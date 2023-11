Marco Antonio Vázquez Villanueva

Nuevos acuerdos…

La ovación de pie de los magistrados y consejeros de la Judicatura del Poder Judicial de Tamaulipas al gobernador Américo Villarreal Anaya lo dice todo, “el rey a muerto, viva el rey”, el pasado sucumbe mientras el presente toma la fuerza natural que da el respaldo social y, si, es innegable que todavía hay una o dos de esas figuras que siguen firmes a sus ideales o a sus compromisos con lo más nefasto que ha cruzado por este Estado y no es otra cosa que el cabecismo, pero el resto parecen haber entendido que hay que transitar y esa es la buena noticia.

Además hubo más señales a tomar en cuenta, no fue solo lo simbólico del aplauso de pie que al final quizá nació en forma natural y espontanea por el ofrecimiento de construir una nueva Ciudad Judicial en Victoria, o tal vez lo emotivo de la ceremonia de reconocimiento a Aníbal Pérez Vargas, quizá los 199 años de que se instaló el Primer Tribunal Superior y que celebraban, también fue de los compromisos verbales que se hicieron uno y otro representante de los poderes del Estado, el Ejecutivo y el Judicial.

De parte del gobernador ofreció una independencia a cabalidad y sin simulaciones, la respuesta del magistrado presidente fue la promesa de que llegará la justicia para todos, es decir, para el pueblo.

Claro, después de lo visto y de los dichos, todavía habrá que leer lo que se dijo entre líneas, el mensaje oculto y que no es otra cosa que por fin el Poder Judicial y el gobernador tuvieron un encuentro de esta naturaleza y eso solo puede significar nuevos acuerdos, nuevas reglas, nuevas formas, vaya pues, enterrar todo acuerdo con el pasado y lo que ello implique.

El acto con todo y que podría significar un rompimiento con el pasado y es parte de la transformación de Tamaulipas, fue terso, pero efectivo porque representa el inicio de un cambio profundo de actitudes, de lealtades.

Vendrán los días de comprobar quien cumple sus compromisos, la ventaja es que por primera vez hay señales de que, por fin y por lo menos en el poder judicial de Tamaulipas, el rey vacuno a muerto y se asoma la transformación.

Obvio, hacemos votos para que esos nuevos entendimientos sean también el principio del cambio real, que comience a morir la impunidad que durante los últimos sexenios provocó que la inseguridad y el miedo se asentarán en el Estado y, por consecuencia, que se perdiera toda la confianza en esas instituciones.

Lo demás es dar seguimiento a los compromisos que se hicieron, a los nuevos acuerdos entre el Poder judicial y el Ejecutivo, por una simple razón, es obvio que el beneficio será para el pueblo que demanda una justicia expedita y con rapidez, calificativos que hasta hace poco solo se lograban cuando con los expedientes, al parecer, se trataba de hacer venganzas políticas o de beneficiar al gobernante en turno y sus secuaces…

LO QUE DICE EL BOLETIN… El gobernador Américo Villarreal Anaya aseguró que es tiempo de lograr a cabalidad y sin simulaciones la verdadera independencia del Poder Judicial y refrendó su disposición para mantener un diálogo permanente, abierto y fraterno a fin de concretar el bienestar y la justicia que demanda la transformación que espera el pueblo de Tamaulipas.

En el marco de la entrega de la presea ‘Emilio Portes Gil’, la máxima distinción que otorga el Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, que en esta ocasión correspondió al abogado Aníbal Pérez Vargas, y en la conmemoración del 199 aniversario de la instalación del primer Tribunal Supletorio en la Villa de Viejo Padilla, el gobernador del Estado llamó a los integrantes del Poder Judicial a consolidar una justicia que sea congruente con una visión humanista y que permita la convivencia pacífica y ordenada, sustentando el Estado de Derecho que hace posible el marco de legalidad, donde impere el respeto por las leyes y un honesto cuidado de las normas jurídicas, con la correcta actuación de los tribunales.

