Marco Antonio Vázquez Villanueva

Nomás por joder…

Para febrero del próximo año habrá un nuevo titular de la Auditoria Superior del Estado, Jorge Espino Ascanio se va al vencer su periodo y llegará, seguramente, un hombre o mujer alejado de las influencias de los Cabeza de Vaca, alejado de los hombres y mujeres que tuvieron el poder en la pasada administración y que hicieron y deshicieron con los presupuestos lo que les venía en gana.

Luego de febrero comenzará entonces el verdadero calvario para los secuaces de la administración anterior que agandallaron todo lo que pudieron, la Auditoria Superior ya no los protegerá y no habrá nadie en el mundo que pueda ocultar los saqueos que tanto se han denunciado por la presente administración.

Y créalo, no necesitarán mucho, ya existen miles de observaciones de la Auditoria Superior de la Federación que serán suficientes para escarbarle poquito y detectar las irregularidades, con ello seguirle a las malas prácticas que se hayan ligado al dinero local, al que ejerció el Estado.

Empezará a fluir información de quienes se llevaron el dinero de las despensas y las becas, quienes desaparecieron recursos que estaban destinados a la seguridad pública y mejor le pagaron a amigos para fingir acciones en esta materia, aparecerán, sin duda, muchas de las transas en la Secretaria de Educación a la que dejaron casi en esqueleto y ni para que mencionar el saqueo en Salud donde hasta medicinas fingieron comprar, es decir, no importaba quienes murieran o se pusieran graves si eso les significaba un peso a su cuenta, no importó a cuantos niños jodieran si había ganancia, o por lo menos es lo que se ha denunciado hasta hoy y que la Auditoria Superior del Estado se niega a investigar.

Por fortuna Espino Ascanio es el que sigue en caer, luego tocará el turno a otros más, de eso no tenga duda, nomás será cuestión de tiempo, quizá para la próxima legislatura cuando haya mayoría de Morena en la misma y en las presidencias municipales, cuando los Diputados no estén entregados o amarrados a los vicios del pasado.

Quiénes podrían seguir, pues quienes no demuestren estar en la sintonía de la Cuarta Transformación, quienes con la omisión en su trabajo han protegido a los que perjudicaron al pueblo de Tamaulipas.

Obvio, a los cambios vendrán las críticas de quienes añoran los tiempos idos porque se beneficiaron del mismo, porque vivieron como reyecitos seis años ya que no pagaban ni el servicio en sus domicilios, para desgracia de estos ya se les están acabando los argumentos, tienen que caer en contradicciones para seguir acusando y la gente los está descubriendo en sus perversas intenciones.

Mire, por ejemplo, lo que sucedió con el cambio del Rector de la UAT, con esa acción se acusó que el gobernador había presionado, que movió todo su poder para quitar a Guillermo Mendoza, lo triste para sus acusadores es que antes de esa acción afirmaron que Américo Villarreal no tenía poder para nada y hasta lo acusaron de muchas cosas.

Claro, los hechos están demostrando que quienes critican y constantemente están tratando de desestabilizar al gobierno con noticias sacadas de contexto y hasta falsas solo hablan por ardor y no tienen más respaldo que su necedad de molestar, conclusión, ya vieron Quien Manda en Tamaulipas y no es otro que Américo Villarreal, ya conocieron el poder del Estado y ya se comprobó que todo lo que dicen es siguiendo una línea de los Cabeza de Vaca y lo hacen nomás por joder, no solo al gobierno, también al pueblo que les dio la espalda por gandallas y por eso quienes venganza…

ENTREGA GOBERNADOR BECAS A 50 MIL ESTUDIANTES… El gobernador Américo Villarreal Anaya inició la entrega de la segunda parte de las becas estatales, que en sus cinco modalidades representan una inversión de 117 millones de pesos, que sumado a la primera parte que ya ha sido entregada, alcanza los 200 millones de pesos, en los 43 municipios del estado a poco más de 50 mil alumnos.

