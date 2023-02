Martha Isabel Alvarado

Puro PRIAN

.-Reynosense enaltece el nombre de México

.-Abraham Ancer, triunfador del “Asian Tour”

.-Luebbert y Maki Ortiz, los notables de “JR”

.-Desoyen ‘línea’ de Mario Delgado vs PRIAN

Algo no está bien en Morena, por lo menos en lo que toca a su ‘capítulo’ de Tamaulipas, pues mientras MARIO DELGADO fustiga al PRIAN, aquí lo ponderan y echan mano de sus figuras emblemáticas.

“El PRIAN debe entender que los tiempos ya cambiaron, y que la política ya no gira en torno a sus intereses, sino a los de la gente. Hoy se gobierna representando al pueblo”, ha dicho Mario Delgado.

¿Suena bien, verdad?. Pero en el caso de Tamaulipas, el candidato de Morena al Senado, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, “JR”, no hace otra cosa que dar prioridad a gente históricamente ligada al PRI y al PAN.

El fin de semana, Gómez Leal tuvo un desayuno en Reynosa, en el que hubo lleno total (en un hotel de la colonia Del Prado), que a más de uno hizo rememorar al viejo PRI de los tiempos gloriosos.

Tal vez Morena no cuenta con figuras “de peso” en esta entidad fronteriza, a juzgar porque “JR” ‘presumió’ en redes sociales, como estelares de su evento, a la ex alcaldesa panista MAKI ORTIZ y al dos veces alcalde y ex Senador del PRI, OSCAR LUEBBERT.

Esa fue la foto que más destacó el candidato en sus publicaciones.

Por cierto, en la mesa de honor del almuerzo de “JR”, dominada por figuras del PRIAN, no vimos a la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, ÚRSULA SALAZAR MOJICA. ¿Será que no la invitaron?.

Tampoco estuvo el diputado ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, presidente de la Comisión de Presupuesto en San Lázaro, que por lo regular no se pierde una.

La que sí anduvo haciendo ‘talacha’ en dicho evento, como fiel escudera de “JR”, fue la diputada federal de Morena, CLAUDIA HERNÁNDEZ SÁENZ, incluso recibiendo y acomodando invitados.

Digamos que, para el candidato al Senado, la legisladora federal viene a ser como una hostess de lujo.

Otro que estuvo en la mesa principal del almuerzo de “JR”, fue el ex diputado federal del PRI en la LVI Legislatura (1994-1997), GUILLERMO ACEBO SALMAN, que en 2016 contendió por el tricolor a la diputación local del distrito 04 con cabecera en Reynosa.

Donde se están poniendo las cosas “al rojo vivo” para Morena, es en el estado de Coahuila, ya que el CEN que preside Mario Delgado, arremete contra los morenistas que apoyan el proyecto de RICARDO MEJÍA BERDEJA, candidato del PT a la gubernatura.

Sin duda debe haber ‘confusión’ entre los morenistas de Coahuila, pues durante un año, Mario Delgado y diversos ‘machuchones’ del bando guinda, impulsaron a Mejía en territorio coahuilense, todos los fines de semana.

En aquellos ayeres, siendo Subsecretario de Seguridad, Mejía Berdeja realizaba giras por diversos municipios de Coahuila, bajo el ‘manto protector’ de Palacio Nacional y su principal inquilino.

Hoy por hoy las cosas son muy distintas. Mejía Berdeja se convirtió en un “ángel caído” de la gracia presidencial, tras renegar de no haber sido investido candidato de Morena.

La semana pasada, el propio Mario Delgado pidió el cese y expulsión de 22 morenistas, por andar apoyando a Mejía Berdeja, entre ellos, varios integrantes del Consejo Estatal de Morena y el Comité Directivo Estatal, así como legisladores federales y locales.

Primero pedía Mario Delgado que apoyaran a Mejía, y ahora los combate “a punta de machete”, y exige que los saquen del Partido. ¿Ven por qué decimos lo de que hay ‘confusión’?.

Por el rumbo del PAN, la candidata al Senado, IMELDA SANMIGUEL SÁNCHEZ también tuvo actividad en Reynosa el fin de semana, acompañada de la Senadora de ese Partido, XÓCHITL GÁLVEZ que, en su característico lenguaje florido, le dijo al candidato de Morena, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, a través de los medios de comunicación, que le faltan “güevos” para entrarle al debate.

Al que le sobraron, para pegarle bien y bonito a la bola de golf, fue al reynosense ABRAHAM ANCER, El Turco, que este domingo se coronó absoluto triunfador del torneo Asian Tour, disputado en Arabia Saudita, con un premio de un millón de dólares.

No es la primera vez que Abraham Ancer, quien practica el golf desde los 4 años de edad, pone la bandera de México en lo más alto. En 2021, fue ganador del circuito más importante del mundo, al concretar su primera victoria en el PGA Tour, durante el WGC-FedEx St. Jude Invitational, en Memphis, Estados Unidos.

CONTRAFUEGO: El viejo PRI cambia de piel.

Hasta la próxima.