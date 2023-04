Marco Antonio Vázquez Villanueva

Xico reloaded…

Oscar Almaraz, por mucho, ha sido de los mejores alcaldes de Victoria en los últimos 15 años, quizá por obligación, quizá por convicción, pero no le metió mano a cientos de millones de pesos que llegaron para pavimentaciones más otras obras públicas, igual hubo un buen servicio de recolección de basura, alumbrado, se levantaba temprano, caminaba las calles de esta ciudad y hasta se daba tiempo para invitar papitas con refrescos a cuanto niño se encontraba en las tiendas de las colonias que visitaba.

El contexto de su administración era un presidente de la nación priísta, un concuño Diputado federal que despacho en la cámara baja como secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que le gestionó cientos de millones de pesos, pero con un prietito en el arroz, bueno dos, el primero, ese mismo año ganó la gubernatura Francisco García Cabeza de Vaca y el PAN todo el Congreso local, entonces tenía una fiscalización que casi impedía meter la uña a un solo peso de lo que se destinaba para la capital; el segundo la Comapa y la enorme voracidad con la que se ejercía el presupuesto en esa dependencia paramunicipal.

Todo marchó bien para Almaraz hasta que a mediados de su administración comenzó a faltar agua en las llaves de las casas, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado estaba sumida en vicios que hicieron más grave el problema, las protestas se agudizaron, con todo y ello se aventuró a buscar una reelección contra un lengualarga, inútil y al parecer transa, de Xicoténcatl González Uresti que no tenía más mérito que pertenecer al grupo de los Cabeza de Vaca, prometía y prometía que todas las llaves tendrían liquido de calidad a sabiendas de que lo único que buscábamos los victorenses era eso.

Por razones que todos suponemos, la falta de agua se agudizó en la campaña de Almaraz mientras el gerente de la dependencia se transformaba en el más cabecista de los cabecistas, la cama estaba tendida para que se realizará una sospechosa elección en la cual declararon ganador a Xico que de inmediato mostró sus virtudes en la administración pública, un grotesco bailarín de zumba, buen jinete y mejor bebedor de tequilas y mezcales, o eso dicen algunos que recibió al filo de mediodía en sus oficinas con un caballito en mano y ofreciéndoles algo similar.

A ese ritmo la ciudad se vino abajo, comenzaron las sospechas de saqueo de los recursos al por mayor, crearon o patrocinaron empresas de todo tipo, hasta de medios que eran de su propiedad, o de su asesor, de algún amigo, y hasta de los jefes de esa dependencia, por decir señas, pero para donde volteara salía pus, Victoria se hundió en el mugrero, la basura, las fugas de aguas negras, los baches, la oscuridad, y claro, ya habían encontrado la forma de saquear la Comapa y tampoco hubo agua, tal mal estaba la capital que por presión social se obligó a Xico a pedir licencia a dos años de estar al frente de la presidencia municipal.

¿A qué vamos con la breve historia?, a que otra vez Victoria se parece mucho a la de Xico, a la del bailarín grotesco de zumba, a la del saqueador, por obra u omisión, que tenía a la ciudad en el vicio, la oscuridad y el mugrero, sin agua en las llaves, con más problemas cada día en la Comapa.

Con las mismas sospechas de malos manejos mientras prominentes figuras de esta administración crecen en su patrimonio y cambian de casa o las remodelan para dejarlas como nuevas.

Pero también para decirle que lo mismo sucede en la gran mayoría de los municipios, todos parecen tener a su Xico recargado, con más voracidad que muchos de los políticos del pasado.

Ahora, por supuesto que el problema no es de los que están en la administración, quizá ellos se vayan y hasta salgan premiados como Xico, que no los toquen ni con el pétalo de una rosa, que la actual administración se limite a decir que en su periodo si robaron, pero poquito y ya, entonces, las dificultades serán de quienes vengan de candidatos de los partidos en el gobierno de cada administración municipal, porque van a necesitar ser muy cínicos para pedir un voto a favor de quienes están jodiendo al pueblo, de los partidos que los patrocinan y se sospecha son quienes los están saqueando.

Y no, ya no hay mucho tiempo para corregir, comenzó abril, faltarán menos de seis meses para que inicie el año electoral, menos de nueve para tener candidatos y en política es poco tiempo para quien quiere ser alcalde, Diputado o Senador.

Exacto, urge corregir a esos Xico recargados que llegaron a las administraciones municipales, obligarlos a cumplir, a no robar, no mentir, no traicionar para que en la próxima elección se entreguen buenas cuentas a quien resulte ser candidato presidencial, de Morena principalmente.

