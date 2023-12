Marco Antonio Vázquez Villanueva

La guerra de los partidos será en otra arena…

Quienes fueron invitados a los eventos del gobernador Américo Villarreal Anaya en Tampico, (la inauguración de un Museo, reuniones con liderazgos y prensa, más la presentación de un proyecto en el sistema lagunario) el pasado lunes, se quedaron sorprendidos cuando vieron a un alcalde panista, Jesús Nader, que parecía más aliado de la Cuarta Transformación que algunos presidentes municipales que supuestamente tienen sangre Morena en sus venas.

Es obvio que el gobernador había ofrecido todo el respaldo a los proyectos de la región, como el eliminarles el estrés por agua, además de inversiones en otros rubros, y si con el tema del agua Américo motivó los aplausos de los tampiqueños, altamirenses y maderenses, durante la inauguración del Museo de la Ciudad de Tampico las emociones subieron de tono al reconocer a todos participaron en la misma, más aún, al recibir el alcalde el reconocimiento de Quien Manda en Tamaulipas.

Lo sobresaliente de dicha gira es que se magnifica abiertamente el trabajo de un presidente municipal en una tierra que está pintada de azul, que tiene muchas probabilidades de seguir de ese tono por el trabajo del alcalde y, según allegados al mandatario, no se trató de temas proselitistas sino de buscar la unificación de Tamaulipas, o la reunificación ya que la unidad se rompió con el exgobernador Cabeza de Vaca que solo tuvo algunos consentidos y a otros los explotaba o los amenazaba para saquear sus administraciones, o eso se ha denunciado constantemente por los actores del actual gobierno.

“Se trata de dejar claro que lo que viene, la guerra de los partidos, será en otra arena, no en la de los gobiernos”, y así fue como Américo, mostró en un acto público que su forma de gobierno será diferente, más en una época electoral…

ANDAN DE VACACIONES EL PROFECO Y CIA… Memes y más memes circulan en las redes sociales tratando de inhibir el consumismo, detallan que las grandes compañías no piensan en ti, ni son parte de tu vida, más otros slogans parecidos.

Claro, los empresarios no están maneaos y contrarrestan a los grinch del despilfarro hasta con ositos, lana tienen para movernos el corazón o despertar envidias, para eso y para más.

Al final una y otro bando tienen mucha razón, hay que cuidar lo que nos llega en diciembre porque vienen tiempos difíciles, pero también comprar lo necesario ya que se trata de la felicidad de los nuestros, con un agregado, comprar aquí son empleos para los nuestros.

Dicho lo anterior, pues se trata de pasarla bien y a veces eso se encuentra al ser solidario con nuestra familia, con quienes nos quieren y son capaces de estar cerca de nosotros, sin embargo, no vamos a tomar bando, sino de invitarlo a equilibrar, concretando, no es malo el gasto siempre y cuando se haga de manera responsable.

También hay que decirlo, existe algo peor entre el despilfarro y el ahorro, eso es la necedad de algunos empresarios de tratar de esquilmar clientes, de hacer su agosto en pleno diciembre con los incrementos en los precios de productos, de servicios, de todo lo que puedan aprovechar a sabiendas de que habrá compradores forzados por estas fiestas decembrinas, que no pueden quedarse sin el regalo de sus hijos o una buena cena de fin de año.

A ellos, a los malos empresarios, ya es urgente ponerles freno, aunque lamentablemente nadie sepa cómo hacerlo y las dependencias encargadas de ello parecen tener varios años de vacaciones.

Por lo demás, ahorrar muchas veces va más ligado a gastar bien que a tener el dinero bajo el colchón o en el banco, la alegría de los nuestros es primero, aunque paradójicamente también por ello debe tener sus fiestas guardando lo necesario para no sentir el estrés de la cuesta de enero.

A qué vamos, pues a que si tenemos un aguinaldo o bonos de fin de año debemos pensar que con ese dinero podemos comprar una chamarra, un suéter, llevar felicidad a los nuestros o allegados, pero no intente comprar cosas que no duran más de un día en un niño, por ejemplo, no quiera regalarle un celular o una Tablet a su hijo menor de cinco años.

Hay que aplicarnos, demostrar que vivimos las fiestas decembrinas, pero eso sí, entender que tenemos obligación de compartirlas, eso sería solidaridad y no payasadas.

Conclusión, hay que cuidar el dinero para llegar a las próximas quincenas de manera desahogada, ah, pero eso sí, sin ser tacaño con los nuestros, ni con nuestros semejantes y una forma de no serlo es denunciando abusos, aunque le insista, parezca que andan de vacaciones en la PROFECO y CIA…

TAMAULIPAS ENAMORA EN LA CDMX… El gobernador Américo Villarreal Anaya, en compañía de su esposa María Santiago de Villarreal, presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, y del secretario federal de Turismo, Miguel Torruco Marqués, inauguraron la exposición cultural y turística “Tamaulipas Seguro te Enamora” en la sede de Punto México.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo Estatal dio la salida a un turibus de la Ciudad de México con imágenes estampadas de los principales destinos turísticos de la entidad. También, este martes, se dio el banderazo de salida de cuatro camionetas equipadas y remodeladas del cuerpo de emergencia en carreteras y autopistas, conocidos como los “Ángeles Verdes”.

