Soy malo para las multitudes, como todo un cincuentón entre más lejos del ruido mejor, pero, cosa extraña, disfruto mucho la fiesta, ver bailar, cantar, gritar, divertirse, reír a carcajadas o simple y sencillamente observar a un adulto correr persiguiendo un juego mecánico mientras una pequeña no sabe si llorar o gritar de alegría.

Por eso es que me agrada la llamada Feria Tamaulipas, y la disfruto más de un tiempo a la fecha, me alegra sentir a nuestra juventud liberarse en ratos de sano esparcimiento, ver a nuestros niños tomar el mundo en sus manos, a los adultos olvidar las penas de las crisis económicas, de lo caro del mundo real.

En los muchachos, por ejemplo, son dos cosas las que motivan la alegría de verlos disfrutar, una; que no se vale el encierro involuntario al que han sido sometidos por años y años a causa de la violencia e inseguridad y después por una pandemia que amenazó nuestras vidas; dos, y la más importante, tenemos que comprender que solo dándoles a probar lo bueno los llevaremos a reflexionar sobre lo que merecemos, lo que tienen que vivir y a lo que debemos obligar a las autoridades que les den.

Obvio es, los padres en estos procesos se dan cuenta de lo mismo, de que debe crecer el control de los hijos, pero de una manera adecuada, sana, que disfruten y que pretendan ganarse en base al reconocimiento de su trabajo en la escuela o de apoyo a la comunidad.

Me agrada la feria, tanto que ya casi me animó a ir el día de mayor visita, el último, a recordar mis tiempos de andar con la chaviza al escuchar a Los Caifanes, entonces, el gobierno de Américo Villarreal hizo un buen trabajo al respecto, habrá espectáculos de primera, mucha seguridad para todos y casi le puedo garantizar que será la más visitada de muchos años.

Hay que ir a la feria, le aseguro que además de divertirse va a llevarnos a la reflexión de que eso es lo que merecemos, felicidad y por eso llegar a exigirle a las autoridades que nos tengan en esas condiciones, igual debemos comprender que también se requiere de nuestra parte para ganarnos la paz, en poquitas palabras, la fiesta nos debe llevar a pensar más a la hora de votar porque es en la política el comienzo de nuestros males pero también ahí se encuentra el secreto de cambiar, de vivir en paz a base de la selección de mejores políticos…

LA FERIA EN INFORMACIÓN OFICIAL… La secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, anunció este día la oferta de entretenimiento y diversión que tendrá la Feria Tamaulipas en su edición 2023 para el disfrute de las familias tamaulipecas.

En conferencia de prensa junto con Jorge Zamacona, gerente de Grupo As Comunicación y Marketing Logística, Cantú Deándar detalló el programa de atracciones y espectáculos que tendrán lugar en la máxima fiesta del estado que se realizará del 19 al 30 de octubre.

“Este año la Feria ofrecerá atracciones para todas las edades, desde juegos mecánicos emocionantes hasta espectáculos en vivo. Por instrucciones del gobernador Américo Villarreal, la entrada se mantendrá en 35 pesos por persona para apoyar la economía familiar, mientras que niños, adultos mayores y personas con alguna discapacidad tendrán acceso completamente gratuito” indicó.

CARTELERA… Cantú Deándar dio a conocer el elenco de artistas de primer nivel que estarán en el Teatro del Pueblo como son: Los Invasores de Nuevo León, Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey, Kumbia Kings, Bely y Beto, Cardenales de Nuevo León, Mi Banda El Mexicano, Lucha Triple AAA, Liberación, Sonora Santanera con María Fernanda, Bobby Pulido y Caifanes, así como la presentación de Mijares en el Centro de Espectáculos el domingo 29 de octubre.

Por su parte, Jorge Zamacona, informó la participación de artistas tamaulipecos en el Teatro del Pueblo donde proyectarán lo mejor de su talento y creatividad, y confirmó la presencia en Victoria de la Rueda de la Fortuna móvil más grande del país que dará su primer espectáculo en esta ciudad. Los boletos podrán adquirirse en línea y en las taquillas de la feria.

En el área comercial, participarán más de 350 stands comerciales con la presencia de micro, pequeñas y medianas empresas locales que ofertarán productos y servicios, que impulsarán la reactivación económica de esta región en el estado.

