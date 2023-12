Por Martha Isabel Alvarado

El veto de Beto

.-Maki Ortiz, y el “Síndrome de la liana”

.-2006, no se olvida: “AMLO un peligro”

.-En puerta visita de Claudia Sheinbaum

.-CDV diputado ‘pluri’ en la lista del PAN

De la gustada sección, “Siempre hay un tuit”, circuló en redes sociales un video de MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, del 2006, cuando era diputada federal del PAN, tirándole duro y macizo a AMLO.

Aquella frase: “Andrés Manuel es un peligro para México”, creada por el publicista ibérico ANTONIO SOLÁ y MAXIMILIANO CORTÁZAR, en voz de Maki Ortiz, suena muy real, por más que hayan “operado” para que colaboradores de la ex alcaldesa postearan en redes que era un video editado.

Por cierto, sobre Maximiliano Cortázar, hoy habilitado como vocero de la campaña presidencial de la candidata de la alianza PRI, PAN, PRD, XÓCHITL GÁLVEZ, habría que recordar lo siguiente:

Que, a la muerte de sus patrones: el ex gobernador de Puebla RAFAEL MORENO VALLE y su esposa la gobernadora MARTHA ERIKA ALONSO, lo ‘recogió’ el otrora gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA y lo trajo a Tamaulipas.

Pero no funcionó Max Cortázar en comunicación social e imagen del gobierno de “Los Vientos de Cambio”, a juzgar porque el PAN perdió la elección para Gobernador de 2022.

Quién le iba a decir a la panista Maki Ortiz, que unos cuantos años después, iba a andar “de nalgas” por las siglas del Partido fundado por AMLO, buscando ser candidata a Senadora, y al mismo tiempo, “taloneando” la reelección para su hijo CARLOS PEÑA ORTIZ, al tenor de…lo que caiga primero.

De veras que Maki Ortiz parece haber encontrado en la política un gran negocio, al grado de que ambiciona extender a 11 años la posesión del presupuesto municipal de Reynosa, contando los 5 de ella, y los pretendidos 6 de su hijito. ¿Así o más hambrientos?.

Lo peor del caso es que Reynosa está llena de baches, incluso en las calles del primer cuadro, así como de fugas de agua y drenaje.

Vaya usted a saber por qué, pero todo mundo le tiene ‘miedo’ a Maki Ortiz. Durante el anterior sexenio -panista- nunca pudieron con ella, y en lo que va del actual, ya le han ‘perdonado’ varias.

Incluso, públicamente, el alcalde Carlos Peña Ortiz comentó en un acto público, a través del micrófono que, en una ocasión que el personal de la Fiscalía de Tamaulipas llegó a su domicilio para cumplimentar una orden de aprehensión que existe en su contra, su mamá fue quien le ayudó a escapar de la justicia.

Fue durante una audiencia pública efectuada el 11 de mayo pasado, cuando Carlos Peña Ortiz dijo, a propósito de la reciente conmemoración del Día de las Madres:

“Les voy a decir una anécdota para que vean el amor de una madre. No sé si se acuerdan, pero hace como un año Cabeza de Vaca y su gente me andaban fabricando delitos y me querían meter a la cárcel. Bueno, el día que llegaron a mi casa, estaba rodeada toda mi casa de ministeriales armados y que me querían detener”.

“Y la que fue a dar la cara para enfrentarse con ellos, ¿quién creen que fue?. Mi mamá”, remató en tono orgulloso el alcalde.

Diría el muy apreciado compañero y amigo LUPE DÍAZ: ¿De veras, de veritas, no hay quién le ‘atore’?.

Cuál compromiso con Maki Ortiz, si sus padrinos originales en el ámbito político han sido FELIPE CALDERÓN y MARGARITA ZAVALA. Sólo que ahora, bajo la ‘afección’ del “síndrome de la liana”, ella busca ‘brincar’ al proyecto de CLAUDIA SHEINBAUM.

Ya que aludimos a la candidata presidencial de Morena, vale la pena anotar que ya hay fecha tentativa para su visita a Tamaulipas, misma que tendría lugar la tercera semana de diciembre.

En otro aspecto, se sabe que el alcalde de Matamoros, MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ, La Borrega, accedió a “amarrarse” como candidato de Morena a la diputación federal del distrito 04, bajo cierto ‘condicionamiento’.

Estamos hablando del supuesto ‘veto’ de La Borrega, al diputado local del distrito 10, ‘BETO’ GRANADOS FAVILA, aspirante a la candidatura de Morena a la presidencia municipal. Dícese que el edil estaría abierto a la probable postulación de ADRIANA LOZANO, actual Secretaria de Finanzas del Estado.

A todo esto, es probable que, en la próxima Legislatura, la LXVI, se encuentren en San Lázaro, personajes como La Borrega y el ex gobernador CABEZA DE VACA, de confirmarse la versión de que éste último aparecería en la posición número 1 de la Segunda Circunscripción, del listado del PAN para diputados “pluris”.

CONTRAFUEGO: El fuero sirve para salvar el ‘cuero’.

Hasta la próxima.