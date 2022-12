Martha Isabel Alvarado



Nos quedamos cortos



.-PRI y “el juego de Juan Pirulero”

.-‘Alito’ se amacha en la dirigencia

.-Más derrotas en el haber de “JR”

.-Con CDV, Maki se hizo millonaria



Como en aquella canción de las rondas infantiles, “Este el juego de Juan Pirulero, que cada quien atienda su juego”, los directivos del PRI, de diversos niveles, andan cada quien en su ‘jugada’.



Mientras que en Tamaulipas se registró la renuncia, en forma sorpresiva, del presidente del comité estatal EDGARDO MELHEM SALINAS, en el plano nacional ocurre todo lo contrario.



Es decir que, ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, alias “Alito”, convocó a ‘sesión’ del consejo nacional Priista la noche del lunes, misma que se efectuó vía zoom, como en tiempos de la pandemia.



El propósito de dicha reunión fue: reformar la fracción 37 del artículo 83 de los estatutos del PRI. La cual, a decir del propio “Alito”, fue votada 458 votos a favor y cero en contra.



¿Con qué objeto?. Pues, ni más ni menos, dicha reforma permitirá que el período estatutario de “Alito” que debiera terminar el 18 de agosto de 2023, se extienda hasta finales del 2024.



No es por intrigar, pero a “Alito”, con esas ‘golizas’ de las que es capaz, como la de 458 a 0 en la votación del consejo nacional, más bien tendría que estar dirigiendo la selección nacional de futbol.



Las reacciones en contra de este albazo de “Alito” no se hicieron esperar: El coordinador de los Senadores del PRI, MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG, publicó el siguiente texto en Twitter: “Hago un llamado a los priistas a alzar la voz contra este atropello”.

Por otro lado, agradecemos la precisión que nos hace amable lector, acerca de los procesos electorales en los que ha participado el ex ‘súper delegado’ de los programas federales, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, en los que no ha logrado salir victorioso.



En nuestra anterior entrega, publicamos que “JR” tiene en su haber dos derrotas: las elecciones de 2009 para diputado federal del distrito 03, y la de 2018 por la alcaldía de Reynosa, con sus respectivos números. Según nos hacen ver, nos quedamos cortos.



A lo cual añade nuestro apreciado lector, que en 2010 Gómez Leal fue candidato del PAN a la diputación local del distrito 06 correspondiente a Reynosa sur, misma que ganó el PRI.



Las cifras de dicha elección quedaron así: el PAN y “JR” contabilizaron 13 mil 417 votos, siendo superados por el PRI y su candidata AMELIA VITALES, con 26 mil 561 sufragios.



Pero aún hay más, como diría aquel aburrido conductor de TV.



Según nuestro lector, a la ‘contabilidad’ de derrotas de “JR” hay que sumar la de 2013, año en que perdió el proceso interno del PAN ante JESÚS MA. MORENO IBARRA, quien ganó la candidatura albiazul a la alcaldía de Reynosa.



A lo que habría que añadir que, en 2016, “JR” se presentó a las elecciones por la presidencia municipal de Reynosa, en calidad de candidato independiente.



La ganadora de dicha elección fue MAKI ORTIZ bajo las siglas del Partido Acción Nacional, con un total de 82 mil 502 votos. Mientras que “JR” como candidato independiente sumó 55 mil 795 votos.



Bajo ese tenor, serían 5 las derrotas que tiene en su haber José Ramón Gómez Leal: 2009, 2020, 2013, 2016 y 2018.



Digamos que, ya es hora de que “JR” gane una elección. No todo es ganar dinero, con las ‘puertotas’ que le ha abierto la “4-T”.

Hablando de derrotas -y traiciones- podría decirse que, otro que “no canta mal las rancheras”, es el dirigente del PAN en Tamaulipas, LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN, El Cachorro.



Bajita la mano, ya lleva dos descalabros electorales al hilo: el de 2021 en que casi se desfonda el PAN al perder el mayor número de alcaldías y la mayoría en el Congreso local. Así como la elección de 2022 para gobernador. Pese a ser gobierno el Partido albiazul.



Qué ironía de la vida, que el PAN nunca pudo ganar nada en Reynosa durante el período de los hermanos CABEZA DE VACA (de 2016 a la fecha), mismo en que se hizo millonaria la chihuahuense de origen MAKI ORTIZ.



Al cierre de este texto, aún prevalecía el ‘misterio’ en torno a la definición del candidato de Morena a la Senaduría, rumbo a la elección que habrá de celebrarse el 19 de febrero en Tamaulipas.



En nuestra siguiente entrega abordaremos dicho tema.



CONTRAFUEGO: ¿Perder se hace costumbre?.

Hasta la próxima.