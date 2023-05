Marco Antonio Vázquez Villanueva…

Revivirá el PRI o nunca ha muerto…

Desde el año 2000 mil el PRI es un partido en decadencia, se recuperó un poco en el 2012 con la llegada de Enrique Peña a la presidencia de la república, pero nomás fue para confirmar que todavía no cambiaban y los echaron otra vez del poder.

La ciudadanía enojada les propinó lancetazos mortales, precisos, tan bien dirigidos que los hicieron morder el polvo en casi todo el país al grado que los tienen al borde de la extinción.

Y sin embargo el tricolor se mueve, o como dice el presidente, parece que el muerto que vos veláis goza de cabal salud.

El tricolor da la impresión de estar en su última oportunidad, tiene en la jugada a mujeres y hombres que en su mayoría huelen a decentes, a sangre nueva, a pensamientos de avanzada, quizá con la desgracia de que no “prenden por sí solos”, que requieren un golpe de suerte o, de plano, que los de enfrente se equivoquen, pero ahí está el detalle, los alcaldes y diputados morenos y azules nomás no dieron una, estamos en lo más vergonzoso de la política local al grado de que nos han hecho olvidar lo que hacía el PRI.

Igual al que reconocer que los tricolores enseñaron a todos los demás partidos a hacer política, es un partido con capacidad de convocatoria, que puede reunir a más miles de personas en un evento, todos con tambora en mano o el aplauso y los gritos de vivas muy cerca, y le insisto, tendrá una ventaja más, Morena y PAN se están desgastado por el poder.

Los tricolores solo tiene que recobrar la memoria, regresarse a los días en que ganaban todo gracias a que eran un partido que no olvidaba convocar a sus mujeres, ni a sus jóvenes, tampoco a sus campesinos ni a sus obreros quienes junto con los empresarios cabían en las planillas, en las propuestas plurinominales.

Lo que son las cosas, al partido considerado por la ciudadanía como el padre de la corrupción han volteado a verlo, la razón es simple, los alcaldes y alcaldesas están fallando, no han cumplido ni lo mínimo de sus promesas de campaña y eso no sería tan malo si no estuvieran pensando en reelegirse.

Claro, claro, el PRI necesita mucho para regresar a lo que ha sido, es más, si se atontan y continúan con su terquedad de ir en coalición y dejarse avasallar por el PAN estarán más cerca su desaparición del mapa electoral que la posibilidad de resurgir en el poder, pero ya lo saben.

Si, también requiere el tricolor regresarle la confianza a sus financiadores y mucho trabajo real, ya que ningún mérito tiene exponer candidatos a los que no se les pueda señalar de corruptos si no saben venderlos en la calle.

Lo que viene, si los tricolores quieren ganar, será un arduo trabajo para convencer a los ciudadanos de que están dispuestos a regresar a ser un partido incluyente, que sabe innovar para enfrentar los nuevos retos, pero además garantizar que ya no olvidarán su compromiso con la sociedad.

Sería tonto decir que los tricolores podrían ganar nomás porque a quienes pretenden lanzar de candidatos parecen mujeres y hombres decentes, necesitan mucho más que eso, hay certeza de que hoy tiene casi la totalidad de las elecciones perdidas, por lo menos en las encuestas, además el PAN es un partido que los supo agandallar y ellos sonriendo parecían no darse cuenta, sin embargo, igual saben que para obtener votos solo se tratará de destruir y eso lo hacen muy bien, y ya si le agregan un poco de propuesto para promocionarse pueden ganar elecciones, quizá no como en el pasado, pero si las suficientes para no morirse de nada.

Aún hay más, aunque se vea lejana la posibilidad, una realidad es que solo el PRI le puede representar dolores de cabeza a Morena, el PAN está muerto y el resto de los partidos ya tienen muy poco tiempo para organizarse, en Ciudad Victoria, por ejemplo, solo Alejandra Cárdenas le puede ganar a Morena si se empecinan en que permanezcan en el poder los que nos tienen de la fregada, lo que son las cosas, ocurre no inimaginable, hoy volvemos a preguntar si el PRI revivirá o de plano nunca ha muerto…

ORGANIZA UAT TAPATÓN… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevó a cabo el Tapatón 2023 organizado en coordinación con la asociación “Un cachito de Luz”, cuya actividad tiene como propósito reunir la mayor cantidad de taparroscas para beneficiar a pacientes con cáncer.

Al dar inicio con las actividades, el rector de la UAT Guillermo Mendoza Cavazos resaltó la importancia de la participación universitaria en estas acciones, las cuales forman parte de la tarea de la casa de estudios en reducir el impacto ambiental, ayudar a la población que más lo necesite e impulsar la formación integral de la comunidad estudiantil.

El Tapatón, es una iniciativa organizada en el marco del día mundial del reciclaje a fin de crear conciencia sobre el adecuado manejo de residuos y su aprovechamiento en apoyo a pacientes con cáncer.

En el evento realizado el pasado 20 de mayo en la plaza cívica del estadio Marte R. Gómez en Ciudad Victoria, participaron diversas instituciones educativas, empresas privadas y grupos de voluntariado, quienes, sumados a los universitarios de las distintas dependencias de la UAT, colaboraron con gran entusiasmo en la recolecta de tapitas y en el desarrollo de las actividades a lo largo de toda la jornada.

Por su parte, la presidenta de la asociación “Un cachito de luz”, María Magdalena Pérez Juárez, agradeció la generosidad y colaboración de todos los participantes en beneficio de personas diagnosticadas con cáncer, pues las taparroscas son un recurso que permite brindar apoyo con medicamento, estudios de medicina y quimioterapias a pacientes de todo Tamaulipas y diversos estados de la república.

“El propósito es ser instrumentos de esperanza y amor para quienes libran está dura batalla, agradezco el tiempo que han invertido en ayudar a esta causa conscientes de que las tapitas no son basura, son esperanza” agregó.

Las actividades se coordinaron a través de UAT U-NIDO; la dirección de Participación Estudiantil de la Secretaría de Gestión Escolar; y la dirección de Sustentabilidad de la Secretaria de Investigación y Posgrado, mediante la campaña permanente Tapas con causa y el Sistema UAT Recolecta, incentivando en ello la participación de su comunidad a través de su aportación en los diferentes contendores ubicados en las distintas dependencias, unidades académicas, escuelas y facultades.

Durante ocho horas se desarrolló el Tapatón 2023, y como parte de las actividades los asistentes participaron de la elaboración de tapetes hechos con las taparroscas recolectadas, disfrutaron de la presentación de diversos grupos artísticos y pudieron conocer más de los casos de las personas beneficiadas mediante esta campaña al evidenciar cómo impactan sus aportaciones, por más pequeñas que sean.

De igual manera, se hizo un recordatorio para que, tanto la comunidad universitaria como la sociedad en general, sigan participando en la recolección de taparroscas y unir esfuerzos en beneficio de personas diagnosticadas con cáncer; incentivando la colaboración a través de su aportación en los diferentes contendores ubicados en las distintas dependencias de la máxima casa de estudios en el estado.

