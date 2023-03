Marco Antonio Vázquez Villanueva

Don Benito Juárez…

En un país urgido de héroes, de encontrar un solo político que no sea ladrón y se adapte a vivir en la justa medianía que da un salario, resulta que ahora hasta escondemos lo más o menos representativo de ello y la prueba es lo que ocurrió este fin de semana largo en el que todos se acuerdan de que no hubo clases, ni fue laboral, pero pocos, casi nadie, supieron el motivo que es el natalicio del benemérito de las Américas, Don Benito Juárez García.

Lo más triste es que muchos estudiantes ni siquiera relacionan el día inhábil por lo menos con el inicio de la primavera, vaya, andamos tan mal que los niños de primaria no saben porque no fueron a la escuela, ni lo quieren saber.

Y la verdad es que si resulta necesario hacerle saber a los estudiantes que hubo, y hay, políticos que tienen méritos suficientes para confiar en esa actividad, para dejar constancia que la misma, aunque lo parezca, no solo está llena de transas, gandallas y saqueadores.

Hay que crear consciencia, por ello es que no debemos cansarnos de recalcar que la política no es mala, sino que nos hemos equivocado mucho al elegir nuestros gobiernos o no hemos logrado entender que en esa actividad nace todo lo bueno y lo malo que nos ocurre y permitimos que otros elijan por nosotros, en casos peores, nos atrevemos a vender el voto por una cara bonita, odio, o una despensa sin imaginar que nos puede ir peor, por ejemplo, la inseguridad que vivimos nació hace muchos años, en aquella maldita hora que elegimos a políticos corruptos, mercenarios más que servidores públicos.

Por supuesto, si este país está de pie también es en gran medida que igual hemos elegido a otros que han privilegiado el bien común antes que su cartera, aquí mismo en Ciudad Victoria tenemos un exalcalde que todavía camina nuestras calles porque no se enriqueció robando, es más, lo hace sin que muchos sepan el honorable cargo que ocupó porque no lo anda presumiendo.

Seguro en Tamaulipas hay más de personajes así, y en todo México debe haber cientos de esos ejemplos, de políticos que han ocupado altos cargos y los han utilizado para servir no para servirse o robarse hasta el último peso que puedan.

Pero, le decía, como que ya es tiempo de echarle ganitas para que los días festivos, como el natalicio de Don Benito Juárez, no pasen desapercibidos, para que los estudiantes sepan la razón por la cual no tuvieron clases.

De verdad, hacen falta buenos ejemplos en la política, como el de Don Benito, porque solo así la ciudadanía sabrá lo trascedente de la misma y participará, y será bueno porque, créalo, cuando eso se logré podremos recuperar la libertad en todo, y si, también de echar a los malos políticos cuando nos dé la gana…

VA LA FISCALIA POR CABEZA… para quienes festinaron los presuntos amparos del exgobernador prófugo ahora entenderán porque no se les ha aparecido en estas calles, resulta que le siguen la huella y solo buscan reforzar cada una de las denuncias.

Ayer la Fiscalía General de la República anunció que sigue los tramites legales para que los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita no tengan que iniciarse en nuevas carpetas de investigación y se le dé para adelante a lo que ya se tiene, impugnaron los amparos que le fueron concedidos al exgobernador en algunos temas.

Entonces, quien en su cabecita tenga la remota posibilidad de que Cabeza de Vaca sea candidato a presidente debe olvidarla, peor aún, quizá también tengan que hacerse a la idea de que ni Diputado logrará ser…

ABRE UAT SEMANA DEL NEGOCIADOR INTERNACIONAL… El C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), inauguró la Semana del Negociador Internacional, organizada por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria (FDCSV), evento en el que participan especialistas nacionales y extranjeros.

En la ceremonia realizada en el auditorio del Centro de Excelencia del Campus Victoria, el rector dijo que estas actividades constituyen un espacio mediante el cual los estudiantes de la Licenciatura en Negocios Internacionales podrán interactuar con expertos extranjeros.

Acompañado del Dr. Edy Izaguirre Treviño, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria, el contador Guillermo Mendoza Cavazos refirió que se busca abrir foros específicos para que el alumnado pueda intercambiar ideas con diferentes universidades, y de manera especial quienes estudian negocios internacionales, considerando la importancia que tiene esta área en la actualidad.

“La intención de la UAT con su nuevo modelo educativo es ir fortaleciendo cada una de las carreras con una serie de actividades que podamos poner a su disposición para tratar de enriquecer el perfil de cada uno de ustedes”, dijo el rector a la comunidad estudiantil.

“Que podamos darles la mayor cantidad de herramientas para que el día de mañana tengan éxito en lo que quieran desempeñarse, sean empleados o sean empleadores. Y hacer nuestro mayor esfuerzo por que su perfil sea el más adecuado”.

El rector agradeció la participación de los académicos de la Universidad de Santo Tomas, Colombia; de la Universidad de Zulia, Venezuela; y de la Universidad de Alcalá, España, y aseveró que los conocimientos que compartan serán de gran utilidad para los jóvenes.

Por su parte, el Dr. Edy Izaguirre destacó que el evento representa nuevas experiencias para los estudiantes, ya que podrán intercambiar ideas con maestros de otros países y esto les servirá para conocer otras perspectivas de los negocios internacionales.

Finalmente, subrayó que el propósito de la UAT es que los jóvenes tengan una formación integral que les sirva para enfrentar la vida laboral de la mejor manera. Al evento de apertura asistieron también funcionarios de la Facultad de Derecho de Victoria, como el Dr. Juan Plutarco Arcos Martínez, secretario académico; la Mtra. Sandra Guadalupe García Castillo, secretaria técnica; y la Dra. María Josefina Hernández Barrera, coordinadora de la Licenciatura en Negocios Internacionales.

Con el inicio de la Semana del Negociador Internacional se pusieron en marcha las Jornadas Bilaterales de la Investigación, con la conferencia presencial: Importancia de la generación e interpretación de información científica para las actividades económicas dentro del contexto global, por el Dr. Antonio Galván Vera, ponente de la UAT; y posteriormente, en la modalidad virtual, la participación de ponentes de la Universidad de Santo Tomás de Colombia. Se programó un panel para jóvenes emprendedores y entre otros eventos, el VI Congreso de Comercio y Negocios Internacionales, que incluye las conferencias: “Perspectiva de historia logística nacional colombiana con énfasis en la altillanura del departamento de Meta”, “Nuevo paradigma internacional de la fiscalidad” y “Aspectos jurídicos a considerar para la creación de un negocio”.

