Marco Antonio Vázquez Villanueva

El invicto…

El Partido Acción Nacional en Tamaulipas tendrá un desgaste mucho más acelerado de lo que se pensaba, se presagia un futuro difícil, complicado al grado de que no vayan a ganar casi nada en la elección del próximo año, digo, a menos que el cabecismo acepte que ya no los quieren y se retiren de la dirigencia estatal, cosa que no sucederá nunca.

Luis René Cantú, presidente del PAN y quien en sus boletines oficiales del partido se hace llamar El Cachorro, está aferrado a la dirigencia estatal a costo de lo que sea, quizá por encomienda, tal vez porque en su infinita soberbia no llega a dimensionar que no ha ganado una sola elección, que solo le ha traído problemas a sus correligionarios.

En defensa de Cantú, hay que decir que la gente no lo odia a él, es más, ni en el mundo lo hacen, podría asegurarse que es como la caca de perico pues ni huele ni hiede, acertó, el problema del ciudadano es con su jefe, con Francisco García Cabeza de Vaca, con el exgobernador prófugo, si, el mismo que mucho tiempo presumió sus relaciones con el expresidente Felipe Calderón y con el ya culpable de narcotráfico, el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, pero que ahora también le saca la vuelta al tema y prefiere hablar de cumpleaños, defunciones o deportes en sus cuentas de redes sociales.

Allá vamos, a decir que al pobre trabajo que hace el Partido Acción Nacional se le tienen que sumar los odios al cabecismo y, como si fuera mala suerte, aunque en realidad es karma, se le agregan miles de cosas más, como la corrupción que se ha ido localizando en Tamaulipas, como el juicio a Genaro García Luna al que acaban de sentenciar como culpable de delitos de delincuencia organizada en los Estados Unidos.

Ya hablando del tema PAN Tamaulipas, le decía que el vaticinio es que caerá estrepitosamente en el atractivo electoral porque hoy mismo el ciudadano lo asocia con la corrupción, pero más por el grupo que dirige en el Estado, el cabecismo con Luis René Cantú como “presidente del partido” aunque todo mundo sepa que las decisiones las toma Ismael García Cabeza de Vaca por mandato de su hermano prófugo, o eso se comenta.

Para desgracia del grupo en el poder partidista, es un hecho que los panistas ya no les tienen miedo, es más, personajes que vivieron muy bien en el sexenio anterior son los principales promotores de la petición de que renuncie a la presidencia Luis René Cantú, y ni caso tiene mencionarlos, nomás abra las redes sociales y se dará cuenta de quienes estamos hablando, obvio, habrá quien diga que no sienten penita, sin embargo, la cruel realidad les da la razón en este caso.

Hasta hoy el dirigente estatal azul ha dado motivos para que pidan su cese, el principal de ellos, pues desde que le nombraron presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Luis René Cantú, no ha ganado en ninguna elección y cada vez se ve más complicado que pueda hacerlo o por lo menos recuperarse, así es, ya parece imposible que pierda lo invito y por fin pueda convencer a la mayoría de los tamaulipecos de ser una buena opción, ya será difícil que algún despistado les crea, ya no son las cosas como en el pasado por lo que quizá se vaya de la presidencia de su partido sin ganar nada que no sea para él o su grupito…

NO HAY VUELOS… alguien debe testerear a la Secretaria de Desarrollo Económico y al titular de Turismo en el Estado, despabilarlos y luego ponerles en la mesa que Ciudad Victoria quizá sea la única de 32 capitales de Estado, en México, que no cuenta con vuelos comerciales a la Ciudad de México, si me apura, quizá a ninguna parte.

Vaya pues, es entendible, aunque no del todo, que no pudieran predecir la quiebra de la carísima Aeromar, pero no se pude entender que no puedan siquiera gestionar la solución al problema y quitarnos el estigma de ser casi un rancho…

TAMBIÉN HAY BUENAS NOTICIAS: PROMETE GOBERNADOR QUE ESTADO SERÁ REFERENTE EN MEDICINA Y SALUD… Tamaulipas será un referente nacional en medicina y salud, dijo el gobernador Américo Villarreal Anaya, al firmar acuerdos de colaboración con diferentes instituciones, que contribuirán a trabajar en elevar los índices de sobrevivencia de pacientes de oncología pediátrica y dar el mayor impulso posible a la atención integral de niñas, niños y jóvenes con cáncer.

