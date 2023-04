Carlos López Arriaga

Infecta cloaca laredana

Cd. Victoria, Tam.- La alcaldesa de Nuevo Laredo CARMEN LILIA CANTUROSAS está mostrando determinación y firmeza en la lucha contra la corrupción del pasado inmediato.

Por principio, ya fue llamado a cuentas su antecesor, el exalcalde ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR por los delitos que pudieran resultarle en la compra con sobreprecio de un extenso predio de 110 mil metros.

El cual fue adquirido por la hacienda municipal para la construcción del fantasioso World Trade Center (WTC) con una ganancia ilegítima que ascendería a 63 millones de pesos. Entre otros delitos a investigar se señala el de ejercicio ilícito del servicio público y el uso ilícito de atribuciones y facultades.

La denuncia fue presentada en noviembre del 2020 por la entonces regidora MÓNICA GARCÍA VELÁZQUEZ, cuestionando la legitimidad del proyecto.

Se ubica como intermediaria a la empresa Inmuebles Gran Boulevard, donde aparecería como principal propietario el empresario aduanero RAFAEL PEDRAZA DOMÍNGUEZ, militante azul desde hace un par de décadas, exdiputado local y dirigente municipal del PAN.

El WTC laredano es el típico proyecto de gran envergadura ideado para la multiplicación de capitales privados a partir de una gran inversión pública, como detonador.

Se pensó en todo: hoteles, zona comercial, salones, hospitales, salas de reuniones y hasta un mega parque llamado River Splash. El exedil RIVAS CUELLAR se ufanaba del concepto al que llamó “proyecto tractor.”

Obra megalítica que desde un principio pareció ideada como negocio de particulares cercanos al equipo cabezón, aunque no necesariamente para el bienestar colectivo.

Estarían implicados los exsíndicos DORINA LOZANO CORONADO y SANTIAGO SÁENZ CÁRDENAS, el referido inversionista PEDRAZA DOMÍNGUEZ y su socio JOSÉ LUIS PALOS MORALES, líder de una asociación de gasolineros.

Dinero y más dinero donde no podrían faltar las consentidas del viejo régimen estatal y municipal, las empresas factureras. Transferencias jugosas de dinero sin control alguno, pagos generosos.

Esos fantasmas carísimos que cobran por servicios inexistentes, sin contraprestación alguna y a menudo con domicilio fiscal en quién sabe dónde. Delitos de cuello blanco, manoteo voraz a costa del contribuyente.

Fueron dos periodos consecutivos al frente de la comuna (2016-2021) años de jauja para la economía personal y familiar del contador público RIVAS CUELLAR, personaje cercanísimo a los hermanos CABEZA DE VACA.

FISCALITO PROTECTOR

Es por ello que CARMEN LILIA está exigiendo que se investigue a fondo el manejo del dinero público en dicha municipalidad y se deslinden responsabilidades con todo el rigor de la ley.

En consecuencia la presidenta municipal está manifestando de muchas maneras su extrañeza ante la inacción que hasta ahora ha demostrado el titular de la fiscalía estatal anticorrupción RAÚL RAMÍREZ CASTAÑEDA.

Que se le investigue, pide la señora CANTUROSAS, por obstaculizar el proceso penal denunciado en tiempo y forma, pues se observa una “parálisis de meses” en dicho caso.

Se presume que RAMÍREZ CASTAÑEDA, por compromiso ineludible con el exgobernador CABEZA DE VACA, estaría protegiendo a RIVAS CUELLAR y sus cómplices.

La inacción culposa del funcionario se observó también en artimañas burocráticas como el haber reemplazado en tres ocasiones al Ministerio Público encargado del asunto, para entorpecer y retrasar la acción de la justicia.

El exalcalde implicado contribuyó a ello al mostrarse en principio omiso a las órdenes de comparecencia, negándose a dar la cara, alegando que no fue notificado a tiempo. Patrañas.

Finalmente, el pasado miércoles 19 de abril, un Juez de Control consideró que existen pruebas suficientes para que el susodicho y sus cuatro cómplices sean sometidos a juicio.

Se dictó el consabido auto de vinculación a proceso y la respectiva medida cautelar, válida para los próximos cuatro meses que la parte acusadora tiene de plazo para demostrar sus señalamientos.

Se maneja en medios que RIVAS CUELLAR, como cabecilla y principal responsable del caso, podría pasar hasta 27 años de cárcel. No dejan de ser buenos deseos.

Más importante aún es que sea exhibida la mecánica del fraude, se busque alguna suerte de reposición del daño y (en efecto) sus autores pasen una temporada bajo sombra. No sabemos cuánto, eso lo decidirá un juez.

Hoy en día, la abogada CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLARREAL se ha consolidado como una de las ediles mejor posicionadas para le reelección en el cargo, con miras a los comicios locales, estatales y federales del entrante 2024.

BUZÓN: lopezarriagamx@gmail.com

WEB: http://lopezarriagamx.blogspot.com