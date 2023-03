Carlos López Arriaga

Múgica, Ávila, Claudia y Marcelo

Cd. Victoria, Tam.- En razón de que su narrativa es didáctica y exige fácil comprensión, el Presidente de la República no puede darse el lujo de otorgar profundidad mayor a sus enigmas.

En aras de preservar el impacto propagandístico deseado, sus adivinanzas están pensadas para resolverse solas porque van dirigidas a las mayorías, la base más baja y amplia de la pirámide escolar.

No puede ser hermético, ni sibilino, ni críptico. Las suyas son metáforas en busca permanente de grandes públicos. Por ello sus alegorías incluyen el respectivo pie de página con la respuesta, bajo un principio similar al de la traducción simultánea.

Equiparándose con el general LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, carece de misterios su disyuntiva planteada de elegir como sucesor entre (1) un moderado como el general poblano MANUEL ÁVILA CAMACHO y (2) un radical como el revolucionario FRANCISCO JOSÉ MÚGICA, oriundo de Michoacán, constituyente en 1917 y luego gobernador militar en Tabasco.

Aceptando dicha extrapolación al proceso sucesorio actual, importa decir que ni RICARDO MONREAL ni ADÁN AUGUSTO LÓPEZ cuadran en dicho esquema dual. El zacatecano por estar excluido desde un principio y el titular de SEGOB porque su papel (digan lo que digan) es de mero relleno.

Las referencias son claras. La continuadora natural del linaje obradorista es CLAUDIA, el presunto moderado sería MARCELO. Esto quedó indicado desde que el Presidente lo planteó hace, al menos, un par de años.

Por ello, ni tarda ni perezosa la doctora SHEINBAUM se ha preocupado en conmemorar el natalicio de su avatar asignado FRANCISCO MUGICA los días 3 de septiembre. Ya le dijeron que este es su papel y lo interpreta con entusiasmo.

En el aniversario más reciente de 2022, CLAUDIA mandó nuevamente el mensaje de su identificación con este general al calificarlo desde #Twitter como: “uno de los principales impulsores de la defensa de nuestra soberanía energética nacional con su participación en la expropiación petrolera.”

Acompañó en aquel septiembre dicho tuit con una ilustración diseñada por su equipo de prensa donde aparece la foto de MUGICA sobrepuesta a un grabado de la época y con una cita que podría suscribir la misma Jefa de Gobierno: -“No abandonaré la causa, iré hacia dónde el pueblo me lleve.”- (https://tinyl.io/87yJ).

De lograr SHEINBAUM la candidatura presidencial, dicho personaje revolucionario sería su santo de cabecera prácticamente desde la campaña.

Se multiplicarían, sin duda, las biografías del susodicho. Acaso haya más avenidas y plazas con su nombre, estatuas, placas y hasta el Banco de México podría incluir ese rostro en algún billete de alta denominación.

RECTA FINAL

Pero la otra parte de la historia peca de excesiva. No creo que MARCELO quiera honrar a un mandatario confesional, ultraconservador, represivo y ladrón como sin duda lo fue el poblano ÁVILA CAMACHO, aunque el simplismo presidencial los esté equiparando ahora por mera conveniencia.

Entre otras razones porque ni lejanamente se asemejan, ni mucho menos le honra dicha comparación. El símil planteado es incluso ofensivo para EBRARD.

Pero el canciller estudió primaria y secundaria con franciscanos. La preparatoria con lasallistas. Acaso por ello ha decidido soportarlo todo, lo cual incluye acatar hasta el final las reglas del juego establecidas por su jefe y amigo ANDRÉS MANUEL.

Actitud que se presta a interpretaciones encontradas. ¿Prudencia o cobardía?, ¿está MARCELO menguado por la confusión o en espera deliberada del momento justo para insubordinarse contra el destape largamente anunciado de la doctora?

En el discurso del pasado 18 de marzo, las palabras de AMLO contra MANUEL ÁVILA CAMACHO subieron de tono, lo llamó traidor a la revolución, candidato de los empresarios y del gobierno norteamericano

La comparación con MARCELO es, por lo menos, errónea. Justo es decir que ni la derecha patronal, ni el imperialismo yanqui, ni los personeros de la mitra católica simpatizan realmente con el titular de Relaciones Exteriores. Tampoco el PRIAN.

Lo ven en todo caso como el mal menor. Es decir, si les dieran a elegir con quién les gustaría perder sería con él, aunque no por coincidencia ideológica sino por su legendario tacto político. Al menos tendrían un interlocutor educado, bastante más atento y receptivo que el actual.

Pero no debe quedarnos duda alguna de que EBRARD es un hombre de izquierda, aunque con distinta geografía como referente ideológico. Lo cual marca un interesante contraste en fondo y forma, contenido y estilo.

Mientras ANDRÉS MANUEL y su círculo duro miran hacia Sudamérica (MADURO, LULA, FERNÁNDEZ, ORTEGA) y el Caribe (DÍAZ-CANEL), el canciller se observa más bien en el retrato de la socialdemocracia europea, francesa, alemana y, en particular, la escandinava.

Pero bueno, en calidad de mientras, las señales son muy claras. El presente esquema sucesorio tiene un “Plan A” hasta hoy vigente que encarna la señora SHEINBAUM.

Y, mire usted, ya estamos entrando en la recta final para esta nominación por MORENA que estará lista y planchada pronto, a más tardar, entre octubre y noviembre próximos. Falta muy poco tiempo para que se termine de cocer el arroz, entonces veremos.

