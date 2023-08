Marco Antonio Vázquez Villanueva

El cabecismo, listo para el abordaje…

Más que un político inteligente Francisco García Cabeza de Vaca ha sido audaz, le ha favorecido la suerte y cuando esta fórmula no le ha funcionado también aprendió y fue eficiente en el agandalle.

Sus acuerdos con lo peor de la política son evidentes, jamás tocó a Egidio que le entregó el poder por arreglos bajo la mesa que consistían en boicotear la campaña de Baltazar Hinojosa más el hacer llegar, por lo menos se rumora, muchos millones de pesos para la compra de conciencias, e incluso cuando cayó drásticamente en las preferencias electorales, en su elección de gobernador, le fabricaron la campaña, hicieron lo posible por volverlo a subir y lo lograron.

Cabeza de Vaca también ha tenido otro tipo de acuerdos, muy oscuros, tanto que provocaron un escándalo en su momento, de lo menos que se habló fue de la muerte de algunos de sus allegados.

Sin embargo, hoy les cayó el veinte de que no hay suerte que alcance para ganar la presidencia de la República, es más, ni siquiera para obligar a los ciudadanos a tenerlo en la mente, para que le brinden su firma y que pueda competir por la candidatura de su partido.

Tampoco, por más que haya saqueado a Tamaulipas como se presume, iba a tener dinero suficiente para esos menesteres y su fuerza, su poder, ya no es nada en el escenario nacional, vaya pues, esta maniatado para agandallar, al contrario, de querer medirse las fuerzas de poder, político y fáctico, lo hundirán en las primeras de cambio.

De todo lo que le menciono hay evidencias, por ejemplo, en las encuestas apenas alcanza un tres o cuatro por ciento de aceptación como posible candidato presidencial, con el margen de error, dándole lo máximo, podría alcanzar un 7 u 8 por ciento y no más; en la recolección de firmas, que significa algo sí como el respaldo de los militantes o simpatizantes de su partido para que pueda competir en la lucha por la candidatura, igual anda muy abajo, tanto que sus amigos tamaulipecos le perdieron la fe (aunque algunos lo hacen con fines perversos) y mejor promueven a Xóchitl Gálvez.

Ahora, si usted piensa que Francisco García Cabeza de Vaca, o mejor dicho, sus cómplices y amigos, se pusieron tristes porque ni yendo a bailar a Chalma tendrán la oportunidad de pelear por la presidencia de la República, deje decirle que está equivocado, no, ellos aseguran que la promoción política del exgobernador no se trató nunca de ser candidato presidencial sino de agandallar candidaturas de esas que son seguras, las pluris al Senado, a Diputados federales, Diputados locales y hasta regidores en algunos municipios del Estado.

Es más, andan tan contentos creyendo que Xóchitl ya revivió al PAN porque se amplían sus posibilidades de tener fuero y llegar a los presupuestos al mismo tiempo.

Según ellos, nada pueden hacer sus enemigos panistas para ganarles esos espacios cómodos, porque los consejeros nacionales y estatales de su partido son ellos, los que toman las decisiones en el PAN estatal son ellos, y sí, en caso de encontrar una oposición interna, los que pueden agandallar también son ellos.

Y se repite la historia, otra vez Francisco García Cabeza de Vaca resultó ser un político con suerte, tanta, que sin asolearse es posible que consiga para él y algunos de su grupo la impunidad y la protección que tanto les urge.

Su escenario parece posible al grado que andan muy contentos, apoyan a Xóchitl a sabiendas de que el PAN o el frente amplio regresan a la competencia que les permitirá el segundo lugar en las preferencias electorales con lo que se asegura la primera minoría en el Senado, dos puestos de candidatos a Diputados federales pluris, se aseguran los cuatro o cinco diputados locales pluris, y en los cabildos sus amigos llegaran otra vez, vaya pues, están preparados para el agandalle, mejor dicho, están listos para el abordaje…

SE ACABARÁ EN SEPTIEMBRE PERIODO PARA REGULARIZACIÓN DE AUTOS AMERICANOS… La secretaria de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas, Adriana Lozano Rodríguez, informó que el próximo 30 de septiembre será el último día en que las y los ciudadanos podrán realizar el trámite de regularización de unidades motrices.

“El decreto para regularizar autos americanos vence el 30 de septiembre; hasta el momento no sabemos si habrá alguna extensión del mismo, por lo que invitamos a las y los tamaulipecos a aprovechar esta oportunidad lo antes posible”, exhortó la titular de la dependencia.

Los propietarios de los vehículos; modelos 2017 y anteriores; pueden realizar este trámite mediante tres pasos:

1. Generar una cita en la página web: www.regularizaauto.sspc.gob.mx

2. Ingresar al portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para obtener una línea de captura y realizar el pago de 2 mil 500 pesos.

3. Acudir a su cita en los módulos del Registro Público Vehicular (REPUVE) más cercano a su municipio con la documentación requerida.

CONAHCYT RECONOCE POSTGRADO EN LA UAT… La Especialidad en Reproducción Animal que imparte la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) logró su ingreso al Sistema Nacional de Posgrados del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT).

Este logro se da en función de las políticas de calidad que impulsa el C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, rector de la Universidad, las cuales fortalecen el desarrollo de posgrados de calidad para formar especialistas al servicio de las comunidades.

De este modo, la Especialidad en Reproducción Animal está avalada por el Sistema Nacional de Posgrados del CONAHCYT, certificación que tiene vigencia de año y medio para, posteriormente, refrendar su permanencia como programa de calidad.

Esta especialidad, que cuenta con un porcentaje muy alto de titulación, tiene entre sus propósitos incluir al alumno en proyectos de investigación enfocados en el sector pecuario.

La idea de este posgrado, cuya duración es de un año, es formar especialistas que ayuden a fortalecer al sector ganadero de Tamaulipas y cuenten, además, con la capacidad de innovar y de desarrollar tecnologías especializadas dentro del sector productivo.

Básicamente, está dirigido a resolver problemas que se presentan en el tema de bovinos, y para ello cuenta con el apoyo de centros especializados en mejoramiento genético que le permiten al alumnado realizar sus prácticas de científicas. Además de aprender nuevas técnicas y tecnologías para el desarrollo del sector pecuario, los estudiantes de la Especialidad en Reproducción Animal reciben una educación basada en responsabilidad social y ambiental hacia la ganadería en el estado.

Con el apoyo del rector Guillermo Mendoza Cavazos, la especialidad logró su inclusión en el Sistema Nacional de Posgrados, esto significa que sus estudiantes pueden acceder a becas que otorga el CONAHCYT, además de contar con una certificación nacional.

El posgrado está dirigido a profesionistas de áreas afines a las ciencias agropecuarias, tales como médico veterinario zootecnista o ingeniero agrónomo. Sus estudiantes deben tener el dominio de la anatomía y fisiología animal, conocer el comportamiento animal y aplicar las reglas del bienestar animal.

