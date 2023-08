Por Carlos López Arriaga

¿Se baja Santiago Creel?

Cd. Victoria, Tam.- Al menos así lo registran las tendencias en redes, los #TrendTopics que podrías interpretarse como el relámpago que precede a la tormenta, si no fuera por un antecedente fallido.

Mire usted, ya hubo hace un par de meses un rumor del mismo tipo aquel domingo 2 de julio cuando ENRIQUE DE LA MADRID anunció que mandaría un mensaje por redes y estas lo interpretaron como una defección voluntaria a la carrera por la candidatura.

Pero resultó lo contrario. El mensaje de ENRIQUE fue “no me bajo” y confirmó su voluntad de registrarse como precandidato en las listas del bloque opositor que por entonces llegaban a la treintena de aspirantes.

Desde luego, tiempo después DE LA MADRID quedaría fuera de la competencia, pero ni su exclusión ocurrió el referido día de julio ni, tampoco, por mano propia.

Salió de la competencia 44 días después, el 15 de agosto, por efecto del proceso regular de eliminación que el propio Frente determinó al anunciar la terna finalista (CREEL, GÁLVEZ, PAREDES).

Con esos antecedentes, habría que manejar de manera cuidadosa el rumor que hierve este lunes en redes sobre una posible dimisión voluntaria de CREEL.

Ello, aunque las razones sobre el presunto retiro ostenten un “toquecito” de verdad, un cierto sabor a realidad. Como, por ejemplo, que (1) SANTIAGO es el menos favorecido de las encuestas, muy por debajo de XÓCHITL y también de doña BEATRIZ y, además, se diga que (2) su salida obedece a la intención de fortalecer a la otra figura panista, como es la señora GÁLVEZ, en respuesta a (3) la embestida mediática emprendida por la priísta tlaxcalteca para descalificar a XÓCHITL.

En fin, ¿se baja CREEL?… La opinocracia chilanga viene pensando así desde que el fenómeno de XÓCHITL logró impactar en las encuestas. Han sugerido, en suma, ahorrarse el proceso interno de las oposiciones y declinar los que quedan por la exvendedora de gelatinas.

Al momento de escribir estas líneas (media tarde del lunes), abundan notas con esta tendencia en ediciones digitales de medios impresos y también en portales electrónicos.

Resulta incluso probable que la especulación de ahora se convierta en la nota principal del día siguiente. O bien provoque un tajante desmentido como aquel que formuló DE LA MADRID.

No obstante, la depuración continúa. De esa larga lista que hasta hace tres meses rebosaba de (reales o supuestos) entusiasmos, con suspirantes de la más diversa catadura (entre genuinos y simulados), al arranque de esta semana quedaban solo tres, con posibilidad de reducirse a dos (por cierto, mujeres, tricolor y albiazul).

Pero, bueno… ¿se baja CREEL?… Tendría razones para ello, va muy atrás en las preferencias del electorado, trae malos números desde el principio y todo ello hace creíble la versión.

Acaso el hombre pudiera ahorrarse unos pesos en lo que corresponde a propaganda, recorridos, organización de eventos y esas cosas. Sería una medida inspirada en la ley de costo-beneficio o quizás del menor esfuerzo.

ACTOS DE GUERRA

Y, bueno, necesario es coincidir con el vocero tamaulipeco de seguridad JORGE CUELLAR MONTOYA cuando dice que el ataque contra torres y cámaras de monitoreo en Reynosa obedeció a un plan bien calculado.

Tanto que lo orquestaron con lujo de fuerza, en acciones simultáneas y casi cronometradas, que en unos cuantos minutos consiguieron su objetivo.

El ataque “se reportó”, dijo el vocero, fue detectado, pero “esta gente lo hace muy rápido, no son improvisados, lo hicieron con una planeación.” De acuerdo, así ocurrió.

Vandalismo con olor a terrorismo, aunque esta palabra cause escozor al sur del río Bravo, por los focos rojos que prende en la Unión Americana. Los vecinos del norte que tienen rato catalogando dentro de dicha categoría las acciones de los cárteles mexicanos.

Y acaso el término quepa en estos actos de guerra que no llevan implícita una utilidad directa y tan solo buscan provocar pánico en la sociedad y vulnerar de manera artera a las instituciones de seguridad y de justicia, en aspectos como funcionalidad, credibilidad, eficacia. Una burla.

Gobierno y centros patronales están haciendo llamados a la colaboración de todos los sectores para enfrentar con mejores resultados el problema.

Aunque no debemos olvidar que quienes tienen la capacidad de fuego, los recursos y la fuerza numérica para enfrentar dichas embestidas del hampa son las corporaciones federales. Es decir, SEDENA, SEMAR y Guardia Nacional.

Máxime que no se trata de casos aislados, sino recurrentes. Son hechos que se registran a lo largo de la franja fronteriza y no solamente en Reynosa. En resumen, ni es de ahora, ni tampoco exclusivo de dicha localidad.

La ciudad de Matamoros también tiene su narrativa y de allá se cuentan cosas como el que las dependencias nacionales de seguridad se hacen ojo de hormiga, se repliegan, acuartelan, bajan la guardia de manera deliberada, incluso antes de que la destrucción se desencadene.

Hace falta algo más que abrazos para encarar una situación tan crítica. De poco sirve que el verde olivo cubra las calles media hora después de los hechos, cuando ya los agresores huyeron, luego de consumar su maniobra.

La inteligencia militar brilla por su ausencia y también la capacidad de respuesta rápida, inmediata, es decir, en tiempo real, en flagrancia, al momento en que se está manifestando el problema.

La impresión es que los uniformados esperan de manera resignada a que las tareas de destrucción concluyan, para luego salir a juntar los pedazos. Testigos mudos, registran los sucesos a la distancia, pero no parece que tengan instrucciones claras de atorarle al desafío.

BUZÓN: lopezarriagamx@gmail.com

WEB: http://lopezarriagamx.blogspot.com