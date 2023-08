Por Martha Isabel Alvarado

Urge reforzamiento de Seguridad

.-Revela CEAT que desecharon proyecto

.-¿Anterior gobierno frenó el acueducto?

.-Enésimo ‘pico’ de violencia en Reynosa

.-“Makito”, nomás no se da por enterado

¿Por qué el Senador JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, no acude a las giras del gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA?. Eso sí que no lo sabemos. Quizá tuvo sesión, o simplemente no tuvo ganas de ir.

Últimamente al Senador Gómez Leal se le ha visto muy ‘atareado’ en los eventos del aspirante presidencial, o mejor dicho “corcholata”, ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, su ‘padrino’.

Según se sabe, fue Adán Augusto quien apoyó a “JR” para obtener la candidatura de Morena al Senado, en la elección extraordinaria de febrero pasado. He ahí el compromiso.

La que sí se dejó ver en los eventos de la gira del gobernador realizados en Río Bravo, fue la diputada federal del distrito 09 con sede en Reynosa, CLAUDIA HERNÁNDEZ SÁENZ, a quien por cierto no le dieron una bienvenida muy efusiva que digamos.

A decir verdad, es raro que la diputada Hernández Sáenz se deje ver en público desde que resultó electa, tal vez por eso la “frialdad”. Cualquiera diría que no es muy bueno despegarse tanto de la base.

¿Será que el distrito 09 tiene mala suerte?. Tampoco su anterior representante, ARMANDO ZERTUCHE ZUANI era muy dado a visitar su distrito, al cual terminó solicitando licencia para buscar la presidencia municipal de Reynosa.

Ya sabemos todos lo que pasó con las aspiraciones de Zertuche por la alcaldía reynosense, a la mera hora, CARLOS PEÑA ORTIZ le hizo un ‘gane’, sin siquiera haber solicitado en tiempo y forma su registro para contender por dicho cargo.

La de “Makito”, como es sabido, fue de aquellas famosas candidaturas que presuntamente ‘vendió’ MARIO DELGADO.

Por cierto, al alcalde de Reynosa no se le ve por ningún lado, ni expresa nada en sus redes sociales, durante las jornadas violentas como la que ayer se vivió en Reynosa, el día después de la visita del Mandatario Estatal.

Los bloqueos estuvieron a la orden del día, sobre todo en la salida a San Fernando, pero el titular del Ayuntamiento nomás no dijo nada.

Al menos esta vez la Vocería de Seguridad de Tamaulipas a cargo de JORGE CUÉLLAR MONTOYA, reaccionó con relativa agilidad, en relación con el bloqueo en la salida a San Fernando y las situaciones de riesgo habidas en Los Almendros y la colonia Benito Juárez.

Informó además la Vocería, de un reforzamiento de la Seguridad en Río Bravo, a petición del sector maquilador, en el marco de la reciente visita del gobernador AMÉRICO VILLARREAL a esa zona.

Ojalá el ajuste a la Seguridad también se haga en Reynosa. Urge.

Por otro lado, sobre lo que comentamos en nuestra anterior entrega, respecto a la conferencia de prensa que ofreció en Reynosa el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, RUBÉN MUÑOZ ÁLVAREZ, acompañado del gobernador AMÉRICO VILLARREAL y el alcalde CARLOS PEÑA ORTIZ, cabe añadir un dato interesante.

Se trata de esto que expuso el director de la Comisión Estatal del Agua, CEAT, RAÚL QUIROGA ÁLVAREZ, en dicha conferencia:

“Desde 2013, es decir hace diez años, se empezó a trabajar sobre la segunda línea del Acueducto, en el 2016 llegamos a tener un proyecto ejecutivo autorizado por la Secretaría de Hacienda, es decir, ya habíamos reunido todos los requisitos de manifestación de impacto ambiental y de la elaboración del proyecto desde el punto de vista técnico”.

“Sin embargo, en la administración estatal anterior este proyecto se archivó, y pasaron los tres años que marca como plazo fatal la Unidad de Inversiones, y este proyecto se fue al cesto de la basura”.

Se reinició con este proyecto hace más de un año, y había pocos avances. Por instrucciones del gobernador atrajimos el proyecto a la Secretaría de Recursos Hidráulicos y con el apoyo, muy importante del diputado Erasmo establecimos el contacto, al grado que pudimos traer a Ciudad Victoria a presentarle al gobernador, al área técnica de la Unidad de Inversiones, lo que ha hecho factible que avancemos rápidamente en el tema”.

“Todavía hay dos o tres cosas técnicas menores, que tenemos mucho tiempo para solventar, pero ya tenemos el registro en la Unidad de Inversiones y por lo tanto estamos en aptitud de recibir las inversiones correspondientes”.

¿Será que Raúl Quiroga Álvarez quiso decir que el anterior titular de la CEAT se hizo “tontejo”, y que ellos ya gestionaron la ‘lana’ para el proyecto, la cual no tarda en caer?.

CONTRAFUEGO: Demasiadas fallas sin castigo.

Hasta la próxima.