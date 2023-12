Marco Antonio Vázquez Villanueva

Batarse, las señales…

Para quienes gusten interpretar o especular respecto a los actos político-partidistas, la visita de Claudia Sheinbaum a Tamaulipas, el próximo miércoles 20, será imprescindible para jugar a las adivinanzas respecto a quienes podrían ser los candidatos al Senado.

De entrada, entre los hombres tamaulipecos residentes en el Estado parece que la cargada será a favor de Marco Batarse, la razón, pues los aspirantes que se anotaron para ocupar un escaño parece que ya todos se retiraron de la cancha, no hay quien le quiera competir abiertamente, no hay quien busque ser conocido para participar en una encuesta.

Todavía hay que especular un poco más, Marco Batarse es el representante de la Cuarta Transformación en Tamaulipas, es representante de su precandidata Claudia Sheinbaum y además le han prestado todos los espacios para trabajar en favor de ella, por ejemplo, este martes hará una conferencia en Morena e igual en el Verde igual tiene todos los reflectores y el PT no juega con nadie por ese espacio.

Si, también hay que decirlo, la política no tiene muchos secretos en la época de las encuestas y de las elecciones modernas, las decisiones tomadas se exhiben con tiempo para que los aspirantes a los cargos a la hora de tomar protesta como candidatos sean lo suficientemente conocidos y haya hecho además los amarres suficientes para no batallar en las campañas.

Es obvio que el pataleo y la competencia en Morena, o mejor dicho, dentro del movimiento conocido como la Cuarta Transformación, sigue, hay dos o tres que se dicen tamaulipecos que están picando piedra en México, que pretenden ser favorecidos por los acuerdos tomados en la cúpula luego de la elección interna, es decir, tienen de padrinos a Adán Augusto, Marcelo, Monreal y otros y creen que solo por eso pueden ser favorecidos.

Claro, también hay que decirlo, al ser medidos casi todos ellos resultarían desconocidos para los tamaulipecos, hace años que no se paran por estas tierras e incluso uno de ellos, ya Senador, prefirió olvidarse de Tamaulipas para amarrar compromisos con estos personajes, vaya pues, ninguno ganaría una encuesta que será el método de selección en caso de haber varios apuntados al final de la carrera.

Por eso será muy importante ver todo lo que suceda en Morena y la Cuarta Transformación en los siguientes días, por lo pronto, es Marco Batarse quien anunció la visita de Claudia para el miércoles 20 de enero, un evento en Ciudad Victoria a las 11 de la mañana en el lugar conocido como el patinadero y otro más en Madero, también será él quien presente los pormenores de la gira a partir de mañana a mediodía en una conferencia en la sede de Morena.

Así que, si usted gusta leer entre líneas o especular a partir de actos significativos, es claro que en lo local solo se tiene un aspirante al Senado y no es otro que Marco Batarse, las señales son claras…

HABRÁ MÁS DINERO PARA MUNICIPIOS CON PROBLEMAS DE VIOLENCIA… El gobernador Américo Villarreal Anaya participó, de manera virtual, en la XLIX Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública y la Sexta Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil, encabezadas por la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde Luján, en representación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Acompañado, en la Casa de Gobierno, por el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González; el secretario de Seguridad Pública, Sergio Hernando Chávez García; el fiscal general de Justicia, Irving Barrios Mojica y el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Jorge Cuéllar Montoya, el gobernador de Tamaulipas votó a favor de la aprobación de los criterios del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados y la Ciudad de México en el que se destinarán recursos adicionales para municipios con mayor incidencia delictiva.

Asimismo, escuchó el informe que presentó Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, quien destacó los resultados de la estrategia de seguridad que ha permitido disminuir los delitos en todo el país.

“Sabemos que no todo está resuelto, pero hemos dado pasos firmes en la construcción de la paz, porque abrazos no balazos, no significa que estemos cruzados de brazos”, expresó Rosa Icela Rodríguez quien llamó a las y los gobernadores que también se enlazaron vía remota a la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública a mantener el trabajo coordinado y a esforzarse para alcanzar mejores niveles de tranquilidad y paz.

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer que, en la actual administración del Gobierno Federal, los homicidios dolosos disminuyeron en un 19 por ciento de 2018 a noviembre del presente año.

Agregó que en esta administración los secuestros se redujeron 77.6 por ciento, el feminicidio bajó 28.7 por ciento, los robos en general disminuyeron 25.9 por ciento, el

robo de vehículos bajó 47 por ciento, los delitos del fuero federal bajaron 29.8 por ciento y el robo de hidrocarburos se redujo 94 por ciento.

“La clave ha sido la coordinación, honestidad, profesionalismo, el valor y el amor a México”, destacó.

La XLIX Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública también contó con la presencia del secretario de la Defensa Nacional, General Luis Cresencio Nacional Sandoval y del secretario de la Marina, almirante Rafael Ojeda Durán.

MENSAJE NAVIDEÑO DEL RECTOR DE LA UAT… El Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), MVZ Dámaso Leonardo Anaya Alvarado, compartió un mensaje navideño desde el edificio de rectoría en Ciudad Victoria, en el que destacó la importancia de la unidad y el compromiso de toda la comunidad universitaria.

El mensaje fue grabado en compañía de su esposa e hijos, así como de funcionarios de la administración central, directores d diversas facultades, unidades académicas y escuelas de la UAT en todo el estado.

En su calidad de líder de la UAT, el rector expresó su mensaje a toda la comunidad universitaria resaltando su profundo compromiso de guiar a la institución hacia una nueva etapa llena de oportunidades.

Agradeció a académicos, estudiantes y trabajadores universitarios por el apoyo brindado y destacó el papel fundamental que desempeña la UAT en el desarrollo de Tamaulipas.

El rector instó a la comunidad universitaria a trabajar en unidad por una educación que trascienda, dejando una huella significativa en las nuevas generaciones. Subrayó que este periodo no solo representa un cambio de liderazgo, sino también una oportunidad para consolidar fortalezas y superar desafíos.

“Las fiestas decembrinas son la oportunidad propicia para reflexionar y valorar la solidaridad como un motivo para avanzar como universitarios y fortalecer la unidad en nuestras familias”, expresó el rector.

Además, extendió sus deseos de salud y felicidad a todas las familias de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, deseando que la alegría y la paz de la Navidad prevalezcan en sus hogares y corazones.

Concluyó su mensaje con los mejores augurios para el próximo año, deseando un próspero 2024 para toda la comunidad universitaria. “Muchas felicidades, Feliz Navidad”, afirmó Dámaso Anaya Alvarado en nombre de la comunidad universitaria, su familia y en el suyo propio.