Fue en el marco del Primer Simposio Actualidades Hemato Oncológicas en Tamaulipas, donde se signaron convenios con el hospital ABC de la ciudad de México, el Saint Jude Children`s Research, Hospital de Memphis, Tennessee, en los Estados Unidos y con la empresa Transpaís que permitirán dar una mejor atención médica y apoyar en el traslado de los pacientes pediátricos y sus familiares a los hospitales, donde reciban su tratamiento.

“Cuando se trata de cáncer, hablar de detección y tratamiento con oportunidad es hablar de vida, de esperanza; también el saber que alguien ha vencido, y que ha salido adelante, superando todo y siendo un sobreviviente es algo que reconforta”, señaló el gobernador.

El Simposio se desarrolló en el teatro Amalia G. de Castillo Ledón y tuvo como propósito compartir experiencias y conocimientos de oncología pediátrica, para mejorar los índices de sobrevida en niñas, niños y adolescentes con este padecimiento.

Acompañado por la doctora María de Villarreal presidenta del DIF Tamaulipas, el gobernador llamó a las y los profesionales de la salud y estudiantes, a aprovechar el momento y sumarse rápidamente, porque nunca antes se había tenido la oportunidad y la voluntad política para mejorar las condiciones de salud de la población tanto en el país, como en el Estado, a la par de agradecer el apoyo de la sociedad civil que a través de diferentes asociaciones ayudan a pacientes pediátricos.

Ante especialistas, integrantes de organizaciones civiles, empresarios y estudiantes universitarios, el gobernador Villarreal Anaya, también se refirió a la firma del convenio para la incorporación de Tamaulipas al programa IMSS Bienestar, y aseguró que nuestro estado recibirá grandes beneficios en materia de salud.

“Nos va a dar seguridad laboral, nos va a dar infraestructura, insumos, equipamiento y más y mejores hospitales, que esto finalmente es lo sustantivo que espera el ciudadano, que tengamos nosotros como trabajadores de la salud, los recursos para brindarles nuestros conocimientos, a través de estas herramientas y mejorarles la calidad, oportunidades, rehabilitación de vida”.

La bienvenida del evento, estuvo a cargo del secretario de Salud en Tamaulipas, Vicente Joel Hernández Navarro quien reconoció el respaldo del gobernador Américo Villarreal, para organizar el simposio a fin de conocer los avances y el futuro que tiene el cáncer en niñas y niños y compartir experiencias que fortalecerán en esta área.

“El reto es enorme, la única alternativa para combatir el cáncer infantil es la suma de voluntades, necesitamos la fuerza de todos los actores, de médicos generales, especialistas, oncólogos, enfermeras, de personal administrativo y desde el personal que está en la recepción, para recibirlos con un abrazo y una sonrisa, para que los niños adquieran toda la fortaleza para enfrentar este problema”, expresó

Después de la ceremonia inaugural, se realizaron cuatro bloques de trabajo: “Pasado, presente y visión a futuro de la Oncología Pediátrica”, que fue moderado por José Fernando Centeno Sierra, jefe de la Oficina de la Representación en la ciudad de México; Diagnóstico en materia de cáncer infantil”, “Acceso a modalidades de tratamientos curativos” y “Terapias de soporte”.

También se presentó el testimonio de vida de dos casos de éxito de tratamiento de cáncer infantil y juvenil, la diputada Casandra De Los Santos Flores y el ginecólogo y obstetra Julio García Bárcenas.

Acompañaron al gobernador, el subdelegado médico del ISSSTE, Ernesto Lavín Hernández; el rector de la UAT, Guillermo Mendoza Cavazos; José Manuel Ruano Aguilar, Cirujano Oncólogo Pediatra del Instituto Nacional de Pediatría, y el representante del delegado del IMSS en Tamaulipas, Epigmenio Reguera Galindo, así como diputados locales y funcionarios estatales.

