Por Carlos López Arriaga

Claudia y las encuestas

Cd. Victoria, Tam.- Al margen de cualquier consideración sobre el posicionamiento de las llamadas corcholatas en el mapa nacional, por lo que respecta a Tamaulipas la tendencia dominante parece en favor de la doctora CLAUDIA SHEINBAUM.

Menor ha sido el impacto del excanciller MARCELO EBRARD en sus visitas y prácticamente nulo el de ADÁN AUGUSTO LÓPEZ, a quien de plano se le entriparon las simpatías de la familia CABEZA DE VACA y, en particular, del cuñado incómodo, el senador chiripense JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL.

Por ahí en la avenida Carrera Torres de la capital cueruda apareció un espectacular promocionando a MANUEL VELAZCO COELLO, a quien identifican con el desafortunado mote de “corcholata verde”.

Que se recuerde, ninguno de los otros competidores ha hecho suyo ese apodo impuesto por el presidente LÓPEZ OBRADOR.

Detalle curioso, quien se asume depositario de dicho sobrenombre fue el último en llegar a la lista y es (sin duda) quien menos posibilidades tiene. Por debajo, incluso, de MONREAL y de FERNÁNDEZ NOROÑA.

En el presente agosto se deshoja la margarita guinda y quedarán francamente eliminados los aspirantes de ornato, entre ellos VELAZCO y NOROÑA.

O bien pudiera ocurrir que, para plegarse a la voluntad del “destapador oficial”, los aspirantes “chiquitos” se bajen de la contienda para donar cada cual su respectivo puño de canicas a la doctora CLAUDIA. Acaso MONREAL haga lo propio en favor de MARCELO.

La leyenda de #ClaudiaArrasa es el nuevo #TrendTopic promovido por sus seguidores en redes sociales y cobra fuerza al tiempo en que LA JORNADA festina una encuesta de Demoscopía donde SHEIBNAUM aparece con 42.9 % de las simpatías, ubicando muy abajo a EBRARD (28.1%) y ADÁN AUGUSTO (con un patético 10.8%).

Otras cinco encuestadoras coinciden en que CLAUDIA va adelante, pero con distintas cifras. La agencia DE LAS HERAS contabiliza 42-19; BERUMEN dice 35-26; en tanto que VOTIA calcula 36-26 y MITOFSKY 30-23.

Ello, mientras ELECTORALIA, la empresa del doctor RICARDO GAMUNDI, registra la misma dupla de punteros y en el mismo orden, pero con las cifras 33-25.

MARIACHI LOCO

Importa recordar que la exjefa del gobierno capitalino estuvo en Tamaulipas los días 6 y 7 de julio cuando visitó el profundo sur, la zona conurbada, donde hizo pronunciamientos importantes en materia de género.

Entre otras consideraciones, que el México con “M” de machismo ya es del pasado, ahora es México con “M” de mujer, para añadir que las mujeres pueden estar “hasta donde nos lleven nuestros sueños, nunca nadie nos puede decir que no es nuestro papel.”

Esto fue en su visita de hace tres semanas. El sábado y domingo pasados anduvo por la frontera. En Matamoros retomó el tema de las mujeres, al decir que “ya no serán anónimas, sino que serán la parte central de la transformación del país”.

En el aeropuerto de Reynosa había sido recibida con música campirana, guitarras y trompetas entonando la melodía del “Mariachi Loco”.

Fue noticia también porque acusó al expresidente VICENTE FOX de haber dado la espalda a los pueblos y comunidades indígenas al no aprobarse en el Congreso los acuerdos de San Andrés Larráinzar.

El lector recordará que durante la campaña presidencial del 2000, FOX lanzó la balandronada de que el asunto de Chiapas lo arreglaría “en 15 minutos”, lo cual jamás sucedió, ni en los 15 minutos referidos ni en los seis años de su gobierno.

Desde luego, el cuestionamiento hecho por CLAUDIA al indigenismo foxista incluye un raspón a la precandidata opositora XOCHITL GÁLVEZ, quien fuera titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas durante el gobierno de VICENTE.

VILCHIS Y MUSK

Por su parte, la principal aspirante del frente opositor XOCHITL GÁLVEZ parece haber agarrado nuevos aires con el inesperado cambio de nombre y logotipo de la red #Twitter que ahora se llama “X”, ya sin pajarito, con la pura letra en calidad de logo, blanca sobre un fondo negro, muy parecida a la compañía aeronáutica “SPACE X” del mismo dueño, el sudafricano naturalizado estadounidense ELON MUSK, propietario también de la automotriz TESLA.

El cuarto de guerra de XÓCHITL GÁLVEZ se montó de inmediato sobre la “X” de MUSK y los expertos en marketing se han abocado a la edición de videos y memes propagandísticos.

Se recordará que apenas el miércoles 19 de julio, en su sección de “Quién es quién en las mentiras”, la locutora asistente de la conferencia mañanera ELIZABETH GARCÍA VILCHIS impuso a XOCHITL el apodo de “la Señora X”, como una respuesta al veredicto del INE que prohibió los ataques contra la precandidata.

Eso fue el 19 de julio y apenas cuatro días después, entre el 23 y el 24, el señor MUSK no solamente anunció sino que además instrumentó el cambio de nombre y logo.

Es decir, la desaparición del pajarito azul con fondo blanco (o blanco con fondo azul) y su reemplazo por una letra “X” que no parece despertar respuesta emocional alguna entre los usuarios, pero sí representa una modificación drástica y llamativa.

Razones tiene para estar arrepentida la señora GARCÍA VILCHIS. En paralelo, la “Señora Equis” recibió, sin proponérselo, una involuntaria y fortuita promoción de ELON MUSK.

Ello, aunque la “X” de MUSK se pasa de lúgubre, se antoja fría, mientras que la frutal “X” de XOCHITL rebosa en colores tan intensos y variados como sus hoy icónicas gelatinas.

BUZÓN: lopezarriagamx@gmail.com

WEB: http://lopezarriagamx.blogspot.com