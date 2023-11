Por Carlos López Arriaga

PRIAN: fuego en la retaguardia

Cd. Victoria, Tam.- El intercambio de golpes entre las trincheras de XOCHITL GÁLVEZ y Movimiento Ciudadano confirma el papel asignado a la precandidatura naranja. Golpear al principal competidor de MORENA, el antes llamado “Frente Amplio por México”, hoy renombrado “Coalición Fuerza y Corazón por México”.

Y ya se están pegando, mire usted. Al cerrar la semana hubo una curiosa reyerta provocada por el comunicador PEDRO FERRIZ en la #RedX cuando dijo estar investigando aspectos turbios en el historial de SAMUEL GARCÍA y de su familia.

Y anunció que dará a conocer:

-“Su pasado, su familia y el Narco. Su lavado de dinero, los hermanos de Mariana y sus empresas “exitosas”. Sus constantes infidelidades y borracheras.”

Para añadir el mismo FERRIZ:

-“La apuesta de @DanteDelgado es un error. Samuel acabará en una estrepitosa caída” (https://tinyurl.com/yt8de83m).

Mensaje que luego VICENTE FOX comentó con la brutalidad que le caracteriza y en insolentes mayúsculas:

-“ PEDRO, CUENTANOS LA HISTORIA !! HAY MUCHO DETRAS DE ESA SONRISA Y ESA DAMA DE COMPAÑÍA” (https://tinyurl.com/yuge6p6w).

Pero apenas batió FOX su pastosa lengua, cuando llegó la respuesta de MARIANA RODRÍGUEZ, esposa de SAMUEL, pintando su raya con precisión:

-“Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto y menos de esa forma tan vulgar” (https://tinyurl.com/yoxk5led).

TAREAS DE ESQUIROL

Cabe insistir. La interpretación más socorrida es que SAMUEL llega para robarle votos a XÓCHITL y hacer blanco principal al PRIAN de su artillería verbal, el contenido de sus espots y su estrategia general de campaña.

Justo como lo hizo DIEGO FERNÁNDEZ DE CEVALLOS en 1994, al convertirse en el principal verdugo del perredista CUAUHTÉMOC CÁRDENAS, para limpiar el camino al tricolor ERNESTO ZEDILLO.

Y también en Tamaulipas aquel 2016, cuando el candidato naranja GUSTAVO CÁRDENAS subió al ring concentrado en golpear al panista CABEZA DE VACA, buscando ayudar al gallo del PRI BALTAZAR HINOJOSA.

A decir verdad, GUSTAVO logró asestar buenos golpes a la mandíbula de su contrincante albiazul, pero no fueron suficientes para sacar a BALTAZAR de la barranca. Para aquellos debates de abril y mayo, el priísta ya despedía un inconfundible olor a chamusquina.

La misión de DIEGO en 1994, como la de GUSTAVO en 2016, fueron muy semejantes al encargo actual de SAMUEL GARCÍA. Golpear al principal retador del partido oficial.

Hoy día, el cuarto de guerra de XÓCHITL ya piensa menos en impugnar al obradorismo para destinar tiempo y saliva a defenderse de SAMUEL. El chico fosfo, con más fósforo en los tenis que en el cerebro.

Y aun así, sus payasadas impactan de manera creciente, en respuesta a una estrategia bien focalizada en dos sectores muy precisos, dos nichos de mercado:

(1) Los millones de mexicanos menores de 30 años, gente nacida en los años noventa a la que le tocó vivir el final de la era priísta y el advenimiento de la alternancia nacional, en 2000, con FOX.

(2) Y (entre ellos) los jóvenes que habrán de sufragar por primera vez y hoy oscilan entre los 17 y 18 años de edad. Los nacidos en el presente siglo, que crecieron con las redes sociales, bajo una pluralidad partidista en los tres niveles de gobierno.

El agresivo histrionismo del abanderado naranja repiquetea con alevosía en tales dichos de mercado. Caiga mal o caiga bien, hay prospectiva de cierto éxito en dicha estrategia.

BARBAJÁN NORTEÑO

¿Le quita SAMUEL votos a CLAUDIA?, por supuesto, pero en menor medida. El mayor impacto es en los números de XÓCHITL. Ese estilo de junior “fresa” resulta más atractivo para las clases medias que entre los jóvenes de los sectores populares.

Su atractivo se antoja limitado a una clientela urbana, clasemediera y (ojo) norteña. ¿Comparable a JAVIER MILEI?, tal vez, en las barrabasadas que dice. También en su baja resistencia a la contradicción; su respuesta grosera a quienes lo critican y la violencia que acompaña a sus denuestos contra otros partidos.

Ejemplo claro, lo que dice del PRI y del PAN en Nuevo León. No habla de sacarlos del poder (lo cual suena válido y muy legítimo). Lo que vocifera es su deseo de correrlos de la entidad, en términos de destierro, desplazamiento físico. Amago que raya con el fascismo.

Y también la otra amenaza de emplear la fuerza pública para imponer como interino en la gubernatura a su Secretario General de Gobierno JAVIER LUIS NAVARRO.

En este talante autoritario se aproxima mucho al argentino MILEI. Es agresivo, SAMUEL, grabaciones furtivas de sus reuniones con funcionarios, gente de partidos y del sector privado en Monterrey, muestran con claridad al FRANKENSTEIN agazapado detrás de su perenne sonrisa.

Se le escucha amenazar de muerte a quienes le llevan la contra o difieren con sus planes. Eleva la voz, igual que JAVIER MILEI, descalifica de manera tajante, gesticula y lanza amenazas. La frase favorita del neoleonés: “te voy a partir tu madre”.

Y bueno, se diría que este choque entre el PRIAN y el MC le cae como anillo al dedo a la causa guinda. Ya no es CLAUDIA el único objetivo de la artillería antiobradorista. Buena parte de su pólvora la gastan para repeler las bravatas del abanderado naranja.

