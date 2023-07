Marco Antonio Vázquez Villanueva

Ya perdimos a los Diputados…

La trifulca que se registró este lunes en el Congreso del Estado se la vaticinamos hace muchos meses, casi desde que comenzó la actual legislatura, era fácil deducir que eso ocurriría cuando se tiene en ese poder a trogloditas, Diputadas cavernícolas y, en general, legisladores con una escasa capacidad intelectual y política, claro, salvo honrosas excepciones.

Lo triste, como decía mi abuela, es que los Diputados son todo menos tontejos, acuden al abuso de poder y físico únicamente contra quienes saben de antemano que no van a responderles, pero ya entre iguales les tiemblan las corvas o, en el mejor de los casos, les gana la ambición y aguantan hasta cachetadas y mentadas de madre como se rumora le sucedió a un legislador conocido como El Moyo a la hora que a punta de gritos, descontones y quien sabe que más, el exgobernador le reclamó el haber perdido la junta de coordinación política contra Morena hace algunos meses.

En realidad, lo que ha ocurrido hasta hoy es poco para lo que puede suceder en ese poder, los cabecistas no entienden que su mánager lo que quiere es que les vaya mal, que los agredan, que sigan pareciendo víctimas para hacerse él un perseguido político, el demócrata, cuando no ha sido más que un audaz saqueador con suerte, o así lo califican los diputados de Morena.

Es vergonzoso, pero lo que ha pasado desde el viernes a la fecha en el poder legislativo de Tamaulipas es nota nacional, memes por todas las redes sociales burlas, acusaciones y la vergüenza de todos los tamaulipecos.

Y quién tiene la razón ya parece lo de menos, el problema ahora es la exhibida que nos están dando los que en teoría deben bien representarnos.

Hemos perdido a los Diputados, parecen carne de psiquiatra, a los de todas las fracciones parlamentarias, y ojalá nos sirva de lección, entender que ya no podemos darle el voto a cualquiera, sin importar su filiación política, digo, es claro que algunos traicionaron al pueblo por dinero y otros nomás nos han servido para puras vergüenzas…

UNA DIPUTADA MUGROSA… por cierto, y hablando de vergüenzas, ayer la Diputada Leticia Sánchez Guillermo, la que ganó su curul bajo las siglas de Morena y en la época de gobernador de Cabeza de Vaca se cambió sospechosamente al PAN, tan sospechosamente que fue un rumor constante que habría recibido cinco millones de pesos por darle el poder y sus votos a los cabecistas, pero que luego que perdieron la gubernatura se regresó con Morena y posteriormente regreso con los panistas, otra vez se rumoró que por dinero ya que no ha ofrecido ningún argumento coherente para su comportamiento, ayer agredió verbal y físicamente al jefe de comunicación social del Congreso, al periodista José Inés Figueroa Vitela.

En los videos que circulan se observa claramente como le propina golpes en la espalda, luego el Cachorro acusa falsamente al periodista de estar agrediendo a la diputada la que aprovecha para amenazar y golpear con una cachetada en el rostro al periodista.

La verdad es que el panismo, mejor dicho, el cabecismo porque el panismo fue diferente, siempre actúa de la misma manera, agrede, golpea, abusa del poder y de que, como en este caso, no se les puede regresar la agresión, ni modo que el periodista hubiera golpeado a la legisladora que parecía todo menos persona, bufando por todas partes, como animal salvaje lanzando mugre para todos lados, conste, solo digo lo que parecía en ese momento.

Ahora, una verdad que no tiene discusión es que los cabecistas se equivocaron en la persona que agredieron, el periodista Inés Figueroa tiene una trayectoria intachable como profesional, es el más caballero de todos los informadores, practica hasta el periodismo con visión de género, vaya pues, prueba palpables es cuando le asestó la cachetada la mugrosa legisladora, lejos de levantar una mano o agredir a la Diputada, por lo menos verbalmente como lo merecía, pone ambos brazos a la espalda y discute tratando de razonar.

Obvio que torpemente los panistas trataron de hacer ver lo contrario, quisieron hacer ver mal a Figueroa pero los videos no les ayudaron, los videos exhiben a los cabecistas, los videos exhiben a quien se quiso hacer la víctima y, mugrosamente, tramposamente, quiso tergiversar la verdad para justificar sus instintos cavernícolas…

GOBIERNOS ESTATALES FIRMAN CONVENIO DE SEGURIDAD REGIONAL… Los gobernadores de Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz y el representante del gobierno de Nuevo León firmaron el Convenio Marco de Colaboración y Coordinación en Materia de Seguridad Pública, lo que representa el primer paso para sumar esfuerzos y trabajar de manera conjunta a fin de seguir recuperando la paz y tranquilidad en las cuatro entidades.

“El mensaje que estamos dando a las y los habitantes de nuestras cuatro entidades, es claro e inequívoco: estamos en una misma búsqueda para mejorar nuestros resultados en materia de seguridad y, para ello, estamos totalmente abiertos a la colaboración, a compartir experiencias exitosas y a plantear acciones concretas para agilizar, como se ha dicho aquí, el intercambio de información, de inteligencia y de todo lo referente a la prevención y la persecución de los delitos, en las cuatro entidades”, dijo el gobernador Américo Villarreal Anaya, tras la firma del convenio con sus homólogos Ricardo Gallardo Cardona, de San Luis Potosí; Cuitláhuac García Jiménez, de Veracruz, y el secretario general de Nuevo León, Javier Navarro Velasco.

