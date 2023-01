Martha Isabel Alvarado

Con las veinte uñas

.-ITAIT, en manos de cabecista “renegada”

.-‘Lo viejo no termina de morir’, AMLO dixit

.-Pondera Jorge Romero, gestión de Nader

.-Se ‘destapa’ Creel, y Marko ‘invoca’ a CDV

¿Por qué será que quieren hacer como que “niegan” a FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, algunos que le deben todo, en cuanto a beneficios de la nómina gubernamental se refiere?.

¿A quién le quieren “picar los ojos” quienes ‘reniegan’ de CDV?.

En este caso, la “ingrata” sería la Comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales de Tamaulipas, el ITAIT, DULCE ADRIANA ROCHA SOBREVILLA.

Es sabido de muchos, que durante la era cabecista, Rocha Sobrevilla logró ser regidora del Cabildo de Reynosa, en el trienio 2008-2010 encabezado por el Priista OSCAR LUEBBERT GUTIÉRREZ.

El esposo de DULCE ROCHA, un señor de nombre JORGE GÓMEZ, se desempeñó como chofer de FRANCISCO CABEZA DE VACA durante su gestión como alcalde de Reynosa (2005-2007).

Posteriormente, esa misma función la desarrolló Jorge Gómez para el ahora Senador ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA.

De allí que llama mucho la atención, que diga Dulce Rocha Sobrevilla que el ‘cabecismo’ no está presente en el ITAIT, del cual ella es presidenta. ¡Válgame!. Pero si ella debe traer los ‘cuernos’ tatuados en el ‘anca’ derecha (metafóricamente hablando).

Desde el fallecimiento de ese tremendo luchador social que fue ALEJANDRO SÁENZ GARZA, en 2008, la dirigencia del PAN en Tamaulipas quedó a expensas de Cabeza de Vaca.

Muchas cosas se le podrán señalar al ahora ex gobernador de Tamaulipas, menos que titubea a la hora de tomar decisiones.

Bajo ese tenor, seguramente CDV fue quien ‘palomeó’ a la señora Rocha Sobrevilla para la Secretaría General del Comité del Partido Acción Nacional, en 2018.

Como bien se ha de recordar, Ismael Cabeza de Vaca dejó la secretaria general del CDE albiazul para asumir la candidatura al Senado, y fue relevado por Rocha Sobrevilla.

En aquellos ayeres, el presidente del Comité Directivo Estatal era el matamorense FRANCISCO Kiko ELIZONDO SALAZAR.

¿Por qué ‘negará’ entonces Dulce Rocha que se debe al cabecismo?. ¿Quién le cree?.

Si los dirigentes de Morena en Tamaulipas, así como sus diputados locales, no quieren o no pueden hacer lo conducente para tomar las riendas, con gente de ellos, no sólo del ITAIT, sino también de la FGJ de Tamaulipas, de la Auditoría Superior del Estado y otros cargos, en el pecado llevarán la penitencia.

En este caso, que el área de Transparencia se encuentre “en manos enemigas”. Luego que no se anden quejando.

De algún modo, en Tamaulipas está pasando algo que frecuentemente menciona AMLO en sus conferencias de prensa mañaneras, al manifestar que “lo viejo no termina de morir, y lo bueno no termina de nacer”.

A cuatro meses de iniciada la gestión de AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, aún hay muchos ‘cabecistas’ que se agarran ‘con las veinte uñas’ a diversos puestos estatales, ante la consabida demora para relevarlos.

Mientras tanto en la zona sur del estado, previo a los trabajos de la Reunión Plenaria en la que participan 115 diputados federales del PAN, su coordinador, JORGE ROMERO HERRERA, se prodigó en halagos hacia CHUCHO NADER, alcalde anfitrión del evento.

“Quiero hacerle un gran reconocimiento a nuestro alcalde anfitrión, don Jesús Nader. Querido Jesús, eres un gobierno que podemos presumir. Para eso existe Acción Nacional, para hacer buenos gobiernos, nos sentimos orgullosos de decir que tú seas nuestro alcalde aquí en Tampico, la gente te refrendó”.

A lo cual agregó: “No hay mejor encuesta; funcionaste, la gente te refrendó, eres un alcalde bien reelecto querido Jesús”.

El tema de las elecciones del 2024 campeó en esta reunión plenaria, aunque con ciertos bemoles, pues mientras el dirigente nacional del PAN, MARKO CORTÉS dice que no descarta al ex gobernador CABEZA DE VACA para la candidatura, allí mismo ‘destapó’ sus aspiraciones por la misma, SANTIAGO CREEL MIRANDA.

CONTRAFUEGO: En política no existen huecos, alguien los llena.

Hasta la próxima.