Durante la ceremonia cívica de honores, celebrada este lunes en el patio central de Palacio de Gobierno, el mandatario tamaulipeco otorgó becas y reconoció a los alumnos de diferentes planteles que a lo largo del presente ciclo escolar destacaron en eventos nacionales e internacionales, además de reiterar todo su compromiso y apoyo para lograr una educación de excelencia en Tamaulipas.

“El carácter compensatorio de nuestro Programa Estatal de Becas tiene que ser visto como un esfuerzo colectivo y una decisión de la sociedad tamaulipeca por apoyarse mutuamente y como una parte súper importante del Nuevo Pacto Social que decidimos impulsar entre todas y todos”, dijo.

“Nosotros como gobierno humanista, estamos comprometidos a elevar la inversión y el número de becas que se entregan cada ciclo escolar y que esa dispersión de recursos tenga un impacto educativo tangible, positivo”, agregó.

El mandatario tamaulipeco destacó que el objetivo de los programas de Becas Avanza por las niñas, niños y adolescentes de Tamaulipas; Becas Para la Inclusión Social en Tamaulipas; las denominadas Voluntad y Trabajo por la Paz de Tamaulipas, así como las modalidades de las Becas Esperanza de Tamaulipas y Futuro Tamaulipas es que cumplan con el gran objetivo de la equidad, y atiendan y reduzcan las desigualdades sociales y económicas que a su vez provocan desigualdades en el aprendizaje, para lo cual, agregó, se ha revitalizado al ITABEC con una mayor inversión de recursos, mejor planeación, con su reorientación hacia quienes deben llegar los apoyos y con una sensible ampliación de sus metas y objetivos.

“Una sociedad que decide en conjunto, destinar el presupuesto a fortalecer el sistema educativo y a otorgar becas es una sociedad solidaria, colaborativa, dispuesta a participar en su propia transformación. En Tamaulipas, lo estamos haciendo”, indicó.

“Estamos decididos a que nuestro sistema educativo tenga un mayor impacto para lograr un desarrollo con justicia para nuestro estado y que incida en la vida de todas y todos nuestros estudiantes, pues el que aprende, cambia y se transforma. Sigamos construyendo comunidad y sigamos luchando por el carácter transformador de la educación”, afirmó.

Por su parte, la secretaria de Educación, Lucía Aimé Castillo Pastor dijo que en Tamaulipas los valores de la Nueva Escuela Mexicana marcan una ruta ética, clara y precisa sobre la cual encaminar todas las acciones y las maestras y maestras están a cargo de replicar estos conocimientos haciendo equipo con las familias, “es así como en unidad se construyen nuevas generaciones que son ejemplo y el ejemplo arrastra”, dijo.

“Gracias señor gobernador, sin duda alguna su apoyo y reconocimiento abonan en el compromiso de hacer de nuestro estado un mejor lugar para vivir, un estado lleno de orgullo, un estado en bienestar, un estado, como usted lo destaca: altivo y heroico. Gracias por el respeto y el reconocimiento que, sin duda, aumentan nuestra voluntad y trabajo en la transformación de Tamaulipas”, mencionó.

Durante la ceremonia, el gobernador hizo entrega de reconocimientos a los alumnos de la secundaria No. 1 de Ciudad Mante, de la Universidad Tecnológica de Matamoros y de la Universidad Politécnica de Victoria, ganadores de la medalla de oro en la International Science and Invention Fair, realizada en Bali Indonesia, así como a estudiantes del Conalep Matamoros que conquistaron la medalla de plata en la Feria BUCAIMSEF realizada en Turquía y a los alumnos del Tecnológico de Victoria, unidad a distancia Tula, ganadores de la Medalla de Oro en la Feria CIENTEC, realizada en Lima, Perú.

