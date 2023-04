Martha Isabel Alvarado

Dejar de ser

.-Maki Ortiz, se enfrenta al ostracismo político

.-Ex alcaldesa quería colarse a mesa principal

.-En DIF de RB no manda quien debe mandar

.-Buena organización en gira de C. Sheinbaum

Dice conocida frase, que “un político debe prepararse para ser, pero también para dejar de ser”. Suponemos que esto último es lo más difícil para quienes han ostentado el poder.

Suele suceder, que a los políticos (salvo honrosas excepciones), se les olvida que el poder es efímero, e incurren en una serie de conductas que los alejan de la gente, incluso de sus amigos.

Y cuando acuerdan, aquel cargo tan importante para el que fueron designados, o votados en las urnas, ya se les acabó, y tiene que volver a la vida ‘normal’, y a ser sólo un ciudadano más.

Debe ser muy duro para quien tiene que abandonar un cargo, enfrentar el fenómeno del ostracismo político, esa etapa en la que ya les suena muy poco el teléfono, y casi nadie los busca.

De buena fuente nos enteramos, que la ex alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTIZ, hizo hasta lo imposible por obtener un asiento en la mesa principal de una comida privada que encabezó la jefa de gobierno CLAUDIA SHEINBAUM en su visita a esta ciudad fronteriza, evento que se realizó en un hotel de la colonia Del Prado.

Dicho espacio le fue negado a la ex alcaldesa por parte de los organizadores, bajo un argumento hasta cierto punto válido: Que ella ya no es autoridad, ni ocupa un cargo público.

El alcalde CARLOS PEÑA ORTIZ (hijito de Maki Ortiz), así como AMÉRICO VILLARREAL SANTIAGO, la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, ÚRSULA SALAZAR MOJICA, el diputado local MARCO GALLEGOS y el diputado federal MIGUEL TORRUCO GARZA, fueron quienes compartieron mesa con la jefa de gobierno capitalina.

Durante el evento masivo del Centro de Convenciones, en el que Claudia Sheinbaum dio la conferencia “Políticas de Gobierno al Servicio de la Ciudadanía”, a la ex alcaldesa Maki Ortiz le dieron asiento de tercera fila, cosa que seguramente no fue de su agrado.

Al término de dicho evento, la ex alcaldesa de Reynosa hizo el intento de subir al templete, para unirse al grupo que subió a entregar algunos presentes a la jefa de gobierno de la CDMX y tomarse fotos con ella. Pero segundos después optó por bajarse, o la bajaron.

“En política, más vale que te digan: hazte pa’ acá, que hazte pa’ allá”, dice conocida frase, que bien vale la pena tener presente.

Otro que por lo visto está ‘luchando’ también contra el ostracismo político, es el ex gobernador CABEZA DE VACA, a juzgar por los ‘tuitazos’, que publica a la menor provocación.

La que quizá no quiere que la manden a “la banca”, que en este caso podría ser sinónimo de ostracismo, es la presidenta del Sistema DIF de Río Bravo, MALENA RODELA DE VILLEGAS, quien sigue ocupando dicho cargo de manera irregular.

Es decir, que doña Malena ya debería haberle cedido la estafeta a la señora VIOLETA MAGDALENA TORRES ARRIOLA, esposa del recién designado alcalde de Río Bravo, EDUARDO JOEL YÁÑEZ VILLEGAS, quien despacha como tal desde el 28 de marzo pasado.

Viéndolo bien, doña Malena Rodela tal vez se está perdiendo la oportunidad de colaborar en el Voluntariado del DIF estatal, en Ciudad Victoria, toda vez que su marido, HÉCTOR VILLEGAS GONZÁLEZ, El Calabazo, funge como Secretario General de Gobierno.

Se están tardando en hacer ese ajuste en el DIF de Río Bravo.

Volviendo con el tema de la visita de CLAUDIA SHEINBAUM a Reynosa, trascendió que, quien colaboró llevando mucha gente al Centro de Convenciones, fue el ex diputado local ALBERTO LARA BAZALDÚA, que en su etapa de panista tuvo como ‘mentor’ a GERARDO PEÑA FLORES, pero no pudo ganar la reelección.

Por cierto, muy bien coordinado el bloque de entrevistas a medios de comunicación que concedió la jefa de gobierno capitalina, labor que FANNY VELÁZQUEZ desarrolló con gran acierto.

Durante las entrevistas hubo preguntas de todo tipo por parte de los compañeros del gremio que fueron tomando su turno, uno a uno, en forma muy profesional y respetando los tiempos de agenda.

Cada quien su estilo, nos tocó observar un espléndido desempeño por parte de: DIANA ROMERO de TV Azteca, ROSY ORTIZ de Televisa, FERNANDO FERNÁNDEZ de “Nuestras Noticias”, de NANNETTE SEDAS de Grupo de Radio Avanzado de Matamoros, CAROLINA GARZA de “Multimedios”, y nuestro querido amigo LUIS ALONSO VÁZQUEZ de “Reporteros en la Red”, respaldado en las cámaras y micrófonos por: FERNANDO FLORES, ARMANDO CARRANZA y LALO MARTÍN DEL CAMPO. Enhorabuena por todos ellos.

CONTRAFUEGO: ‘Un gran poder, conlleva una gran resaca’.

Hasta la próxima.