaulipas como lo confirmó la dirigencia nacional de ese partido y lo replicara desde ayer Yuriria Iturbe que es la dirigente en el Estado, era “normal” que así sucediera si tomamos en cuenta que quienes aspiraron al cargo no se han preocupado nunca por hacer presencia estatal.

El alcalde con licencia de Matamoros, Mario López, por ejemplo, ha creído que tener buen control de su municipio era suficiente para aspirar, que con los 108 mil votos que obtuvo en su mejor momento como candidato a alcalde, le bastaría para tal empresa, la realidad es que saliendo de la tierra que gobierna ya nadie conoce a quien gusta que le llamen La Borrega y no crea que se debe a la austeridad o la falta de dinero en publicidad, no, esa la gasta y bien, la razón es que todo ese recurso lo han mal invertido con amigos, sin evaluar, sin medir resultados en el mismo.

Era, eso sí, uno de los aspirantes más fuertes a la candidatura, los resultados que ha dado en Matamoros, por lo menos para su partido, han sido de muy buenos a excelentes, nomás tenía un problema, no lo conocen en Tamaulipas, era muy grande una elección de ese tamaño para él.

Erasmo González Robledo es otro caso similar, le falta presencia estatal, en su caso, le faltó tiempo para promocionar su figura, quizá también presupuesto, o nomás le dijeron que todavía no eran sus tiempos, que la elección del 2024 será más atractiva y requerirán más de sus servicios y no crea que para competir como alcalde de Madero, no, ese cargo, sin menospreciarlo y aunque Oseguera piense que se lo está peleando, si que sería un premio de consolación para el lugar que ahora ocupa el Diputado federal presidente de la comisión donde se reparte y negocia el presupuesto nacional.

Y hasta ahí era la lista real de competidores, el delegado de los programas federales recibió un no desde el principio y la prueba es que lo amarraron a su cargo y el exalcalde de Nuevo Laredo, Carlos Cantú Rosas tampoco tiene una figura estatal y por los problemas en que lo metió el prófugo exgobernador todavía podría ser impugnado y meter en un lio su candidatura.

Ahora, ¿cuáles fueron las virtudes del llamado JR?, la más importante es que por primera vez en su carrera política se disciplino cuando tenía que hacerlo, me explico, de tener una relación ríspida con el ahora gobernador en la época de precandidatos a ese puesto, terminó siendo el único, de los que aspiraron, que realmente le metió dinero y esfuerzo en acarrear votos para Américo Villarreal, vaya pues, convenció a su madre, que no podemos olvidar es suegra del prófugo, de acudir a un evento de campaña y echar porras a la Cuatro T y a quien la abanderó, fue un acto mediático que llevó votos no como los que simularon los alcaldes de Morena que ni despensas repartían escudándose, hoy se sabe que con mentirás, de que eran perseguidos y los iban a meter al bote, la prueba es la alcaldesa de Nuevo Laredo, que le metió más de esos y participó activamente en la campaña, y para reforzar esa versión está que ningún edil tiene problemas con la justicia.

Otra de las virtudes del JR fue aprovechar su paso como superdelegado, lo hizo en dos vías, las relaciones públicas en México que seguramente le respaldaron en sus aspiraciones y haciéndose presente hasta el último rincón del Estado, ahí están las encuestas que detallan que era el más conocido de su partido.

Dirá usted que la presencia del JR a nivel estatal tampoco espanta, que cualquiera de los otros aspirantes la habría superado en una campaña, y quizá tiene razón, pero los otros que pretendieron ser candidatos no entendieron que las encuestas miden el presente, no el futuro.

José Ramón Gómez Leal, el JR, comienza su candidatura con una amplia ventaja sobre quienes aspiraran al cargo, no hay duda, sin embargo, tendrá que entender que no tiene garantizado el triunfo, que si no aceita y hace más activo a su partido le hará falta quien movilice a la ciudadanía el día de la elección, más aún, desde este momento tendrá que tener presente que competirá contra Manuel Muñoz Cano, que será candidato del Partido Verde y, ese sí, tiene amplia experiencia en esos trotes.

Así es, la forma como se movieron las cosas, el suicidio político del PAN y del PRI al firmar una coalición forzada y sin futuro, hará que dos partidos aliados en la pasada elección sean competencia y quienes, si no pasa algo extraordinario, podrían convertirse en el uno y dos políticamente hablando.

Sintetizando, la elección del 19 de febrero está encima, será muy complicada por el desinterés de la población y lo será mucho más si los aspirantes a ese cargo no entienden que ganará quien haga trabajar mejor a su estructura partidista y que, lamentablemente para ellos, no existe en ningún caso, Morena apenas se ha formado y sigue en sus pleitos, y su competencia, el Verde, apenas en plena campaña a la gubernatura sumó a muchos exalcaldes, Diputados y exfuncionarios de la época tricolor que si le saben y bien a ese tema, pero son otras circunstancias, es decir, todavía se les tiene que convencer que pueden competir, no para ganar esta elección pero si para garantizar espacios en el 2024, si lo hacen si le darán un dolor de cabeza al JR y sino este se irá solito y sin problemas a ocupar un escaño al Senado.

Pero bueno, las razones de que el JR sea candidato son claras, se disciplinó en la elección de este año, luego, en lo interno, no tuvo competencia seria o la misma no tuvo tiempo de promocionarse y, finalmente, sus relaciones en México también le valieron…

UAT PREMIA A SUS TRABAJADORES… El C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), entregó un automóvil de reciente modelo al ganador del sorteo organizado entre el personal del Sindicato Único de Trabajadores (SUTUAT).

En el evento desarrollado en la explanada frontal del Centro de Gestión del Conocimiento del Campus Victoria, el rector estuvo acompañado del secretario de Administración, Ing. Rafael Pichardo Torres, así como del secretario general del SUTUAT, Óscar Valdez Ávila.

En este marco, el contador Guillermo Mendoza Cavazos entregó a Ernesto Sotuyo Rivera, trabajador jubilado de esta casa de estudios, el premio del sorteo: un automóvil sedán de reciente modelo.

En su mensaje, el rector felicitó al afortunado y refirió que este obsequio se otorga en cumplimiento del contrato colectivo de trabajo; pero es, además, una muestra de buena voluntad entre la Universidad y su sindicato.

“Estamos siempre buscando la mejora de las condiciones laborales que tiene nuestro sindicato; buscamos siempre esa sinergia y siempre hemos tenido esa buena relación, que seguro estoy lleva a tener mejores resultados y a buscar siempre crecer juntos como la familia que somos”, indicó.

Por su parte, el secretario general del SUTUAT, Óscar Valdez Ávila, agradeció a la Universidad por la entrega del premio del sorteo realizado por el aniversario del sindicato, pero, sobre todo, por el respaldo que siempre se ha otorgado a los miembros del gremio.

El dirigente subrayó el compromiso del sindicato con la Universidad y resaltó la estrecha relación laboral que la UAT mantiene con sus trabajadores.

Al evento asistieron también la Lic. Mirna Dalia Saavedra Merrem, directora de Recursos Humanos de la UAT; Sergio Reta Flores, secretario de Trabajo y Conflictos del SUTUAT; Raymundo Suárez Garza, secretario general de la Sección Centro del SUTUAT; y Liz Adriana Balderas Félix, secretaria de Trabajo y Conflictos de esa misma sección.