También recibieron reconocimientos alumnos de la Universidad Tecnológica de Matamoros, por su participación en el Torneo Internacional de Robótica, celebrado en Morelia, Michoacán, además de los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, del ITACE Victoria y del ITACE Matamoros, estos últimos por ganar el segundo lugar en el Festival Nacional de Arte y Cultura, en Aguascalientes.

En esta ceremonia también acompañaron al gobernador: David Cerda Zúñiga, presidente del Supremo Tribunal de Justicia; la diputada Úrsula Patricia Salazar Mojica, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado; Guillermo Mansur Arzola, director del ITABEC; Eduardo Gattás Báez, presidente municipal de Victoria; Héctor Joel Villegas González, secretario general de Gobierno; el general D.E.M. Julio César Islas Sánchez, comandante de la 48a. Zona Militar, el general Francisco Alvarado Terán, coordinador de la Guardia Estatal en Tamaulipas, el diputado Román Vital Martínez, presidente de la Comisión de Educación del Congreso local y el delegado federal de Programas para el Bienestar en Tamaulipas, Luis Lauro Reyes Rodríguez.

UAT ANUNCIA QUE INICIA ETAPA DE TRANSFORMACIÓN… “Iniciamos una etapa de transformación universitaria que será determinante para el futuro inmediato de nuestra universidad”, expresó el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) Dámaso Leonardo Anaya Alvarado, al presidir la ceremonia cívica de honores a la Bandera Nacional en el Campus Victoria.

En uno de sus primeros eventos con la comunidad universitaria, luego de su reciente designación como rector interino de la casa de estudios, el MVZ Dámaso Anaya destacó que en este proceso de transición se sentarán las bases para crear un entorno de desarrollo universitario más sólido e integrador para la UAT.

“Habrá tareas muy importantes por hacer y decisiones fundamentales por tomar, las que nos encausarán en esa ruta que es necesario trazar para renovar a nuestra Universidad”, dijo el rector ante directivos y docentes en la plazoleta cívica del Centro Universitario de Victoria.

“Quiero establecer un compromiso personal y de trabajo para afrontar este proceso de transformación por el que la UAT debe transitar para ascender a una etapa de renovación y crecimiento”, añadió.

Sostuvo que su responsabilidad está asentada sobre la firme idea de consolidar y reconocer la unidad universitaria, que históricamente ha caracterizado a la institución “lo que nos permite seguir evolucionado y retomar el crecimiento institucional como ha sucedido a lo largo de más de siete décadas de haberse fundado nuestra casa de estudios”, expresó.

Señaló que las decisiones respecto al crecimiento de la UAT se validarán de forma colegiada y se construirán acciones en unidad para lograr mejores niveles en el entorno de la educación superior del país.

“La UAT debe renovar su compromiso con la formación profesional con un alto sentido social y una alta calidad educativa, priorizando que nuestros egresados se forjen en la motivación hacia la participación social”, subrayó el rector.

“Para ello –agregó– el reto es crear un modelo de acercamiento del quehacer universitario a la sociedad, promoviendo el fortalecimiento de una universidad humanista”.

Finalizando su intervención, hizo el compromiso de impulsar una administración abierta, democrática y transparente, con la participación de toda la comunidad universitaria y la sociedad tamaulipeca.

En la ceremonia de honores a la Bandera Nacional, organizada por la Facultad de Enfermería de Victoria (FEV), la directora de ese plantel, Mtra. Laura Roxana de los Reyes Nieto hizo uso de la palabra en donde reiteró el mensaje de bienvenida y el respaldo de la comunidad universitaria al MVZ Dámaso Anaya como nuevo rector de la UAT.

Con la asistencia de directores y directoras de los planteles de la Universidad, así como la participación de estudiantes de Enfermería, se dio lectura a las efemérides nacionales y estatales del mes de diciembre, entre las que se destacan: el Día Internacional de las Personas con Discapacidad; el Día Mundial de los Derechos Humanos; el nacimiento del poeta modernista Salvador Díaz Mirón y del muralista mexicano David Alfaro Siqueiros, entre otras.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus ordenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com