Vaya pues, a la de ya tienen que hacer algo en el entendido de que la gente vota más por odio que por propuesta y, créalo, la falta de agua y los recibos que se incrementaron en más de un 50 por ciento son un motivo más que suficiente para desear que nunca más personajes así, como los Xico reloaded que hoy tienen en sus manos los municipios, tengan presupuestos en sus manos…

ROMPE TAMAULIPAS RECORD DE VISITANTES… Tamaulipas ha registrado una afluencia de más de 793 mil visitantes, con una derrama cercana a los 689 millones de pesos, en los primeros 8 días del periodo vacacional de Semana Santa 2023, indica el reporte de la Secretaría de Turismo.

De acuerdo al Sistema Estatal para la Afluencia Turística, del viernes 31 de marzo al viernes 7 de abril, Tamaulipas registró una afluencia de 793 mil 668 visitantes y 152,049 vehículos.

Esta cifra representa un incremento de casi seis por ciento, en comparación a los primeros 8 días del periodo vacacional de Semana Santa del año pasado.

La derrama económica ha sido de 688 millones 864 mil pesos, detalló la dependencia estatal.

El informe señala que Madero es el punto turístico más visitado de Tamaulipas, con una afluencia de 439 mil 272 visitantes y 92,122 vehículos registrados ingresando a la ciudad.

Por su parte, Tampico reporta 176 mil 491 visitantes y 22,237 vehículos, mientras que Ciudad Victoria suma 45 mil 681 visitantes.

Otro de los municipios con mayor afluencia es Soto La Marina con 35 mil 562 visitantes y 7,585 vehículos contabilizados.

Los resultados son a pesar de las condiciones climatológicas registradas, la Secretaría de Turismo estima, que en todo el periodo vacacional arribarán a Tamaulipas más de 2 millones 497 mil visitantes y se prevé una derrama económica superior a los 2,247 millones de pesos.

Las cifras se dieron a conocer luego de que el gobernador Américo Villarreal Anaya efectuó un recorrido por las principales Estaciones de Seguridad y supervisó la atención que el Estado dio a los vacacionistas en estos días de Semana Santa.

Acompañado del secretario de Seguridad Pública Sergio Hernando Chávez García, el gobernador recorrió y supervisó la atención que se brinda a los turistas, que pese a las condiciones climatológicas que se registran abarrotan las playas y lugares turísticos.

Desde temprano hora de este sábado, estuvo en las Estaciones de Seguridad de La Soledad, Soto La Marina, La Zamorina, Aldama, Estación Manuel y Escandón.

El gobernador saludó a los elementos de la Guardia Estatal, quienes forman parte primordial del operativo de seguridad que se aplica durante esta Semana Santa 2023, así como a integrantes de grupos voluntarios, quienes coadyuvan en las acciones para brindar atención a los turistas, que han elegido a Tamaulipas, como opción para vacacionar.

INVESTIGADORES DE LA UAT PUBLICAN LIBRO DE MATERIA DE CONSTRUCCIÓN… Con la finalidad de rescatar técnicas antiguas de construcción, investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) desarrollaron una serie de proyectos científicos en la zona de la Huasteca, que comprende los estados de Veracruz, San Luis Potosí y Tamaulipas.

Al respecto, la Dra. María Teresa Sánchez Medrano, investigadora de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la UAT y líder del Cuerpo Académico Diseño y Edificación Sustentable, mencionó que, como producto de ese trabajo, se publicó el libro Compendio cartográfico de la vivienda rural de un sector de la Huasteca mexicana.

Indicó que en la publicación participan la Facultad del Hábitat, entidad académica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y, por la UAT, la Facultad de Ingeniería Tampico (FI) y la FADU.

Dijo que el proyecto estuvo enfocado a la tecnificación de los materiales alternativos, y explicó que ancestralmente las comunidades hacían uso de materiales sustentables para edificar sus viviendas, pero las nuevas generaciones han ido olvidado esa tradición.

“Con el paso del tiempo la gente ha perdido el conocimiento de cómo construir de forma que haya durabilidad en sus viviendas.

Entonces los desechan —los materiales alternativos— y utilizan material convencional como el block de concreto.

No es que sea malo, pero les cambian toda la identidad a sus zonas, en principio, y la habitabilidad está comprometida”.

Detalló que uno de los materiales con los que trabajaron es el bambú, el cual fue estudiado primeramente en el laboratorio, con la participación de estudiantes de licenciatura y posgrado, haciendo pruebas para el mejoramiento de sus propiedades.

El Cuerpo Académico Diseño y Edificación Sustentable se dedica a la investigación sobre materiales alternativos para la vivienda, así como al mejoramiento de los materiales convencionales; además, investiga sobre las propiedades mecánicas, físicas y químicas, hace análisis del ciclo de vida de materiales y contabiliza su impacto en la huella de carbono.

“En este marco se desarrolló una investigación con redes de las ciudades de San Luis Potosí y Torreón. También del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que dio origen a actividades de acceso universal al conocimiento, donde hicimos talleres de trasferencia tecnológica y lúdicos dirigidos a niños”.

Dichos talleres con niños —dijo— también se llevaron a cabo en Ciudad Valles, San Luis Potosí, así como en Altamira y en las instalaciones de la FADU.

