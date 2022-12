Marco Antonio Vázquez Villanueva

Una carta a Santa Claus…

¿Qué le pidió a Santa Claus?, la verdad, aquí entre nos, no creo en ese gordo que se carcajea como si se burlara de la miseria de muchos, apenas hace unos años lo conocí e hicimos las pases y, créame, ya no le tengo rencor, pero tampoco me ha dado muchos motivos para reírme con él.

Tiene otro punto en contra ese panzón, por lo menos en mi persona, siempre he creído que la Navidad es cosa diferente a todo lo que vemos, a las compras de regalos y más regalos, a endeudarse para poder quedar bien con los hijos, la familia o algún conocido que tuvo la ocurrencia de promover intercambio de regalos o la clásica fiesta de traje.

Igual me he convencido que definitivamente las cosas en México, quizá en todo el mundo, están para regresarnos unos 30 años, allá cuando las fiestas de Navidad no pasaban de una reunión familiar para rezar, agradecer, pedir, romper la piñata y los tamales, como dice la chaviza, no sabíamos que éramos felices y quizá por eso todo cambio, pasamos de la humildad a presumir lo que nos traía Santa Claus, la fiesta más grande y hasta los abrazos entre desconocidos.

Por eso este 2022 la Navidad tendría que ser diferente a lo que hemos hecho en los últimos años, sin embargo, no todos lo entienden, es más, ni siquiera hemos entendido que seguimos conviviendo con el Covid que anda mezclado con influenza y otros virus, quizá no estén matando gente, pero nada es para confiarnos.

Se lo digo porque las tiendas están abarrotadas y aunque los consumidores usen cubrebocas, hasta les pongan gel antibacterial, las aglomeraciones son peligrosas, nunca faltará quien propague el virus ni quien se descuide tocándose la cara o dejando el cubrebocas en casa.

Es preocupante que la gente no entienda que todavía no debe andar en reuniones con personas qué, aunque las conozca de toda la vida, no sabe dónde anduvieron ni que tan sanas estén.

Ahora, le voy a dar dos motivos del por qué debe suspender esas fiestas, el primero, ese dinero que se gasta en cerveza y otros vicios va a hacer falta en enero o febrero y la segunda, su salud.

Así pues, le regreso la pregunta, ¿qué le pidió a Santa?, ojalá le haya pedido cordura, solidaridad con los demás y, sobre todo, que el trabajo y compromiso nuestro por fin sean útiles para ir acabando con este maldito virus que nos ha alejado de quienes más queremos, solo eso y enterarnos que hemos sido felices y que urge regresar a ello.

En lo personal, le puse un ingrediente más a la cartita de Santa Claus, que todos hagamos política, que observemos de cerca a Imelda San Miguel, Manuel Muñoz Cano, a José Ramón Gómez Leal, que son los candidatos al Senado que serán votados en febrero, hay una razón en ello y después prepararnos para el 2024, tenemos que crecer como ciudadanos y solo participando nos podremos quitar a tanta lacra que medra con los presupuestos públicos, que se los roba, que se los da a sus amigos o amigas mientras el pueblo sufre hasta de hambre, la política, señoras y señores, es el principio de todos nuestros problemas, cuando elegimos más solo nos saquean, nos roban, pero también la política es la solución de todos los problemas, si elegimos bien, nuestra vida será mejor, diferente, y quizá nuestros hijos recibirán su mejor regalo en una vida plena, en paz, feliz, así como la que tanto añoramos, les abrazo con el alma y le deseo las mejores fiestas navideñas…

ESTOY DEL LADO DE LOS TRABAJADORES DE SALUD… El gobernador Américo Villarreal Anaya aseguró que está del lado de los trabajadores del sector Salud y refrendó su compromiso para lograr que el gobierno de la transformación alcance el mayor avance jamás logrado en Tamaulipas, en la justa y merecida basificación de trabajadoras y trabajadores.

“Se que cuento con ustedes, con un gran equipo de trabajadores, con un espíritu humanista, con vocación de servicio y con capacidades de conocimiento para poder llevar los mejores niveles de salud a lo que nos demandan las y los tamaulipecos y en eso vamos a estar trabajando constantemente”, expresó.

“Yo estoy del lado de ustedes, de los trabajadores y siempre contarán con mi apoyo”, agregó al reiterar su compromiso para trabajar y dejar atrás el “grave deterioro en el que se recibió el sistema de salud del estado”.

Al asistir a la toma de protesta del nuevo Comité Ejecutivo de la Sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud que encabeza Adolfo Sierra Medina y ante la presencia de Marisol Ortega Hernández, representante de Marco Antonio García Ayala, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del SNTSA, el gobernador Américo Villarreal aseguró que estará atento para que su administración trascienda justamente por sus logros históricos en la calidad de los servicios de salud que reciben las y los tamaulipecos.

“Estaremos atentos a que se sienta la recuperación y que el interés por la salud de las y los tamaulipecos, no sea -nunca más- un botín y fuente de negocios inmorales para unos cuantos”, dijo.

Ante el entusiasmo de los presentes, muchos de los cuales, dijo, fueron sus compañeros y amigos a lo largo de 30 años de servicio en el sector salud y quienes lo recibieron como un integrante más del gremio, Villarreal Anaya recordó que desde su campaña ofreció atender las deficiencias actuales en los servicios básicos de salud y propuso al mismo tiempo, avances sustantivos en la atención de segundo y tercer nivel hasta lograr el espíritu original de la salud pública, como un derecho humano.

“El esfuerzo para dotarles de las condiciones esenciales, materiales y de insumos para que puedan desarrollar su trabajo en todas las unidades del sector salud ya se ha iniciado y va a continuar con mayor determinación”, afirmó

Al exhortar a la nueva dirigencia a la colaboración el gobernador insistió en que la basificación de trabajadoras y trabajadores de la salud “se hará de manera responsable de manera progresiva pero lo haremos juntos y con total transparencia”.

Por su parte, el dirigente de la Sección 51, Adolfo Sierra Medina destacó la presencia del gobernador en este acto y afirmó que los trabajadores del sector salud están dispuestos a sumarse al esfuerzo de Américo Villarreal; “nosotros estamos bien puestos y listos para la gran batalla que se nos avecine”, expresó.

Tras lamentar el abandono de las y los trabajadores en el sexenio anterior, en donde incluso se enfrentaron situaciones que nadie quiere recordar, Sierra Medina reconoció que hoy en Tamaulipas existe un gobierno humano, con mucha sensibilidad y con deseos de darle al pueblo la salud que se merece.

“Durante el sexenio pasado, pasamos por situaciones que no quisiéramos recordar, donde tuvimos la peor administración en toda la historia de la salud en Tamaulipas, pero los trabajadores de la salud conjuntamente con el pueblo luchamos para erradicar ese mal que nos aquejaba y gracias al esfuerzos de todos los trabajadores logrando llevar a la gubernatura al buen amigo, Américo Villarreal”, mencionó.

