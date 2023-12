Por Carlos López Arriaga

Auditor, ¿otro que ya se va?

Cd. Victoria, Tam.- El auditor estatal JORGE ESPINOZA ASCANIO se aferra al cargo con garras y colmillos, porque así lo quiere el #PrófugoDeDallas y lo repite el carnalito ocioso que cobra por roncar en la Cámara Alta.

Misma orden implacable que reciben vía #WhatsApp los dos fiscales, los magistrados y magistradas azules, el exrector, los gorilas enquistados en la legislatura local y hasta la dirigente del SUTSPET.

Resistir, soportar el vendaval guinda, permanecer fieles a la trinchera cabezona, fungir como heraldos de la pandilla derrotada en 2022, entorpecer las acciones de la justicia y boicotear las tareas gubernamentales a todos los niveles.

Ganar tiempo mientras la anhelada candidatura plurinominal devuelve el fuero (por escaño o por curul) al referido #PrófugoDeDallas para retornar a los medios nacionales donde sembró cuantiosos favores y aún le siguen abriendo espacios.

Tarea de simulación la que realiza el referido auditor. Traga sapos y perdona los agujeros presupuestales de la cuenta estatal. Voltea para otro lado mientras avala las irregularidades del exalcalde cuerudo XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI.

A cambio espulga con mirada inquisitorial a los ayuntamientos chiquitos. Verdugo del pobrediablismo, ciego ante los grandes desfalcos estatales y municipales, ha optado por especializarse en las cuentas de los ayuntamientos rurales.

LIMPIA PRENAVIDEÑA

Pura morralla, para decir que está trabajando y presumir que hará justicia, como manda el viejo cartabón, “caiga quien caiga”. Como si los arañazos de un edil ranchero fueran más importantes que el saqueo brutal de la cúpula cabezona.

Este martes tuvo cita el señor ESPINO con los diputados que acaudilla doña ÚRSULA SALAZAR. Pero sin agenda notable. Nada sustantivo, puro chiquitiaje en su reporte de irregularidades.

Los siete años de su encargo inaugurados en febrero del 2017, terminan el segundo mes del entrante 2024. No olvida que tiene opción de quedarse ocho años más, hasta el 2032, si logra reelegirse y trascender al actual gobierno.

Auténtico viajero del tiempo, navegante transexenal que (1) llegó con un régimen y al servicio de un partido, (2) hoy subsiste bajo una administración de color contrario y (3) se quiere quedar al que sigue.

Por ello, la bancada morenista puso en marcha su nuevo plan para sacudirse a ESPINO mediante un proyecto de reformas a los artículos 88 y 89 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

Quieren quitarlo antes de febrero, en un plazo más corto que culminaría con el relevo del funcionario antes del 15. ¿Otro que se va en diciembre?

SAMUEL, DOS VISIONES

El tema de Nuevo León llegó el lunes al pleno legislativo tamaulipeco. El coordinador del PAN, FERNANDO GARCÍA AGUIAR, propuso investigar a SAMUEL GARCÍA por violar una suspensión de amparo y negarse a ceder el cargo al interino LUIS ENRIQUE OROZCO.

A estas alturas, la polémica se focaliza en las misteriosas razones de SAMUEL para desechar una candidatura presidencial que ya traía en la bolsa, dar marcha atrás y regresar presuroso a su silla de gobernante.

Variedad de enfoques que podría agruparse en dos vertientes:

(1) Quienes culpan al adversario (el PRIAN, la Suprema Corte) otorgando a SAMUEL GARCÍA el papel de víctima. El campeón sin corona derrotado por la perversidad de “la vieja política”.

Esta primera versión se aproxima a los argumentos defendidos en tribuna por el diputado emecista GUSTAVO CÁRDENAS, para refutar a su colega GARCÍA AGUIAR.

Según GUSTAVO, al gobernador GARCÍA lo bajaron “porque le tuvieron miedo” y “en diez días rebasó en las encuestas a XÓCHITL” a la cual calificó como “la candidata del Titánic”, pues “la vieja política tiene miedo” y hay una generación joven “que no aguanta más”.

Por todo ello, dijo, el partido naranja “irá a su rescate” debido a que “la vieja política no está comprometida con estos cambios que demandan las nuevas generaciones.”

OSCUROS TEMORES

Y la otra interpretación (2) es de quienes se sorprenden con las rarezas de ese gobernador que primero busca con denuedo la nominación del MC y de pronto tira el arpa por un asunto menor, como es la selección del interino.

Para sorpresa de todos, el hablantín reculó. Echó reversa apresurada, tiró por la borda el trabajo de meses, botó la precandidatura (y los tenis) para regresar presuroso a cuidar la silla. ¿Qué ocurrió?

Esta segunda visión es la más socorrida en la comentocracia nacional y se observa rebosante en argumentos de peso. Mire usted:

Desde Nueva York, la noche del mismo lunes, el excanciller JORGE CASTAÑEDA GUTMAN dijo algo más divertido sobre las razones ocultas que habría tenido SAMUEL para retirarse de la lucha. Comparto cita y enlace, sintetizando lo sustantivo:

-“Abandonó una campaña presidencial dónde ya tenía dinero, ya tenía la postulación de un partido. De repente lo desechó porque no pudo conseguir un interino a modo, ¿por qué no?, porque sabía que lo iban a pasar a la báscula, le iban a revisar los calzones, los cajones del escritorio.”

-“De repente dijo, ¿saben qué?, mejor no, ahí muere, ¿por qué?, ¿por noble?, ¿por el estado de Nuevo León?, ¿por el bien de los regios?, ¿por qué?, yo esa no me la creo.”

De cualquier manera, advirtió CASTAÑEDA:

-“Se hubiera desinflado muy rápido por lo frívolo, por lo superficial, por lo payaso y también por las acusaciones de corrupción. Por algo quiso dejar un interino a modo.” (YouTube: https://tinyurl.com/ylhnhj2u).

Diversidad de puntos de vista, en efecto, ¿a quién le creemos?…