Portando orgulloso una cuera de color miel, el mandatario tamaulipeco y la doctora María recorrieron cada uno de los exhibidores de la sala de “Punto México”, donde los habitantes de la capital del país podrán apreciar toda la oferta turística del estado, los principales destinos, pueblos mágicos, artesanías, comidas típicas y bebidas, como el mezcal. También observó las vitrinas con los performances más representativos de la entidad.

Momentos antes, la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, doctora María Santiago de Villarreal, agradeció por permitir que, en este mes de diciembre, del 1 al 21, se puedan compartir todas las bellezas del estado.

“El área del litoral en Tampico con su gran historia, una ciudad con mucha historia de nuestro país y que vio grandes eventos, y ahora con la inauguración de su museo se podrá apreciar más. También la gran historia que tienen las ciudades fronterizas, pero sobre todo el gran amor de la gente de Tamaulipas”, apuntó frente a decenas de periodistas e invitados especiales.

TAMAULIPAS, LÍDER MUNDIAL DE TURISMO CINEGÉTICO Y PESCA DEPORTIVA: MIGUEL TORRUCO

Al hacer uso de la palabra, el titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués aseguró que “Tamaulipas, líder mundial de turismo cinegético y pesca deportiva, es una entidad basta en recursos naturales y culturales por lo que durante su estancia en este espacio de promoción podremos conocer un poco más de sus tradiciones, gastronomía y sobre todo poder adquirir las bellas artesanías”.

En este sentido, el funcionario federal hizo hincapié en que México ya se ubicó en la sexta potencia del orbe en cuanto al número de proyectos de inversión extranjera directa turística, con 105 grandes proyectos entre 2019 y 2022. Destacó que dadas las tendencias de enero a octubre del presente año, “puedo aseverar que terminaremos con ingresos en materia de turismo internacional, al concluir el presente año, que rebasarán los 31 mil millones de dólares, 26 por ciento más de lo observado en el 2019”.

Por su parte, el secretario de Turismo del Gobierno de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez señaló que el estado guarda muchos secretos que quiere mostrar en Punto México. Dijo que son muchas las tradiciones que hay en las seis regiones de la entidad. Indicó que una de las grandes ventajas competitivas es la conectividad, ya que se cuenta con cinco aeropuertos internacionales, una red carretera de más de 14 mil kilómetros en las que no se cobran cuotas.

“Tan solo el día de ayer, nuestro gobernador inauguró el Museo de la Ciudad Tampico, el cual viene a enriquecer la oferta turística y atractivos en el estado, además se podrá apreciar el moderno Museo del Automóvil, clasificado como uno de los cinco mejores museos en el mundo dentro de este segmento. Poseemos más de un millón de hectáreas naturales protegidas que es también parte del gran patrimonio tamaulipeco, siendo la Biósfera de El Cielo la más importante de Tamaulipas y de las más representativas del país”.

Posteriormente, las autoridades del estado; el titular de Sectur, Miguel Torruco y el representante del Gobierno de Tamaulipas en la Ciudad de México, Fernando Centeno Sierra, cortaron el listón de la apertura formal de la exhibición “Tamaulipas Seguro te Enamora” y se encendieron las luces y sirenas de las cuatro camionetas de los “Ángeles Verdes” recién remodeladas y que darán servicio exclusivo en las principales carreteras del estado.

CELEBRA FESTIVAL NAVIDEÑO LA UAT… En un emotivo programa artístico, los centros educativos y de atención infantil de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) en Cd. Victoria celebraron con gran éxito el Festival Navideño 2023.

En representación del rector de la UAT, MVZ. Dámaso Leonardo Anaya Alvarado, su esposa, la Lic. Isolda Rendón de Anaya, expresó sus mejores deseos para la comunidad de esos centros infantiles en esta temporada decembrina.

Resaltó la importancia de los niños y jóvenes que conforman nuestra sociedad, subrayando que son quienes construyen el futuro de Tamaulipas y de México. “Invertir en ellos, en su educación con amor y valores firmes, será siempre la mejor decisión y nuestra prioridad”, destacó.

El festival denominado “Salvando la Navidad”, que tuvo lugar el 5 de diciembre en el Gimnasio Multidisciplinario Victoria, se transformó en un espectáculo colorido que destacó por la participación activa y el talento de los pequeños artistas que forman parte de los centros infantiles de la universidad: CENDI UAT Victoria, Círculo de Desarrollo Infantil Victoria y del Centro de Idiomas para la Niñez y la Adolescencia (CEINA) UAT.

Se contó con la entusiasta presencia de padres, madres y demás familiares de los pequeños que forman parte de esas dependencias de la Universidad, y que son a su vez hijos de trabajadores y estudiantes universitarios.

El programa artístico fue una verdadera muestra de talento, con más de 24 números artísticos que incluyeron bailes, canciones, vistosos vestuarios y un escenario lleno de magia, todos ellos ambientados en la época navideña.

La Lic. Isolda Rendón de Anaya estuvo acompañada por las directoras de los diferentes centros infantiles, la Mtra. Mara Clementina Cardona Castillo, del CENDI UAT Victoria; la Mtra. Claudia Verónica Cedillo de los Santos, directora del Círculo de Desarrollo Infantil Victoria, y la Mtra. María Dolores Martínez Hernández, directora del CEINA UAT, quienes elogiaron el esfuerzo conjunto de la comunidad educativa.

Este Festival Navideño no solo fue un espectáculo visualmente llamativo, sino también refrenda el compromiso de la UAT en la construcción de un futuro brillante para la niñez tamaulipeca.

