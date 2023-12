Por Carlos López Arriaga

El naufragio del rector azul

Cd. Victoria, Tam.- Segundo rectorado fallido en el presente siglo. El fracaso de GUILERMO MENDOZA CAVAZOS en la UAT tiene como referente inmediato el de JESÚS LAVÍN SANTOS DEL PRADO.

En ambos casos, la gota que derramó al vaso fue su incapacidad para adaptarse al cambio de los tiempos políticos. En los dos hubo un deterioro grave de su relación con el gobernante en turno.

Aunque siendo justos, nadie le pudo probar a LAVÍN corruptela alguna. Ni siquiera fue tema de conversación por dicho motivo. En este sentido salió limpio. Su bronca vino de una mala química con el ingeniero EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, punto.

El caso de MENDOZA CAVAZOS es distinto y bastante más grave. De entrada se supo que las arcas de la UAT fueron la “caja chica” de los hermanos CABEZA y sus incontables negocios al amparo de la autonomía.

La universidad fue la parcela que el hermano gobernador otorgó al hermanito senador en calidad de franquicia y para su golosa ordeña, mediante la consabida mecánica de las factureras fantasmas. El cobro por servicios inexistentes, con domicilio fiscal en ninguna parte.

Igual fue patente el multimillonario financiamiento que la institución brindó a la campaña del TRUKO VERÁSTEGUI. Al menos mil millones de pesos habría gastado el erario universitario en las tareas proselitistas de un candidato (por cierto) fallido, perdedor. Dinero tirado a la basura.

Sin olvidar los trafiques mayores que involucran a la gente de GUILLERMO. Entre otros, el primo del exmandatario, de nombre HUGO GUERRA GARCÍA, mejor conocido como “La Chulada”.

Y también el más reciente escándalo del tesorero FRANKLIN HUERTA sobre una venta fraudulenta de autos lujosos del patrimonio uateño que pasaron a manos de particulares a precios ridículos.

Sería apenas un botón de muestra, la denuncia de la diputada local MAGALY DEANDAR sobre la compraventa tramposa de una camioneta JEEP CHEROKEE de lujo.

Pero hubo más. Toda una flotilla de irregularidades, cuyos trafiques incluyen hasta un barco. Sin olvidar los trastupijes en adquisiciones y obras públicas. Se dejaron caer con las dos manos, al más puro estilo cabezón, sin sutileza alguna.

INUSUAL ACTIVISMO

Lo cierto es que el rector saliente perdió el pudor institucional. Ninguno de sus antecesores se involucró de manera tan descarada con el partido en el poder, como lo hizo MENDOZA CAVAZOS con la administración panista.

Es una línea que jamás cruzaron los jefes históricos de dicha institución. Ni ADAME, ni FILIZOLA, ni CHUCHO, ni CHEMA, ni ETIENNE, ni SUÁREZ. Había respeto a la propia autonomía y una sana distancia hacia la autoridad del Estado.

Con GUILLERMO se rompieron reglas no escritas cuando decide poner a la institución y sus caudales al servicio de la causa albiazul y someterla a los vaivenes de la codicia familiar; la acumulación insultante de fortunas personales. Para fines prácticos, MENDOZA fue el rector de los cuernos.

Aplica aquí lo dicho por el gobernador AMÉRICO VILLARREAL cuando se refirió al pasado inmediato y habló de una administración orientada al latrocinio. Lo cual aplica al 15 Juárez, pero también al 8 y 9 Matamoros.

Error estratégico de dicho rector, el subestimar a sus adversarios y no haber sabido salir con decoro hace 14 meses, tras la derrota de sus socios cabezones. Bajar del barco será distinto ahora.

Cuando ya se echaron a andar los mecanismos de revisión, estatales y federales, que engrosan expedientes y acumulan cargos exigiendo cuentas del saqueo generalizado. Y ya no está ISMAEL en condiciones de defenderlo.

ASALTO AL CAPITOLIO REGIO

En lo nacional, el nombramiento del gobernador sustituto de Nuevo León suscitó un zafarrancho “trumpiano” en el palacio legislativo, ante la horda de golpeadores naranjas que dieron portazo y vandalizaron el salón de sesiones, por cuenta del mandatario con licencia SAMUEL GARCÍA SEPÚLVEDA.

Risible, sin duda, que este último niegue responsabilidad alguna, alegando la absurda especie de que se trató de un “autoatentado del PRIAN”.

Por Dios. Es claro que la protesta vino de la porra anaranjada, de sus energúmenos encorajinados al no poder imponer un sucesor al gusto de SAMUEL, cuando propuso dejar como encargado de despacho al Secretario General de Gobierno JAVIER NAVARRO VELASCO.

Y aunque los diputados, en una primera instancia, tampoco pudieron instalar en dicho cargo interino al magistrado presidente del Poder Judicial ARTURO SALINAS GARZA, sin embargo, en la votación de este miércoles lograron mayoría suficiente para sentar en esa silla al exvicefiscal LUIS ENRIQUE OROZCO.

Lo cual desató la furia de Movimiento Ciudadano. Caricatura acaso de aquel asalto al capitolio azuzado por DONALD TRUMP en enero de 2021, para impedir, en efecto, la sesión legislativa que dictaminaría al nuevo gobernante.

Detalle curioso el que ahora SAMUEL alegue inocencia. El periódico EL NORTE, entre otros medios, identificó uno a uno a los principales cabecillas del ataque a la cámara, señalando con nombre y apellido a los operadores del gobernador con licencia. Mire usted, pura gente del MC.

¿Qué sigue?… Un ratito de pataleo, algunos connatos extra de violencia porril y luego el señor GARCÍA tendrá que atender su campaña presidencial, pues no puede estar todo el tiempo ocupado de Nuevo León.

A ver también cómo le va con la revisión de sus cuentas. A eso llega OROZCO, el mandatario suplente, amigo cercano del excandidato tricolor a la gubernatura ADRIÁN DE LA GARZA SANTOS.

La telenovela continúa.

BUZÓN: lopezarriagamx@gmail.com

WEB: http://lopezarriagamx.blogspot.com