Marco Antonio Vázquez Villanueva

Hay que chambear por la educación…

Dos cosas comenzaron a preocupar entre los padres de familia cuyos hijos están en escuelas de esta capital, y en general de Tamaulipas, las condiciones de la infraestructura de estas y, sobre todo, el nivel de aprovechamiento de los niños.

En lo segundo, detallan de estudiantes que casi terminan su primaria sin los conocimientos básicos como para aspirar a cursar la secundaria, también de niños en tercer y cuarto grado que no saben escribir ni su nombre, tienen nula o muy escasa capacidad lectora y hasta les parece imposible responder a las operaciones básicas en las matemáticas, le atribuyen el atraso a la pandemia en la que no fueron a la escuela, pero que se agudiza por otras razones como el paro magisterial de 15 días que hicieron los maestros para exigir el cumplimiento de sus derechos.

Cosa rara, en ese tema de las razones del paro de maestros todo avanza, se dan a conocer beneficios y soluciones entre autoridaades y SNTE, pero ni por error parecen encontrar un acuerdo para recuperar todas las horas de clase perdidas, como si pudiéramos darnos esos lujos.

Es cierto, todavía ayer se distribuía un video del dirigente de maestros, Arnulfo Rodríguez Treviño, reclamando trabas en algunas secundarias técnicas, de situaciones administrativas que no deberían estar ocurriendo, pero ya se ven más acuerdos que desavenencias.

Y hay peores noticias que los reclamos del SNTE, por ejemplo, al finalizar el ciclo escolar anterior se hicieron pruebas de diagnóstico en el nivel básico que arrojaron resultados de desastre, hubo una institución de educación secundaria en la que casi ninguno de sus alumnos mostraba tener conocimientos para cursar el bachillerato, en la que casi todos están reprobados en sus conocimientos porque no saben resolver divisiones, porque no comprenden lo que les ponen a leer, entre mil cosas.

Respecto al tema de la infraestructura tampoco es cosa menor, luego del derrumbe de una techumbre de un colegio que permanece clausurado, más el desplome de una iglesia en el municipio de Madero, siguen inspecciones en las escuelas y otros edificios, ¿el resultado?, por lo menos para Protección Civil en el sur del Estado pues que el 90 por ciento de instituciones con techumbres no les dieron nunca mantenimiento y hay peligro, quizá muy bajo en la mayoría de los casos, pero existe, y la situación debe ser similar en las viejísimas escuelas de esta capital y hasta en otras de reciente creación, se los afirmamos porque una o dos instituciones ya fueron clausuradas parcialmente y otras están en revisiones más profundas, lo que también ocurre en muchos municipios de Tamaulipas.

Conclusión, pues que los padres tienen mucha razón en sus inquietudes, más aún, que algo se debe hacer para que por fin en esa preocupación entren maestros y autoridades educativas de tal forma que todos se pongan a chambear por la educación antes de que ocurra una desgracia, antes de que nuestros niños ya no puedan recuperar el tiempo y agregar conocimientos que les permitan aspirar a ser profesionistas competitivos en un futuro o, peor aún, antes de que llegue a colapsarse un edificio y provocar daños más graves que luego estaríamos lamentando…

LOS CARROS AMERICANOS… Dada la buena aceptación del Programa de Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera y por los recursos que económicos que se obtienen para la pavimentación de calles en los municipios, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que este programa se amplía hasta el 31 de diciembre del presente año.

Por su parte en Tamaulipas, la secretaria de Finanzas, Adriana Lozano Rodríguez, hizo mención, “hasta la fecha se han regularizado en el estado más de 316 mil unidades lo que significa una recaudación de más de 790 millones de pesos; dichas cifras mantienen a Tamaulipas en el primer lugar a nivel nacional en el aprovechamiento de este programa”.

El proceso para realizar el trámite de Regularización de Autos de Procedencia Extranjera es el siguiente:

1.Solicitar cita en https://regularizaauto.sspc.gob.mx/

2. Generar línea de captura y realizar el pago de $2,500.00 pesos.

3. Acudir al módulo REPUVE con el auto y la documentación requerida.

Los módulos se localizan en los municipios de Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Matamoros, San Fernando, Ciudad Victoria, El Mante, y Tampico.

4. Colocación de constancia de Inscripción y registro en el REPUVE.

5. Acudir al módulo de Control Vehicular y realizar el trámite y pago para el otorgamiento de placas y tarjeta de circulación.

SE REUNEN GOBERNADOR Y EMBAJADOR DE ESTADOS UNIDOS EN MATAMOROS… El gobernador Américo Villarreal Anaya y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, acordaron seguir trabajando de manera coordinada para atender situaciones en temas de seguridad, flujo migratorio, tráfico de armas, drogas y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales que permitan el desarrollo y la integración de las ciudades fronterizas.

Al reunirse esta mañana en las oficinas del Consulado de Estados Unidos en Matamoros y acompañado por la cónsul en esta ciudad, Brianna Powers, el embajador Ken Salazar reconoció el trabajo del gobernador Villarreal Anaya e incluso destacó la celebración del festival cultural que se lleva a cabo en el Estado, lo cual consideró como una “señal positiva y muy buena”.

“Cuando un pueblo tiene ese sentimiento de celebrar quiénes son y su arte y su cultura, es una cosa muy buena. Y eso, después de muchos años de que ya había ocurrido aquí en Tamaulipas, se está viendo aquí en Matamoros, en Reynosa, en Laredo y en los lugares del estado, entonces le doy las gracias al gobernador por su liderazgo y por lo que está haciendo en todos esos asuntos”, dijo.

En conferencia de prensa, el mandatario tamaulipeco expresó su disposición para atender situaciones de interés de ambas naciones en lo correspondiente a la seguridad y el flujo migratorio, así como a los proyectos de desarrollo, en particular en Matamoros, con el Puerto del Norte.

“Buscamos siempre como estar favoreciendo esta integración en la frontera de Texas y Tamaulipas en estos proyectos económicos de desarrollo regional y también en el aspecto de una mejor oportunidad de desarrollo humano y pues me da mucho gusto coincidir, seguir trabajando y alentando estos proyectos, que son muchos en la región de Matamoros”, mencionó.

Respecto al trabajo que se realiza en la frontera, Ken Salazar indicó que el objetivo del presidente Joe Biden es tratar de hacer una frontera que sea la más moderna y más segura de todo el mundo.

“Se necesita muchísima más atención de ambos lados de la frontera y trabajando muy de la mano con el gobernador desde Laredo, Nuevo Laredo, aquí a Brownsville, Matamoros, a los proyectos que tenemos con tecnología, con inversión, con los proyectos, estamos avanzando bastante, pero hay mucho, mucho trabajo que hacer, pero de eso hablamos de la realidad que tenemos, esa necesidad”, puntualizó.

Sobre el tema migratorio, Ken Salazar aseguró que por primera vez ambos presidentes están trabajando para solucionar el problema como socios y lograr una solución regional, atendiendo el tema desde la raíz.

Asimismo destacó que esta es la sexta ocasión que visita Matamoros, pero ahora las condiciones de los migrantes son muy diferentes, gracias al esfuerzo del gobernador que ha impulsado nuevos albergues con mejores condiciones.

En la reunión también se contó con la presencia de Erika Zielke, cónsul general de Estados Unidos en Nuevo Laredo.