Durante el evento en el Museo Tamux, de esta capital, los tres gobernadores y el representante de Nuevo León, sostuvieron una reunión acompañados de los secretarios de Seguridad Pública de sus respectivos estados y posteriormente firmaron el Convenio de Colaboración que establece las bases para ser más eficaces en la responsabilidad de proteger la legalidad, brindar protección a las personas y su patrimonio, para defender las libertades, conseguir la paz tan anhelada y restaurar un modelo de convivencia más justo e inclusivo, donde la seguridad sea la base para un desarrollo más equilibrado y equitativo.

“El exhorto es que pongamos todo de nuestra parte, para mantener corporaciones limpias y desterrar la corrupción en las tareas de seguridad, que ha sido lo que más daño ha causado a nuestras instituciones vulnerando sus capacidades y al haber sido en buena medida, el detonante de mayor peso en la impunidad, en el ejercicio abusivo de malos elementos y en los niveles de violencia que todavía enfrentamos”, expuso el mandatario tamaulipeco.

Por su parte, Ricardo Gallardo Cardona expresó su beneplácito por la firma de este acuerdo: “yo creo que hoy estamos de plácemes porque ya tenemos acceso a intercambio de información con Veracruz, con Nuevo León, con Tamaulipas y con San Luis Potosí”, dijo y reconoció que el tema de la seguridad es “complejo” y requiere la participación de los tres niveles de gobierno y de los Poderes del Estado, “para poder armonizar el tema de Seguridad Pública y que vayamos todos juntos al combate a la delincuencia”, indicó.

“Si eso lo hiciéramos las 32 entidades federativas, créanme que los índices de inseguridad fueran bajando poco a poco más de lo que ustedes creen, pero también si todos estuviéramos involucrados en el tema, como es municipios, estado o federación, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, si todos estuviéramos trabajando en el tema de Seguridad Pública también los índices delictivos irían bajando cada vez mayor”, agregó.

En la conferencia de prensa, Cuitláhuac García Jiménez agregó que un punto muy importante de este acuerdo es la decisión de compartir información de inteligencia a través de las secretarías de Seguridad Pública y destacó también la colaboración a fin de evitar que los grupos delictivos que realizan algún ilícito en un estado puedan esquivar a las autoridades pasándose a otra entidad.

“Con esta colaboración hemos firmado un punto en el que de manera directa vamos a estar compartiendo la información, de tal manera que, si hacemos un operativo de un lado, en el otro lado ya también los están esperando”, apuntó.

Cuitláhuac García agregó que en promedio los cuatros estados involucrados han registrado una disminución del 40 por ciento en el delito de homicidio doloso, por lo que consideró necesario también mejorar la comunicación para que la ciudadanía tenga mejor percepción de lo que ocurre en materia de seguridad.

Por último, el secretario general de Gobierno de Nuevo León, Javier Navarro Velasco aseguró que en materia de delitos del fuero común, también en esta entidad se registra una disminución.

“Entonces sí tenemos complicaciones, pero todas esas complicaciones se resuelven a través de la mesa de paz y seguridad y se han dado a conocer a la prensa, se han dado a conocer a la ciudadanía esos avances que hemos tenido”, mencionó.

INICIA UAT CAMPAMENTOS DE VERANO… Con la participación de más de trescientos niños se puso en marcha el Campamento Deportivo y Cultural de Verano 2023, organizado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) en el Gimnasio Multidisciplinario del Centro Universitario de Victoria.

Las actividades, que iniciaron este lunes 10 de julio y concluirán el día 21, fueron inauguradas por el C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, rector de la UAT, ante padres de familia y la niñez integrante del campamento, cuyas actividades tienen como propósito estrechar los vínculos de la Universidad con la sociedad en los espacios deportivos y culturales de la institución.

Durante la ceremonia de apertura en la duela del Gimnasio Multidisciplinario, el rector Guillermo Mendoza dio la bienvenida y destacó que, además de brindar momentos de diversión a los niños, se busca acercarlos a la cultura deportiva y cultural como una manera positiva de formarlos.

Dijo el rector que en el campamento de verano los niños podrán realizar diferentes actividades, pero también tendrán la oportunidad de socializar, aspecto que igualmente es importante para su desarrollo. También agradeció a los padres de familia por confiar en la UAT y participar en las actividades que representan otra manera de abrir las puertas de la Universidad para que la comunidad conozca más de esta casa de estudios.

En su edición número 21, el campamento de verano reúne a más de trescientos niños de Ciudad Victoria, entre los 6 y 12 años, quienes realizarán actividades deportivas, como fútbol, voleibol, basquetbol, taekwondo y tochito, así como recreativas y culturales, en las cuales, por primera vez, se incluyeron baile y artes, un taller de televisión, entre otras que se han programado en espacios como la Biblioteca Central, TV-UAT y la Facultad de Comercio y Administración Victoria.

La ceremonia inaugural contó con la presencia del director de Deportes de la UAT, Ing. Miguel Ángel Ramos Márquez; el director de Cultura y Artes, Mtro. Juan Carlos Barroso Gómez; la encargada de la Biblioteca Central, Dra. Lorena Alicia Medina López, entre otros funcionarios y directivos de las facultades y unidades académicas.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com