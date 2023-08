Por Martha Isabel Alvarado

Un imán de taquilla

.-Figuras del MC, toman distancia de la dirigencia

.-Dante Delgado permanece “en estado reflexivo”

.-“Rigo” Ramos, reincidente, en buscar la alcaldía

.-Los Makitos no tienen llenadera y nadie los para

No es por intrigar, pero el Partido Movimiento Ciudadano ya pasó demasiado tiempo en estado ‘reflexivo’. De modo que hay algunas de sus figuras estelares que ya empiezan a desesperarse.

El primero en “abrir el agua” ha sido el gobernador de Jalisco, ENRIQUE ALFARO, que abiertamente expresó ya su desacuerdo con el estilo del dirigente nacional emecista, DANTE DELGADO.

“Yo ya no quiero participar, me parece que en la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano no hay claridad de lo que se está haciendo y se están cometiendo errores muy graves. Que cada quien asuma su responsabilidad, yo no seré parte de esas decisiones”, dijo Alfaro.

Un buen grupo de legisladores federales y locales jaliscienses ligados al MC, así como un bloque de alcaldes, respaldaron a Alfaro, tomando distancia de la dirigencia nacional.

Cualquiera diría que a Dante Delgado se le está “amorcillando” la marca naranja, tras haberse abstenido de participar en las elecciones para gobernador efectuadas en Coahuila y el Estado de México en junio pasado.

No es poca cosa que el MC haya sacrificado a su candidato para el Estado de México, JUAN ZEPEDA HERNÁNDEZ, quien al momento de su declinación aseguró que Movimiento Ciudadano iría por la presidencia de México en 2024, de modo que no veía la necesidad de someterse a presiones anticipadas.

¿Y con quién buscaría el MC la presidencia de México?. No tiene.

Capaz que, a la mera hora, a esta franquicia a la que se le veía cierta frescura, saldrá con la novedad de que el propio Dante Delgado sería su abanderado presidencial. Lo cual suena a vil “camuco”.

Corre el riesgo Dante Delgado de que se sigan ‘bajando’ del ‘barco’ naranja otras figuras estelares, lógicamente, para ir a apoyar a XÓCHITL GÁLVEZ, potencial candidata del Frente Amplio por México.

Según se sabe, quien ya anda ‘jalando’ con Xóchitl, es la diputada federal plurinominal del MC, que hasta 2019 militó en el PRI, la ex gobernadora de Yucatán IVONNE ORTEGA PACHECO, que ostenta el cargo de Coordinadora Nacional de Empoderamiento Ciudadano del Movimiento Naranja.

Entre paréntesis, podría decirse que el ‘fichaje’ de Ivonne Ortega le ha salido caro a Dante Delgado, pues cuando integró a sus filas a la ex gobernadora Priista, en octubre de 2020, ello no le gustó nada a la entonces dirigente del MC en Yucatán, SILVIA LÓPEZ ESCOFFIÉ, quien renunció al Partido y a la dirigencia en forma inmediata.

En las elecciones estatales del 2021 efectuadas en Yucatán, Dante Delgado daba por hecho que Ivonne Ortega sería “un imán de taquilla” para el MC, por tratarse de una ex gobernadora de la entidad, pero a final de cuentas, los naranjas sólo obtuvieron el triunfo en 1 de los 106 municipios del estado, siendo este Dzemul, del cual es originaria la ex mandataria Priísta.

En Reynosa, quien ya se promociona por parte del MC para buscar la presidencia municipal, es el ex diputado local plurinominal de Morena, RIGOBERTO RAMOS ORDOÑEZ, bajo el slogan “Basta de que nos gobierne el cacicazgo”.

Evidentemente, “Rigo” Ramos se refiere al cacicazgo de “Los Makitos”, que se ha prolongado de 2016 a la fecha, con “turnos al bat” consecutivos, de MAKI ORTIZ por dos períodos al frente del Ayuntamiento, y posteriormente su hijo CARLOS PEÑA ORTIZ, quien, dicho sea de paso, se la ha pasado más tiempo ‘huyendo’ de una orden de aprehensión, que despachando en el Palacio Municipal.

Empezando por los de Morena, veremos quién es capaz de dejarles claro a “Los Makitos” que ya es tiempo de que “ahuequen el ala”, ante su escasez de resultados al frente del gobierno municipal.

Habrá que ver si “Rigo” Ramos tiene tamaños suficientes, pues ya una vez “Makito” lo dejó “con la carabina al hombro”, en 2021.

Se podría decir que algunos aspirantes de Morena, como MARCO GALLEGOS, LUIS MIGUEL IGLESIAS y HUMBERTO PRIETO, contarían con apoyo del jefe político del estado para ganar la elección municipal en 2024. Pero quizá desde el centro del estado, a final de cuentas, consideren que sale más ‘barato’ ceder la reelección a “Makito”, para no meterse en broncas con su mamá.

Otra es que a MARIO DELGADO le gustan mucho los billetes.

No hay que olvidar que, en 2021, fue precisamente en la “caja registradora” del CEN de Morena donde “Makito” se “registró”, valga la redundancia, para buscar la presidencia municipal.

