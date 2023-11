Marco Antonio Vázquez Villanueva

¿A cuál cártel perteneces?…

Más allá de filias y fobias partidistas, bien vale la pena darle una revisada al informe legislativo que presenta en sus redes sociales Gerardo Peña, coordinador de la bancada de Diputados federales del PAN en Tamaulipas y también vicecoordinador de todos los azules en la cámara baja, por dos o tres razones, dependiendo su interés, pero vayamos por partes.

El primer punto de interés, sin duda, es analizar la parte donde prevé a corto plazo un narco Estado el cual no se podrá sortear si no se ponen todos los partidos de acuerdo, si el sistema político mexicano no entiende lo apremiante de la situación por atender lo mediático, lo redituable en votos o eso parece decir.

“Si no actuamos ya como sistema político mexicano y se hace un gran acuerdo en un futuro muy cercano no será la pregunta a qué partido representas sino a qué cártel perteneces… es urgente que se tomen decisiones fuertes, aquí y ahora, que haya verdaderas sanciones a las y los políticos que toman dinero del crimen porque esa es la llave que utilizan para apropiarse de los territorios”.

Luego, habrá que revisar cuando habla de Tamaulipas, quizá aquí le haga falta ver el video a los tamaulipecos que son legisladores federales de Morena para que entiendan lo que se debe pelear para el Estado.

“Somos el tercer Estado que más aporta, demandamos justicia presupuestal para el Estado, aportamos 275 mil millones y se invierten solo 175 millones en Conagua, se inunda Reynosa, Matamoros, Victoria no tiene conectividad de agua y el sur puede ser totalmente inundado

“No se debe satanizar a los empresarios, son el motor de la economía nacional y de la economía familiar de millones de mexicanos, la carnicería también es México, la tortillería también es México”, agregó.

Igual habló en su informe de aquellos días cuando se peleaba el IVA al 8 por ciento para la frontera, la propuesta de premiar la eficiencia recaudatoria, que se les retribuya a los Estados que la tienen y puedan recaudar más para que la federación tenga más recursos y sobre todo Estados como Tamaulipas se beneficien, además se dio tiempo para hablar de sus propuestas para garantizar el agua como tema prioritario, de garantizar medicinas, apoyos a la empresas, a los jóvenes, para la generación de energías limpias, a la vocación de Tamaulipas que es la agricultura y la ganadería, dijo él, hablar de más de 85 acciones que lo hacen ver como uno de los legisladores de mayor productividad en México.

“El agua es tema fundamental, hay alerta hídrica, la seguridad presupuestal en tema es necesaria para atender una de las vocaciones de Tamaulipas que es el campo, pero también para consumo humano, es tema de seguridad nacional, puede haber futuros conflictos sociales por el agua, por eso la lucha por justicia presupuestal para Tamaulipas, principalmente en el tema del agua, hay necesidades puntuales que tienen que ser atendidas”.

Y sí, de todo quizá lo que más interese a los políticos, sobre todo a los azules, sea la parte donde se dedicó a lucir sus acciones y el respaldo que tiene porque parece que todas esas listas que se filtran sobre los pluris y candidatos y no lo incluyen pueden ser modificadas,

“Les aseguré que no sería un Diputado del montón, eso nos valió para ser vicecoordinador de la bancada de Acción Nacional, fui distinguido como el primer diputado federal tamaulipeco que ocupa dicha responsabilidad, sirvió para hacer pesar la voz de los tamaulipecos y por primera vez logramos que la reunión plenaria del PAN fuera en Tamaulipas”.

Luego, cierra su informé con un par de exposiciones, la primera de Jorge Romero, Coordinador de los Diputados federales del PAN que le lanza más de un reconocimiento a su trabajo político, que le reconoce su influencia y hasta lo hace ver como el mejor y, luego otro minuto con una voz de mayor peso, la del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Marko Cortes quien en pocas palabras dijo que lo felicita por su informe y que personas como él si los representan.

Entonces, por donde se le vea, el informe de Gerardo Peña no tiene desperdicio, lo mismo para especular sobre el futuro político, como para que los legisladores de su partido y de Morena se pongan a jalar o recoger ideas y, sobre todo, para no echar en saco roto la propuesta de un gran acuerdo nacional antes de que a los candidatos u aspirantes a puestos de elección popular ya dejemos de preguntarles a que partido representan para cambiarlo por un “y tú, ¿a cuál cártel perteneces?”…

TULA Y MIER, PUEBLOS MÁGICOS QUE RESALTA EL GOBIERNO DE TAMAULIPAS… Como parte de la estrategia dispuesta por el gobernador Américo Villarreal Anaya para posicionar a nuestro estado en el entorno turístico nacional e internacional, Tamaulipas tomó parte en la edición 2023 del Tianguis Pueblos Mágicos, celebrado en la ciudad de Pachuca, Hidalgo.

El secretario de Turismo del estado, Benjamín Hernández Rodríguez informó que una delegación de los Pueblos Mágicos de Tula y Mier, asistieron a este magno evento en donde expusieron lo mejor de sus rutas turísticas, artesanías, gastronomía y cultura, invitando a todos los asistentes a sumergirse en la riqueza natural y los atractivos de Tamaulipas.

“Tenemos el compromiso de mostrar la riqueza y la historia del territorio que una vez fue conocido como la Costa del Seno Mexicano y que en su evolución se convirtió en un estado rico en tradiciones, amalgama de sabores y con un crecimiento vibrante”, señaló el secretario de Turismo.

“La participación de Tamaulipas en el Tianguis de Pueblos Mágicos 2023 en Pachuca, Hidalgo, es un paso estratégico para dar a conocer las innumerables virtudes con las que cuenta nuestro estado, en donde se ha puesto especial énfasis en resaltar la magia que encierran nuestros pueblos mágicos, Tula y Mier”, agregó.

Durante el Tianguis se presentaron los eventos que tienen lugar en Tamaulipas con el objetivo de atraer un mayor número de visitantes y turistas, además de que las delegaciones de Tula y Mier, llevaron a cabo la venta de artesanías típicas de su comunidad y la degustación de la variada gastronomía local.

Como parte del evento, funcionarios de la secretaría de Turismo del estado, ofrecieron una rueda de prensa a fin de invitar a la realización de “Punto México”, del que Tamaulipas será anfitrión del 1o. al 23 de diciembre.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com