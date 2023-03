Martha Isabel Alvarado

Malestar

.-‘Súper delegados’ no han enmendado fallas

.-Bancos del Bienestar, son “dolor de cabeza”

.-Que Tamaulipas no se escuchó en el zócalo

.-Ex Titular de la UIF, recibe revés de la “4-T”

Como que ya va siendo hora de que la Secretaria del Bienestar a nivel federal, la arquitecta ARIADNA MONTIEL REYES, se dé una ‘descolgada’ por Tamaulipas a revisar el tema de los Bancos de esa dependencia, que es un auténtico desastre.

En el directorio de los Bancos del Bienestar a nivel nacional, aparecen dos ubicados en Reynosa, pero según se sabe, en el terreno de los hechos no funciona ninguno.

Las supuestas ubicaciones de dichos Bancos son: Calle Zaragoza número 500, esquina con Porfirio Díaz. Y otro en el puente internacional Benito Juárez, sobre la avenida Miguel Alemán. Ambos en la zona centro de la ciudad.

De acuerdo a testimonios de usuarios de Reynosa, el Banco más cercano al que pueden acudir a cobrar sus pensiones, se encuentra en el vecino municipio de Río Bravo.

Para acabarla, se dice que las instalaciones del Banco del Bienestar de Río Bravo, no son las mejores, sino todo lo contrario. Que muy seguido presenta fallas del sistema, y en ocasiones no hay ni energía eléctrica en el inmueble.

Hasta donde se sabe, una de las prioridades de AMLO son precisamente los Bancos del Bienestar. Tan es así que, el pasado 3 de febrero, la visita del Presidente a Ciudad Victoria, fue para reunirse con quienes atienden dichas instituciones en los diversos puntos de Tamaulipas, los famosos ‘servidores de la nación’.

Desde siempre se ha sabido que, en Reynosa, los adultos mayores beneficiarios de las pensiones que otorga el gobierno de la “4-T”, afrontan todo tipo de penurias para vida de cobrarlas.

Los que reciben el pago en efectivo no son la excepción: largas filas bajo el sol o la lluvia, en instalaciones inadecuadas para dicho propósito. Fallas que varios ‘súper delegados’ que ha habido en Tamaulipas, del 2018 para acá, no han podido corregir.

Cómo olvidar el percance suscitado en Río Bravo el 14 de noviembre del año pasado, aquel atropellamiento múltiple que dejó como saldo 24 personas lesionadas, la mayor parte de ellos adultos mayores que esperaban cobrar su pensión.

Por otro lado, sería una verdadera sorpresa, de concretarse la versión de que el ex titular de la UIF, SANTIAGO NIETO CASTILLO, vendría a Tamaulipas como relevo de HÉCTOR VILLEGAS GONZÁLEZ, El Calabazo, en la Secretaría General de Gobierno.

Habría que recordar que Nieto Castillo no quedó en buenos términos con AMLO al salir de la Unidad de Inteligencia Financiera, por el tema de su suntuosa boda, y por lo de sus cuñados, que supuestamente hacían “su agosto”, convirtiendo información privilegiada en ‘oro’.

De hecho, la “4-T” acaba de asestar un revés a Nieto Castillo, según puede interpretarse el hecho de que el Comité Técnico de Evaluación para elegir a nuevos integrantes del INE, desechó la postulación de su esposa CARLA HUMPHREY, como aspirante a la presidencia del Instituto. Lo cual fue confirmado por el Tribunal Electoral Federal, en apego al artículo 41 constitucional.

Siendo tan apegado el gobernador de Tamaulipas AMÉRICO VILLARREAL ANAYA a los lineamientos de AMLO, rompería ese esquema ‘invitando’ a Santiago Nieto a su gabinete. ¿Lo hará?.

De acuerdo a un trascendido, a la llegada de PABLO GÓMEZ a la Unidad de Inteligencia Financiera en sustitución de SANTIAGO NIETO, el Presidente le habría dicho: “Sólo te pido un favor: no litigues en los medios, como hacía Santiago Nieto”.

Por otro lado, mucho se ha comentado que el contingente representativo de Tamaulipas en el mega evento que encabezó el sábado AMLO en el zócalo para conmemorar la Expropiación Petrolera, no se puso las pilas a la hora del ‘pase de lista’ que desde el micrófono hizo el Presidente.

Que no se escuchó tan fuerte el grito de dicho contingente, como el de otros estados del país, al momento de ser mencionados. Como se dice en el beisbol cuando algún bateador falla un home run: ‘Le faltó un par de huevos en el almuerzo’.

Por cierto, hoy a las 5:00 de la tarde (hora de México) se realizará el juego de Semifinales en el Clásico Mundial de Beisbol, entre los equipos de México y Japón, mismo que promete grandes emociones.