También habrá exposición y venta de los productos de la marca Hecho en Tamaulipas de la Secretaría de Economía.

PARTICIPACIÓN DE GOBIERNO, MUNICIPIOS Y UNIVERSIDADES

La secretaria de Economía dio a conocer la participación de 21 dependencias del Gobierno del Estado y exposiciones de la Guardia Estatal y de la Secretaría de la Defensa Nacional.

De la misma forma, los municipios del estado expondrán lo mejor de su riqueza turística, el arte y la gastronomía regional para el disfrute de visitantes locales, nacionales e internacionales.

Además estarán presentes instituciones de educación superior como la Universidad Autónoma de Tamaulipas, ICEST, Universidad Politécnica, Tecnológico de Victoria, ITACE, CONALEP, Universidad de Seguridad y Justicia, TEC Milenio, Real Reynosa, Roccatti Victoria y TAM Energía Alianza.

En materia de seguridad y protección civil, se integró un comité con 18 dependencias estatales, federales y municipales para garantizar la seguridad y la integridad de los asistentes.

Finalmente, Ninfa Cantú hizo un llamado a las y los tamaulipecos a seguir las redes sociales de la Feria Tamaulipas en la página https://www.facebook.com/FeriaTam para estar al tanto de las novedades del evento de diversión y entretenimiento más importante de nuestro estado.

IMPULSA UAT COMUNIDADES TAMAULIPECAS… Con el propósito de impulsar el emprendimiento en la región de Santa Engracia, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevó a cabo la Feria del Emprendedor 2023, que reunió la participación de diferentes expositores locales para dar a conocer sus productos e innovaciones a la población en general.

La organización del evento forma parte de las políticas que impulsa el rector de la UAT, C.P. Guillermo Mendoza Cavazos, en el sentido de contribuir, desde la academia y la investigación, al desarrollo social y económico de las comunidades tamaulipecas.

La Feria del Emprendedor se realizó en el ejido Guillermo Zúñiga, del municipio de Hidalgo, localidad que se ubica en la región citrícola de Santa Engracia, en la zona centro del estado.

Con la representación del rector Guillermo Mendoza, inauguró las actividades la Dra. Mariana Zerón Félix, secretaria de Investigación y Posgrado de la UAT quien dio la bienvenida a los emprendedores, universitarios y público en general asistentes al evento.

La funcionaria universitaria resaltó la participación de investigadores, docentes y estudiantes de las Facultades y Unidades Académicas del campus Victoria que colaboran en los distintos proyectos para impulsar la cultura del emprendimiento en la región.

Destacó también que, mediante sus investigadores, la Universidad colabora en diagnósticos sociales para aportar soluciones a problemáticas que se reflejan en sectores de la población en temas como salud emocional y rezago educativo.

Se trata, dijo, de crear un desarrollo social y económico en el territorio, por lo que, mediante este tipo de eventos, se busca fomentar las habilidades emprendedoras a fin de que los habitantes aprovechen los recursos que tienen a la mano para generar recursos económicos.

“Tenemos un año trabajando con ellos a partir de la Feria del Emprendedor 2022, la idea también es detectar necesidades en el territorio y según las líneas marcadas por el rector Guillermo Mendoza Cavazos, impactar con la investigación en incidencia social, resolviendo problemáticas que afectan a las comunidades”, concluyó.

En el evento se contó con la presencia de los empresarios locales, Norma Angélica Torres Rodríguez, Yolanda Torres Rodríguez y. Óscar Garza Morales. Posteriormente, se realizó un recorrido por los módulos de venta y exposición y se llevó a cabo una rifa para los emprendedores participantes.

Asimismo, el invitado especial, Dr. Mario Vargas Saénz, directivo de la Universidad EAFIT de Medellín, Colombia, dictó la conferencia “Innovación local y sostenibilidad”.

Al concluir la exposición, la Dra. Mariana Zerón Félix hizo entrega de reconocimientos a los emprendedores, acompañada por la Dra. Yolanda Mendoza Cavazos, directora de Sustentabilidad UAT; además de titulares de las dependencias académicas de Comercio y Administración Victoria, Veterinaria, Ingeniería y Ciencias, Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano, Ciencias, Educación y Humanidades, entre otros planteles de la UAT.