“Creo sinceramente que desde este marco de respeto institucional y de una verdadera división de Poderes, podremos impulsar más eficazmente la transformación del Gobierno de Tamaulipas y fortalecer un nuevo pacto social que nos lleve a mejores niveles de bienestar, que nos conduzcan hasta una justicia en su acepción amplia, la justicia en un sentido más comprensivo, como el estado de bienestar social que solo puede garantizarse mediante una distribución equitativa de las oportunidades para todas y todos”, dijo.

“Reitero que creo que este es el tiempo de lograr a cabalidad y sin simulaciones la verdadera independencia del Poder Judicial y que nos corresponde como Poderes, que colaboren entre sí todo el apoyo para su modernización y la dignificación de las condiciones materiales, para el desempeño de su delicada misión, por lo que me da gusto anunciar todo nuestro apoyo a la construcción de la nueva Ciudad Judicial Victoria”, agregó.

El gobernador se sumó al reconocimiento al abogado Aníbal Pérez Vargas “un tamaulipeco ejemplar, gran abogado, hombre de Estado, humanista de ideas progresistas y un gran renovador de la administración de la justicia”.

“Me sumo sin reserva y con una simpatía especial a que la presea de este año se entregue al abogado Aníbal Pérez Vargas, a quien profeso ya por varios años un gran respeto por su trayectoria profesional y su servicio a Tamaulipas, así como la fraternidad y mi afecto personal y el de mi familia”, expresó.

ES TIEMPO DE JUSTICIA PARA TODOS

En su mensaje, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, magistrado David Cerda Zúñiga aseguró que en Tamaulipas es tiempo de justicia para todos y de garantizar el acceso a la justicia de forma igualitaria a todas las personas bajo el imperativo, de proteger a los que históricamente han permanecido en condición vulnerable.

“Hoy es tiempo de cambiar el rostro de la justicia en Tamaulipas, es tiempo de una justicia de puertas abiertas y de salir al encuentro de todos los que exigen instituciones públicas cada vez más públicas; en razón de esto se funda nuestra lucha de todos los días por hacer real la máxima de colocar al centro de todo ordenamiento jurídico a la persona, el único criterio que vence la autonomía judicial de nuestras juzgadoras y juzgadores es el de la máxima protección de los derechos humanos y la tutela permanente del cuidado de la dignidad humana”, expresó.

Cerda Zúñiga agradeció la presencia del titular del Poder Ejecutivo de Tamaulipas y reafirmó el compromiso de mantener una fraterna coordinación.

“La independencia judicial que vive ahora nuestra institución es fruto de esa sana relación interinstitucional que se edifica en la coincidencia de una función pública al servicio de los mas desprotegidos”, apuntó.

ANÍBAL PÉREZ VARGAS, UNA VIDA DEDICADA A LA ABOGACÍA CON ESMERO, DEDICACIÓN Y HONESTIDAD

Al recibir la presea “Emilio Portes Gil”, el abogado Aníbal Pérez Vargas, señaló que este reconocimiento reafirma en lo personal una vida dedicada a la abogacía con esmero dedicación y honestidad, “como me lo enseñó mi padre Aníbal Pérez González, hombre totalmente íntegro entregado al magisterio”, recordó.

“Gracias a quienes hicieron la propuesta de mi persona para tan honroso reconocimiento. Gracias a la ciudad de Reynosa a donde llegué en 1944, nacido en Sonora, pero tamaulipeco de raigambre y de corazón; gracias a Tamaulipas tierra a la que con orgullo pude servir como Procurador General de Justicia, secretario general de Gobierno y fiscal especial para delitos electorales”, expresó para después citar el poema ‘En Paz’, de Amado Nervo.

En esta sesión pública y solemne ante el pleno del Poder Judicial, también se dieron cita la diputada Úrsula Salazar Mojica, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado; el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González; el comandante de la 48a. Zona Militar general D.E.M. Julio César Islas Sánchez; el jefe de la Oficina del Gobernador, Ricardo Guerrero Morales; el fiscal general de Justicia del Estado, Irving Barrios Mojica, así como ex presidentes del Supremo Tribunal de Justicia, integrantes del Consejo de la Judicatura y jueces de todo el estado.

